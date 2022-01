Un Diable rouge se retire des rectangles verts. A 36 ans, Thomas Vermaelen a annoncé la fin de sa carrière de joueur sur ses réseaux ce vendredi. Au Japon depuis 2019, le natif de Kapellen a rompu son contrat avec le Vissel Kobe, le club d'Andrés Iniesta. "J'ai décidé de prendre ma retraite du football professionnel. J'ai eu la chance de jouer pour les clubs les plus extraordinaires de ce sport et je vous en suis extrêmement reconnaissant. Merci à tous pour votre soutien tout au long de ma carrière", explique le Belge (85 sélections, 2 buts) dans un post publié sur Instagram.

Passé par Arsenal et le FC Barcelone, formé à l'Ajax Amsterdam, celui que les supporters belges ont surnommé "Verminator" n'aura pas le temps de s'ennuyer et de se poser puisqu'il a d'ores et déjà annoncé son arrivée dans le staff de la sélection belge. Chez les Diables, il remplace Shaun Maloney, parti tenter sa chance à Hibernian en tant qu'entraîneur principal, comme nouvel adjoint de Roberto Martinez.

Le sélectionneur espagnol n'a d'ailleurs pas boudé son plaisir au moment d'évoquer l'arrivée de l'ancien capitaine des Gunners. "L'expérience qu'il a acquise au cours de sa carrière exceptionnelle en club et chez les Diables Rouges sera un énorme atout pour notre staff technique", s'est félicité Martinez dans un communiqué de la Royal Belgian Football Association. "Son rôle récent et ses performances en équipe nationale pendant l'Euro (2020) faciliteront son introduction au groupe lors du stage du mois de mars."

Une fin de carrière en dents de scie

Très en vue lors de ses jeunes années, Thomas Vermaelen a connu de nombreuses difficultés ces dernières saisons, notamment depuis son départ de Arsenal. De la fin de son aventure londonienne jusqu'au Japon, en passant par la Roma et le FC Barcelone, le Belge a été blessé à de multiples reprises et a peiné à enchaîner.

Néanmoins, le défenseur peut s'estimer fier de sa riche carrière, ponctuée de nombreux succès dont la Ligue des Champions 2015 qu'il a remporté avec les blaugranas. C'est désormais au service des Diables Rouges que Vermaelen va pouvoir transmettre son expérience et son vécu. Pour son plus grand bonheur. "Je suis très impatient de relever ce défi et je suis très honoré, heureux et surtout reconnaissant de contribuer à la préparation de la Coupe du Monde au Qatar en tant qu'un des assistants de Roberto Martínez."

