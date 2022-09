Kane toujours pisté par le Bayern

Selon les informations du Bild, Harry Kane est toujours dans le viseur du Bayern Munich. En fin de contrat en 2024 avec Tottenham, l'international anglais serait la priorité en attaque du club bavarois, qui a perdu Robert Lewandowski l'été dernier.

Notre avis : Nagelsmann et Kahn ont confirmé leur intérêt pour Kane ces derniers mois. Affaire à suivre.

Le PSG propose un salaire de 9M à Skriniar...

Gazzetta dello Sport revient sur le feuilleton Milan Skriniar au PSG, Sans prolongation, son départ en janvier est inévitable", est-il précisé. Dans son édition du jour, larevient sur le feuilleton Milan Skriniar au PSG, relancé ces derniers jours en vue de janvier . Le quotidien italien informe ce mercredi que le club de la capitale propose au défenseur slovaque un salaire net de 9 millions d'euros, bonus compris. Côté Inter, on ne pourra pas dépasser la barrière des six millions d'euros. "", est-il précisé.

Notre avis : L'Inter est dos au mur. Soit elle prolonge son joueur, soit elle devra le vendre en janvier pour limiter les dégâts.

... et l'Inter vise Chalobah pour le remplacer

En cas de départ de son défenseur, le club lombard a déjà identifié son successeur. Il s'agirait, toujours selon le quotidien rose, de Trevoh Chalobah, une piste déjà évoquée l'été dernier. Mais Chelsea avait souhaité alors le conserver. "Si Skriniar s'en va, l'Inter disposera d'un minimum de liquidités pour janvier", indique la Gazzetta. Romelu Lukaku, proche du natif de Freetown, pousserait pour cette arrivée.

Notre avis : La priorité des Nerazzurri reste de prolonger l'international slovaque. Mais en cas de départ, son remplaçant est visiblement tout trouvé.

Pas (encore) de résiliation entre Belaïli et Brest

Malgré les nombreuses rumeurs à ce sujet, L'Equipe indique ce mercredi qu'une résiliation de contrat entre Brest et Youcef Belaïli n'est pas à l'ordre du jour. Si l'international algérien vit mal sa situation et la gestion de son temps de jeu, en plus de la distance avec sa famille, bloquée en Algérie pour des raisons de visas, son départ ne semble pas acté. A Brest, on déplore certains retards à l'entraînement, et quelques doutes sur ses absences pour "maladie", bien que justifiées avec un certificat médical.

Notre avis : La situation n'est pas vraiment idyllique ente les parties. Il va vite falloir régler cette situation, dans un sens ou dans l'autre.

Ceballos veut prolonger au Real

Revenu au Real Madrid lors du dernier mercato estival, Dani Ceballos est bien parti pour y rester. Du moins, c'est ce qu'il aimerait. En effet, selon AS, l'Espagnol aimerait prolonger son contrat, qui expire en 2023. Et si possible avec un salaire revu à la hausse.

Notre avis : Ceballos a visiblement les idées claires sur son avenir. La balle est dans le camp du Real.

