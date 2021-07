La sélection de la Mannschaft pour les Jeux olympiques est connue. Max Kruse (33 ans) en fait ainsi partie. L'attaquant de l'Union Berlin rejoint Nadiem Amiri (24 ans, Bayer Leverkusen) et Maximilian Arnold (27 ans, Wolfsburg), deux internationaux en exercice, parmi les trois joueurs sélectionnés autorisés à être nés avant 1997. Ces derniers avaient remporté le Championnat d'Europe Espoirs en 2017 sous la direction de Stefan Kuntz, qui sera l'entraîneur de l'équipe olympique allemande aux Jeux.

Max Kruse, appelé à la surprise générale, a marqué onze buts et offert cinq passes décisives cette saison en Bundesliga, sous le maillot de l'Union Berlin, alors qu'il a raté deux mois pour cause de blessure. Il a connu sa 14e et dernière sélection en 2015, marquant le but victorieux contre la Géorgie (2-1) après avoir signé un doublé contre Gibraltar (7-0). Mais Joachim Löw l'a ensuite écarté car il avait fait les gros titres des journaux. Entre autres éclats, Kruse, connu pour sa passion du poker, avait oublié dans un taxi un sac contenant 75.000 euros en espèces, puis quelques jours plus tard s'était disputé avec un journaliste du quotidien Bild dans une discothèque.

Le premier match au menu sera une revanche de la finale 2016 de Rio, contre le Brésil, programmée le 22 juillet. La finale du tournoi olympique de Tokyo aura lieu le samedi 7 août, soit moins d'une semaine avant la reprise de la Bundesliga le 13 août.

La liste

Gardiens : Florian Müller (Stuttgart), Svend Brodersen (sans club), Luca Plogmann (Werder Brême)

Défenseurs : Jordan Torunarigha (Hertha Berlin), Benjamin Henrichs (Leipzig), Amos Pieper (Arminia Bielefeld), David Raum (TSG Hoffenheim), Felix Uduokhai (Augsbourrg), Josha Vagnoman (Hambourg).

Milieux : Anton Stach (Greuther Fürth), Eduard Löwen (Bochum), Niklas Dorsch (Gand), Ismail Jakobs (Cologne), Arne Maier (Hertha Berlin), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Maximilian Arnold (Wolfsburg).

Attaquants : Max Kruse (Union Berlin), Marco Richter (Augsbourg), Cedric Teuchert (Union Berlin).

