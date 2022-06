Sadio Mané au Bayern, c'est imminent

D'après Sky Sports, l'arrivée de Sadio Mané au Bayern Munich va se réaliser sous peu. Le club allemand aurait trouvé un accord avec les demandes de Liverpool, autour d'un transfert grimpant à 40 millions d'euros. Hasan Salihamidzic, le directeur sportif des Champions d'Allemagne, est décidé à boucler rapidement ce transfert, cible principale des Bavarois en ce début de mercato. Les Allemands auraient tenu à pointer leur facilité de négociations dans le transfert de Thiago Alcantara il y a deux saisons (parti pour 22M€ à Liverpool), afin de réaliser au mieux l'arrivée du Sénégalais.

Notre avis : Une très belle vente pour Liverpool à un an de la fin du contrat de Mané. Une page des Reds se tourne.

Liverpool a-t-il tort de se séparer de Mané ? "C'est une opération gagnante-gagnante"

Les détails de l'offre du PSG pour Skriniar

Le PSG ne lâche rien pour Milan Skriniar. Et du côté de Sky Italia, on a dévoilé les contours de l'offre parisienne à l'Inter Milan jeudi soir. Selon la chaîne transalpine, la voici : 50 millions d'euros + un joueur à choisir dans une liste comprenant notamment Julian Draxler et Thilo Kehrer. Mais le club lombard reste ferme et réclame toujours 80 millions d'euros. Chelsea serait également intéressé par le défenseur slovaque.

Notre avis : Le montant est démesuré, mais le PSG semble déterminé.

"Galtier, c'est un mini Didier Deschamps"

Aguerd va signer à West Ham pour 30 millions

Le défenseur central de Rennes Nayef Aguerd va découvrir la Premier League la saison prochaine. L'international marocain va s'engager avec West Ham d'après Sky Sports, lui qui aurait été aperçu au centre d'entraînement des Hammers ce vendredi pour finaliser son transfert. Une très belle vente à venir pour les Bretons, puisque le média britannique annonce une indemnité proche des 30 millions d'euros pour le SRFC. L'annonce officielle devrait avoir lieu lundi prochain.

Notre avis : Belle vente pour Rennes. Aguerd devra lui vite muscler son jeu en Angleterre.

Conte veut Lautaro à Tottenham

The Sun rapporte que l'entraîneur italien fait le forcing pour attirer l'attaquant argentin, au point de convaincre les Spurs de faire une offre de 90 millions d'euros au vice-champion d'Italie. L'Inter Milan a besoin de vendre. Outre le départ de Milan Skriniar probable vers le PSG , les Nerazzurri doivent compenser les arrivées à venir de Paulo Dybala et Romelu Lukaku avec des ventes. L'une d'elles pourrait être celle de Lautaro Martinez, qu'Antonio Conte rêve d'avoir à nouveau sous ses ordres du côté de Tottenham.rapporte que l'entraîneur italien fait le forcing pour attirer l'attaquant argentin, au point de convaincre les Spurs de faire une offre de 90 millions d'euros au vice-champion d'Italie.

Notre avis : Tottenham continue de piocher en Italie depuis l'arrivée de Conte. Après Romero, Kulusevski, Bentancur et Perisic, une 5e recrue de Serie A ?

Antonio Conte et Lautaro Martinez, bientôt de retour dans la même équipe ? Crédit: Getty Images

Lieke Martens débarque au PSG jusqu'en 2025

L'internationale néerlandaise s'est engagée pour les trois prochaines saisons avec le Paris Saint-Germain. L'attaquante de 29 ans arrive en provenance du FC Barcelone, où elle a passé cinq ans, pour un bilan de 74 buts en 151 matches joués. C'est un gros coup réalisé par le club français sur le marché des transferts.

Notre avis : Une excellente recrue, qui fera des ravages en D1 Arkéma avec Katoto. Si cette dernière reste...

L'OM se renseigne pour Lenglet

D'après le média catalan Sport, Clément Lenglet se cherche une porte de sortie au Barça, où il est barré depuis plusieurs mois. Outre une offre d'Angleterre, c'est l'OM de Sampaoli qui serait intéressé par l'ancien Nancéien. Les deux hommes ont travaillé ensemble à Séville, et l'Argentin sait qu'il peut aider l'international français à retrouver son niveau. Une offre de prêt est à imaginer.

Notre avis : International à la relance, expérience de la C1… Lenglet a le profil idéal pour l'OM.

Witsel pisté par l'OM : "On sent Longoria tiraillé dans sa stratégie"

Kehrer veut désormais quitter le PSG

Après la mise en garde du sélectionneur allemand Hansi Flick, qui a déclaré avoir "besoin de joueurs qui sont dans le rythme" pour le Mondial au Qatar, Thilo Kehrer a pris acte de cet avertissement et souhaite un temps de jeu plus conséquent. D'après le média allemand Sport Buzzer, le défenseur du Paris Saint-Germain a récemment changé d'agent et surveille le marché, à la quête d'un nouveau club dès cet été.

Notre avis : Kehrer a raison de chercher ailleurs pour du temps de jeu.

Contre 40 millions, Fabio Vieira arrive à Arsenal…

Ce n'est pas encore officialisé par le club londonien, mais Arsenal va recruter le milieu offensif de Porto Fabio Vieira. Le club portugais a annoncé la nouvelle via un communiqué. "Le FC Porto vient informer le marché qu'il est parvenu à un accord de principe avec Arsenal pour le transfert définitif de Fabio Vieira pour le montant de 40 M€, dont 5 M€ sont soumis à la concrétisation de certains objectifs", est-il écrit dans le communiqué.

Notre avis : Un joueur idéal pour la philosophie de jeu de Mikel Arteta.

…Qui cible toujours Tielemans au milieu

D'après CBS Sports, l'arrivée à venir de Fabio Vieira ne change rien concernant le dossier Youri Tielemans : les Gunners veulent s'offrir le milieu de terrain belge, et une offre est à prévoir pour Leicester dans les prochains jours. Mikel Arteta souhaite un effectif au complet au plus vite pour la saison à venir.

Notre avis : Une autre piste bien pensée. Arsenal réfléchit bien sur ce mercato.

Lo Celso intéresse l'Atlético

Giovani Lo Celso est suivi en Espagne. En prêt à Villarreal pendant six mois, l'ancien joueur du PSG est censé retourner à Tottenham. Sauf que plusieurs club seraient prêts à s'attacher ses services : le Sous-marin jaune, d'abord, puis l'Atlético Madrid, selon les informations de AS. Les Colchoneros avaient déjà tenté de l'enrôler il y a trois ans.

Notre avis : Simeone pourrait faire passer l'ancien du PSG dans une autre dimension.

Giovani Lo Celso Crédit: Getty Images

Bissouma rejoint Tottenham pour 40 millions

L'ancien joueur du LOSC Yves Bissouma rejoint officiellement Tottenham en provenance de Brighton. L'international malien de 25 ans s'est engagé jusqu'en 2026 avec les Spurs. Le transfert s'élèverait à plus de 40 millions d'euros.

Notre avis : On aimerait se tromper, mais ça sent le flop. Surtout à ce prix-là.

Moyes veut garder Areola à West Ham

Alphonse Areola pourrait ne pas rejouer sous le maillot du Paris Saint-Germain. L'international français, de retour de prêt de West Ham, où il a passé la saison dans la peau du gardien n°2, pourrait être conservé par le club anglais. The Sun rapporte que David Moyes veut conserver le portier tricolore et l'installer comme titulaire la saison prochaine. Au point de payer les 9 millions d'euros de transfert pour l'engager définitivement. Une somme non négligeable pour le club parisien, qui plus est pour un joueur en fin de contrat en 2023.

Notre avis : Un deal qui bénéficierait à toutes les parties. Sauf peut-être au comptable des Hammers…

Romain Thomas vers Caen

D'après les informations de L'Equipe , Romain Thomas ne va pas prolonger l'aventure avec le SCO d'Angers et quitter le club pour rejoindre Caen, après 9 ans passés avec les Noir et Blanc. Le défenseur central de 34 ans devrait s'engager pour trois saisons à Malherbe, où il retrouvera son ancien coach Stéphane Moulin.

Notre avis : Un très bon joueur qui a fait ses preuves en Ligue 1. Une remontée immédiate avec Malherbe peut s'envisager.

