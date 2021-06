C'est une fin de non recevoir sans équivoque. A la demande de la Confédération brésilienne de football (CBF) de voir Neymar et Marquinhos disputer le tournoi olympique de football à Tokyo (22 juillet-7 août), le PSG a opposé un veto catégorique selon nos confrères d'ESPN Brésil ce lundi. Les deux internationaux brésiliens sont actuellement déjà engagés avec leur sélection dans la Copa América (11 juin-10 juillet) et ont même commencé par une victoire dimanche contre le Venezuela (3-0) lors de laquelle ils ont chacun marqué un but.

Le club de la capitale espère ainsi récupérer Neymar et Marquinhos dans un état de forme acceptable à la rentrée, et non usés par deux compétitions estivales successives. Pour justifier le fait de ne pas les libérer, le PSG s'appuie sur le fait que les Jeux de Tokyo ne font pas partie des tournois dis "officiels" de la FIFA. Dans le contrat de Neymar, il est ainsi stipulé que le numéro 10 ne peut être retenu par son club lors de matches officiels avec sa sélection.

Tokyo 2020 Mbappé : "Je ne décide pas mais j’espère vraiment que je pourrai faire des JO dans ma vie" 18/05/2021 À 19:01

Tokyo 2020 "Nous verrons" : Pochettino tempère sur la présence de Mbappé dans la pré-liste de Ripoll 11/05/2021 À 14:19