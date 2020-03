Noël Le Graët est un homme tenace. Malgré le refus du PSG de lâcher Kylian Mbappé pour les Jeux Olympiques de Tokyo, le président de la Fédération française de football espère toujours convaincre le club de la capitale. Pour lui, ce n'est que "le début des conversations avec le PSG", comme il l'a confié à RMC Sport.

" Mbappé a envie "

"Je trouve sympathique qu'un joueur comme Kylian Mbappé ait envie de disputer les JO (...) Bien sûr que j'y crois, a-t-il ajouté. Quand on a un poste comme le mien, vous croyez à ce que vous faites. Effectivement, Mbappé a envie. La Fédération a dit oui et le PSG non pour le moment. Mais il y a encore un peu de temps. Et il faut toujours laisser du temps au temps."

Enfin, Noël Le Graët a confié avoir abordé le sujet directement avec Leonardo, le directeur sportif parisien, et le président Nasser al-Khelaïfi. "On a discuté de façon très sympathique. Pendant deux jours, on a beaucoup parlé de Mbappé mais avec le sourire", a assuré Le Graët, précisant que Mbappé "a été présélectionné" par Sylvain Ripoll, le sélectionneur des Espoirs.