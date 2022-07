La défense de l'Olympique de Marseille version Igor Tudor prend définitivement forme. Après les arrivées de Samuel Gigot et d'Isaak Touré, le club phocéen s'apprête à signer une nouvelle recrue de poids pour renforcer sa ligne arrière, orpheline de William Saliba (Arsenal, retour de prêt) et des indésirables Alvaro et Caleta-Car.

Selon une information de L'Equipe, confirmée par le journaliste Fabrizio Romano et La Provence, l'expérimenté international congolais Chancel Mbemba (66 sélections) est sur le point de s'engager avec l'OM, jusqu'en 2025.

Après avoir passé quatre années au FC Porto, le défenseur central de 27 ans, dont la véritable année de naissance fait l'objet d'une enquête de la FIFA, a été laissé libre de tout contrat. La saison dernière, Chancel Mbemba a disputé 46 matches toutes compétitions confondues chez le champion du Portugal en titre, en plus d'avoir engrangé une belle expérience européenne avec un total de 26 apparitions en Ligue des champions.

Actuellement présent sur le sol marseillais, il passera sa visite médicale dans les prochaines heures. Si celle-ci se déroule correctement, son officialisation devrait tomber dans la foulée.

