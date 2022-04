Trop fort, Liverpool écarte City et continue de rêver au quadruplé. Les Citizens ont pris un gros coup de chaud, mené 0-3 à la pause, à Wembley samedi en demi-finales de la FA Cup (2-3). Peu concernés et totalement impuissants en première période, les Skyblues se sont réveillés au retour des vestiaires. Insuffisant, toutefois, pour rejoindre au score un Liverpool solide et séduisant. Encore buteur, le Frenchy Ibrahima Konaté a lancé les Scousers (9e) sur la bonne voie, avant que Sadio Mané ne s'offre un doublé plein d’opportunisme et de classe (17e, 45e). Malgré les réalisations de Jack Grealish (47e) et Bernardo Silva (90e+1), les Mancuniens ont perdu un nouveau titre, aux portes de la finale. En revanche, Jürgen Klopp et Liverpool peuvent encore s’accrocher à leur pari fou de réaliser un quadruplé historique cette saison.

Seulement un tir pour City en première période

On imaginait aisément un Manchester City moins souverain à la vue du onze aligné par Pep Guardiola. Privé de son talisman Kevin De Bruyne et de Kyle Walker, le Catalan a décidé de faire redescendre d’un cran Phil Foden, afin de conserver une touche technique et léchée au milieu. Mais face au rouleau compresseur du club de la Mersey, le billard de Wembley n’a même pas aidé les Citizens, coupables d’un grand nombre d’approximations balle au pied. Titulaire pour la seconde fois d’affilée, Ibrahima Konaté a confirmé qu’il traversait une période faste en inscrivant son troisième but en seulement dix jours (9e), tous marqués de la tête sur corner.

Jamais dans le bon tempo, l’esprit presque évaporé, City a dû en plus composer avec un soleil quasi zénithal dans son camp en première période. Sans doute aveuglé par les rayons, Zack Steffen a vu surgir au dernier moment Sadio Mané, buteur sur une pression ambitieuse mais payante (17e). Chahuté par la marée rouge de Wembley après son énorme boulette, le portier américain a joué avec le frein à main, escorté d’une fébrilité partagée par ses compères au cours du premier acte, punis par le doublé de Mané (45e), buteur sur une sublime volée décroisée à la sortie d’un mouvement royal que n’aurait pas renié l’entraîneur des Skyblues.

Sadio Mané a profité d'une erreur de Zack Steffen pour marquer. Crédit: Getty Images

15e finale de Cup et rêve de quadruplé pour Liverpool

Après la léthargie, le réveil soudain. Bien plus fringants au retour des vestiaires, les protégés de Guardiola ont immédiatement réduit l’écart sur un mouvement d’école conclu par Jack Grealish en première intention (47e). Mordants malgré un déficit net au milieu, dominé par le despotique trio Thiago-Keita-Fabinho, les Skyblues ont bien cru renverser la rencontre, lorsque Gabriel Jesus s’est présenté seul face à Alisson. Mais la sortie du portier des Reds, bienvenue, aurait pu éviter une fin de match stressante à ses partenaires. Et pourtant, alors que la bonhomie des Scousers à la construction faisait éclater le pressing et les lignes adverses, les Mancuniens ont subitement haussé le ton, à quelques minutes du terme de la rencontre.

Entré en jeu dans le money-time, Riyad Mahrez s’est faufilé près de la ligne de sortie de but pour glisser le ballon sous les jambes d’Alisson, finalement poussé au fond des filets par Bernardo Silva (90e+1). En dépit de situations chaudes à gérer dans sa surface (90e+2, 90e+3), Liverpool a logiquement accroché sa 15e finale de FA Cup. Les Reds ont surclassé dans le jeu des Mancuniens qui rentrent une nouvelle fois bredouilles et chercheront à se consoler avec le championnat et la Ligue des champions. Deux horizons que partage le club de la Mersey, encore en course pour un quadruplé historique et inédit en Angleterre.

Liverpool s'est qualifié pour la finale de la Cup. Crédit: Getty Images

