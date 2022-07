CHELSEA EN POLE POUR KOUNDE

C’est l’une des informations de la journée. Alors que Chelsea négocie avec le PSG pour Presnel Kimpembe, Manu Sainz, journaliste de AS, affirme que les Blues sont sur le point d’arracher Jules Koundé au Séville FC. Chelsea aurait réussi à devancer le FC Barcelone et ce, alors que Xavi a téléphoné à l’international français pour le convaincre de le rejoindre.

Notre avis : Est-ce le véritable dénouement du dossier Koundé ou un coup de pression pour forcer le Barça à revoir son offre ?

Jules Koundé lors du match Séville-Grenade. Crédit: Getty Images

MARTINEZ VA REJOINDRE MANCHESTER UNITED

Manchester United et l’Ajax Amsterdam ont officialisé un accord en vu du transfert de Lisandro Martinez chez les Red Devils. Le défenseur argentin rejoindra son ancien entraîneur Erik ten Hag en échange d’un chèque de 57 millions d’euros assorti d’un bonus de 10 millions s’il satisfait sa visite médicale et obtient son visa. Il deviendra alors la troisième recrue estivale de Manchester United après Tyrell Malacia et Christian Eriksen.

Notre avis : Le montant est conséquent (peut-être un peu trop), mais les Red Devils assurent leurs arrières avec un défenseur fiable.

NICE OFFICIALISE ILIE…

La voilà, la première recrue des Aiglons ! Rares Ilie s’est engagé avec l’OGC Nice. Son arrivée a été officialisée dimanche matin. Le Rapid Bucarest a reçu 5 millions d’euros en échange de son ailier gauche de 19 ans.

Notre avis : Le Roumain devrait être suivi par d’autres renforts dans les couloirs.

… ET AIMERAIT RÉUNIR LES FRÈRES THURAM

C’est un vœu pieux formulé par les dirigeants niçois : réunir la fratrie Thuram sur la Côte d’Azur. Marcus Thuram, qui n'est plus en odeur de sainteté du côté du Borussia Monchengladbach après une saison hâchée par les blessures, serait pisté par Lucien Favre selon L’Equipe. L'entraîneur suisse doit déjà convaincre Kephren de ne pas céder aux sirènes du PSG.

Notre avis : L’idée aurait beaucoup de sens... et l'image serait belle.

KANE AU BAYERN EN 2023 ?

Orphelin de Robert Lewandowski, parti exercer ses talents en Catalogne, le Bayern Munich ne semble pas convaincu par le recrutement d’un avant-centre cet été. Les dirigeants bavarois ont une piste pour l'été 2023, et elle se nomme Harry Kane. "Il est sous contrat avec Tottenham. Bien sûr, c'est un attaquant de classe mondiale, mais il s'agit d'un rêve pour l'avenir. Nous verrons ce qui se passera", a déclaré Oliver Kahn, le président du champion d'Allemagne. Un problème subsiste d'après Fabrizio Romano : l'international anglais est considéré comme intouchable par le conseil d'administration de Tottenham.

Notre avis : Le remplaçant idéal de Lewandowski. Cependant, l’arracher à Tottenham ne sera pas chose aisée.

Harry Kane Crédit: Getty Images

L’OM AURAIT TROUVÉ LE REMPLAÇANT DE MANDANDA…

Du côté de la Canebière, on s’oriente vers un duo de gardiens 100% ibérique. Selon L’Equipe, Pablo Longoria aimerait s’attacher les services de Ruben Blanco, portier sous contrat avec le Celta Vigo jusqu’en 2027, pour en faire la doublure de Pau Lopez. Le club galicien serait OK pour un prêt, à condition de trouver un remplaçant.

Notre avis : Le transfert semble en bonne voie.

… ET SERAIT SUR LE POINT DE FINALISER BAKAYOKO

Un contrat de quatre ans attendrait Tiémoué Bakayoko à Marseille, d’après Foot Mercato. Le joueur de Chelsea pourrait casser son prêt à l’AC Milan. Il est lié avec le club italien jusqu’en juin 2023, mais le champion d'Italie ne compte pas sur lui. L’ancien milieu de Monaco compenserait ainsi le départ de Boubacar Kamara. Problème : Igor Tudor rechignerait pour le moment à l’engager.

Notre avis : L’OM a de gros besoins au milieu de terrain. Reste à voir ce que décidera le nouvel entraîneur olympien.

Tiemoué Bakayoko durant Milan-Lazio - Serie A 2021-22 Crédit: Imago

AOUAR ET DUBOIS SUR LE DÉPART

L’Olympique Lyonnais s’apprête à dire au revoir à deux de ses joueurs. Houssem Aouar est annoncé de plus en plus proche du Betis Séville, comme le confirme le média espagnol Relevo. L’international français devrait rejoindre l’Espagne contre une somme d’argent et William Carvalho. Le milieu portugais était ciblé par le club rhodanien, alors que Peter Bosz a laissé entendre qu’il était à la recherche d’une nouvelle sentinelle après la débâcle de ses joueurs contre Anderlecht (0-3), samedi. Léo Dubois, lui, mettrait le cap sur la Turquie. C’est ce que pense savoir Foot Mercato, qui annonce un accord entre Galatasaray et l’OL pour une offre de 3 millions d’euros. Les ultimes détails seraient sur le point d’être finalisés.

Notre avis : L'opération dégraissage commence à Lyon.

TROYES SUR UN NOUVEAU TALENT

Il y a eu Savinho, jeune Brésilien de 18 ans recruté pour 10 millions d’euros avant d’être prêté au PSV Eindhoven. Il y aura peut-être Matchoi Djalo. Troyes est sur la piste de ce jeune milieu offensif de 19 ans évoluant à Paços de Ferreira, d’après Foot Mercato. Le Portugais a disputé 27 rencontres la saison dernière et compte Everton, Southampton, Newcastle et Arsenal parmi ses prétendants.

Notre avis : Rien n’est fait dans ce dossier pour le club de l’Aube, surtout vu la concurrence…

DEPAY RESTE AU BARÇA SAUF SI…

Memphis Depay a rencontré la direction du FC Barcelone afin d’évoquer son avenir en Catalogne, d’après Fabrizio Romano. Xavi compterait sur lui si le Néerlandais décidait de rester. Dans le cas contraire, les Blaugranas se sont engagés à ne pas demander un montant démesuré pour libérer leur attaquant de 28 ans. Tottenham s’est montré pressant ces derniers jours et serait proche de dégainer une offre de 17 millions de livres selon SPORT, alors qu’un intérêt de l’Olympique Marseille bruisse également… Depay, lui, n’envisage un transfert que dans un club de premier plan.

Notre avis : Même si Xavi lui a assuré le contraire, Memphis Depay devrait avoir un faible temps de jeu la saison prochaine.

DE JONG NE VOUDRAIT QUE LE BAYERN MUNICH

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, son "club de coeur” qui aimerait le voir rejoindre Manchester United contre une somme rondelette, Frenkie de Jong aurait finalement accepté son sort… à une seule condition : rejoindre le Bayern Munich. Le champion d’Allemagne, qui insiste également pour le talent du Stade Rennais Mathys Tel (L’Equipe évoque une offre de 22,5 millions d’euros), part avec un avantage conséquent dans le dossier. D’autant plus que Matthijs de Ligt, grand ami du Batave, serait sur le point de signer en Bavière.

Notre avis : Après la signature de Ryan Gravenberch, le Bayern prendrait l’accent néerlandais.

CITY RETIENT BERNARDO SILVA

C’est non. Manchester City ne cèdera pas aux offensives du FC Barcelone concernant Bernardo Silva, la dernière atteignant 80 millions d’euros selon certaines sources espagnoles. Le Portugais est un joueur essentiel dans l’esprit de Pep Guardiola, qui ne compte pas se séparer de son milieu.

Notre avis : Volonté logique de Pep Guardiola de conserver son magicien.

L’AJAX SUIT PLUSIEURS DOSSIERS

On n’arrête plus l’Ajax. Le club d’Amsterdam a finalisé la vente de Lisandro Martinez pour 57 millions d’euros. D’après Fabrizio Romano, les dirigeants amstellodamois seraient proches d’investir cette somme dans le recrutement de Calvin Bassey. L’arrière gauche des Rangers est actuellement dans la capitale néerlandaise pour conclure son arrivée en échange de 22 millions d’euros + 5 millions de bonus et un pourcentage à la revente. Ce n’est pas tout : l’Ajax aimerait conserver son ancien avant-centre Brian Brobbey, prêté par le RB Leipzig pour la seconde partie de saison dernière.

Notre avis : L’Ajax casse sa tirelire après les arrivées d’Owen Wijndal et de Steven Bergwijn.

MOURINHO VEUT ABSOLUMENT DYBALA

José Mourinho va-t-il réussir à arracher Paulo Dybala à l’Inter Milan et à Naples ? Le technicien portugais donne de sa personne pour attirer l’international argentin dans ses rangs. Selon La Gazetta dello Sport, il lui aurait téléphoné à deux reprises ces derniers jours et serait à l’origine du contact entre l’entourage de l’ex-bianconero et Tiago Pinto, directeur général de l’AS Rome. Un contrat de 5 millions d’euros par an l’attendrait dans la ville éternelle.

Notre avis : Quand le Special One veut quelque chose…

LE PSG SUR UNE PÉPITE D’ASTON VILLA ?

Privé de tournée américaine par Steven Gerrard pour ne pas avoir prolongé son contrat avec son club formateur, Carney Chukwuemeka est plus que jamais proche d’un départ. Aston Villa aimerait accélérer son transfert des Midlands afin d’obtenir une forte indemnité, alors que le milieu de terrain de 18 ans sera libre de s’engager avec le club de son choix en janvier prochain. Pour recruter celui que l’on présente comme l’un des talents les plus prometteurs de Premier League, le PSG devra faire face à la concurrence du FC Barcelone d’après Fabrizio Romano.

Notre avis : Ce n’est pas une cible prioritaire pour le club de la capitale.

CORNET VERS EVERTON ?

Relégué en deuxième division avec Burnley, Maxwel Cornet cherche par tous les moyens à rester en Premier League. Ca tombe bien, Everton et son entraîneur Frank Lampard le verraient bien sous une tunique bleue. David Ornstein, journaliste à The Athletic, fait état d’une première offre de prêt avec option d’achat refusée par Burnley, qui attendrait 18 millions d’euros pour libérer l’Ivoirien.

Notre avis : Auteur de neuf buts en 26 rencontres, Maxwel Cornet devrait logiquement poursuivre sa carrière en Premier League.

Maxwel Cornet Crédit: Getty Images

ARRIZABALAGA PRÊTÉ À NAPLES ?

En quête d’un gardien titulaire après le départ de David Ospina, Naples s’est renseigné auprès de Chelsea pour son portier remplaçant, Kepa Arrizabalaga, selon La Gazzette dello Sport. Barré par Edouard Mendy, l’Espagnol est à la recherche d’un temps de jeu plus conséquent et verrait d’un bon œil cette opportunité. Le Corriere dello Sport va plus loin et évoque un prêt d’une année.

Notre avis : Mouvement idéal pour les trois parties.

