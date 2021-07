Sylvain Ripoll peut dire merci aux Tigres de Monterrey ! Grâce au club mexicain, la sélection tricolore qui sera envoyée à Tokyo pour défendre les chances olympiques de la France présente quelques noms plus ronflants. Ce n'est certes pas à la hauteur de ce que l'on pouvait espérer il y a encore quelques mois quand le rêve Kylian Mbappé en faisait saliver plus d'un. Mais Florian Thauvin et André-Pierre Gignac devraient bien être du voyage à Tokyo. Les deux anciens Marseillais font partie de la liste des 21 joueurs sélectionnés, Dimitry Bertaud et Isaac Lihadji et Ismaël Doukoure étant réservistes.

Plus d'infos à suivre...

La liste des 21 joueurs :

Gardiens : Stefan Bajic (Saint-Etienne), Paul Bernardoni (Angers), Dimitry Bertaud (Montpellier)

Défenseurs : Melvin Bard (Lyon), Anthony Caci (Strasbourg), Ismaël Doukouré (Valenciennes, L2), Pierre Kalulu (AC Milan), Clément Michelin (Lens), Timothée Pembélé (Paris-SG), Modibo Sagnan (Real Sociedad).

Milieux : Alexis Beka Beka (Caen, L2), Jérémy Gélin (Rennes), Enzo Le Fée (Lorient), Téji Savanier (Montpellier), Florian Thauvin (Monterrey), Lucas Tousart (Hertha Berlin).

Attaquants : André-Pierre Gignac (Monterrey), Randal Kolo Muani (Nantes), Isaac Lihadji (Lille) Nathanaël Mbuku (Reims), Arnaud Nordin (Saint-Etienne).

