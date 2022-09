Football

Kylian Mbappé (PSG), Erling Haaland (City) et la rumeur du Real Madrid : et si c'était reparti ?

Les socios comme Florentino Perez l'espèrent toujours secrètement : Kylian Mbappé et Erling Haaland, pourtant solidement ancré au PSG et à Manchester City, pourraient venir au Real Madrid dans quelque temps. Est-ce toujours bien possible ? Julien Pereira et Glenn Ceillier essayent d'y voir un peu plus clair dans Mercredi Mercato, émission d'Eurosport FC à écouter en podcast en intégralité.

00:06:25, il y a une heure