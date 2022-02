La coupe regorge de belles histoires et Anfield en a été le théâtre, ce dimanche. Non pas grâce à un exploit de Cardiff, qui a subi la loi de Liverpool (3-1), mais bien au regard des débuts remarqués de Luis Diaz et au retour gagnant d'Harvey Elliott. Comme Manchester City et Chelsea, samedi, les Reds ont validé leur ticket pour les 8es de finale de FA Cup. Non sans quelques remous, néanmoins.

En attendant de savoir qui de Sadio Mané ou Mohamed Salah reviendra dans le nord de l'Angleterre auréolé du titre de champion d'Afrique, Liverpool va pouvoir regarder la finale de la CAN l'esprit tranquille. Jürgen Klopp peut lui aussi avoir le sourire même sans ses deux stars. En sortant le chéquier et une somme de 60 millions d'euros pour le FC Porto, le coach allemand a voulu ajouter un nouvel artificier à son attaque déjà impressionnante.

Les belles histoires Diaz et Elliott

Dimanche, Luis Diaz, fraîchement arrivé du Portugal, a réussi ses débuts. Il n'a pourtant eu qu'une vingtaine de minutes à se mettre sous la dent mais le Colombien en a déjà profité pour se montrer décisif, en délivrant sa première passe décisive pour Minamino et le but du break (2-0, 68e).

Si Klopp a eu une frayeur en voyant sa nouvelle recrue se plaindre par la suite du genou, que tout le monde se rassure, tout va bien à Liverpool. Les Reds ont tremblé pendant une mi-temps avant de dérouler durant le second acte. Cardiff, 20e de Championship, a joué avec ses moyens mais n'a que très peu inquiété Kelleher, et pourtant le gardien liverpuldien n'a pas montré des signes de grande confiance. Les Gallois peuvent d'ailleurs avoir de gros regrets et se sentir lésés par l'arbitrage.

Le VAR ? Quel VAR ?

Le scénario du match aurait pu être tout autre si la VAR en avait décidé autrement. D'abord en première mi-temps avec un penalty flagrant gagné par Harris devant Konaté (19e), puis sur une sortie kamikaze de Kelleher, toujours sur ce même Harris, dès le retour des vestiaires. Sauf que par deux fois, l'arbitre, pourtant assisté du VAR, a trouvé le moyen de ne pas siffler pour les Bluebirds et de ne pas exclure le gardien des Reds. Un véritable tournant dans cette rencontre.

Cinq minutes après cette décision controversée, Diogo Jota, qui prend de plus en plus d'ampleur dans cet effectif, a pris sa revanche sur Phillips après son duel manqué en début de match (4e). D'une tête décroisée, le Portugais a délivré Anfield (1-0, 53e) avant que Minamino ne fasse le break. Mais cet après-midi a été encore plus parfait avec le retour d'Harvey Elliott. Victime d'une fracture de la cheville en septembre dernier, le jeune Red (18 ans) a fait son retour contre Cardiff et quel retour ! S'il voulait reprendre de la confiance, il n'a pu espérer mieux faire avec ce but splendide pour le 3-0. Les Bluebirds ont bien réduit le score grâce à Rubin Colwill (3-1, 80e), mais il a trop manqué aux hommes de Morrison pour espérer un exploit.

