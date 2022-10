"Pas de clause" pour Haaland

En Espagne, la presse madrilène fait état d'une clause spéciale qui permettrait à Erling Haaland de rejoindre le Real Madrid dans deux ans pour un prix inférieur à ce qui serait le cas pour un autre club. Interrogé à ce sujet après la victoire de Manchester City contre Copenhague mercredi soir (5-0, avec un doublé de Haaland), Pep Guardiola a démenti : "Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de clause pour le Real Madrid ou n'importe quelle autre équipe. On ne peut pas contrôler les rumeurs, les gens qui parlent. On doit toujours se concentrer sur ce que l'on peut contrôler".

Notre avis : Haaland et son clan semblent avoir un plan bien précis sur le plan de carrière du Norvégien. Clause ou pas, il semble destiné à rejoindre un jour le Real.

Le choix de Mbappé en question

Muet sur la pelouse du Benfica mercredi soir, Kylian Mbappé regretterait déjà son choix de ne pas avoir signé au Real Madrid l'été dernier. C'est du moins ce que croit savoir le média espagnol "Defensa Central", qui évoque les promesses non tenues du PSG à son égard, le regain de forme de Neymar et Messi, ainsi que les débuts fracassants de Haaland à City comme autant d'éléments qui mettent plus ou moins au second plan l'attaquant tricolore.

Notre avis : Un média peu connu mais surtout madrilène : la rumeur est très bancale.

Vers une baisse de salaire pour Griezmann

L'Equipe révèle que le Français devra consentir à une grosse baisse de salaire : 8 millions d'euros nets par an contre 12 millions actuellement. Comme l'a annoncé mercredi La Cadena Ser, le FC Barcelone et l'Atlético ont trouvé un accord pour lever l'option d'achat d'Antoine Griezmann , qui serait estimée à 20 millions d'euros plus des bonus. Ce jeudi,révèle que le Français devra consentir à une grosse baisse de salaire : 8 millions d'euros nets par an contre 12 millions actuellement.

Notre avis : C'est effectivement une baisse de salaire très importante, mais la priorité du champion du monde est d'enchaîner les matches en tant que titulaire.

Arsenal veut blinder ses pépites

Présent devant la presse avant la rencontre de Ligue Europa contre les Norvégiens du FK Bodø/Glimt, Mikel Arteta a confirmé que la direction d'Arsenal "travaillait' sur plusieurs dossiers de prolongations de contrats. Les noms de Bukayo Saka, William Saliba et Gabriel Martinelli, tous sous contrat jusqu'en juin 2024, ressortent. "Nous voulons être justes, et récompenser les joueurs qui ont selon nous un grand avenir au club", a expliqué Arteta.

Notre avis : Ces trois joueurs sont le présent et le futur des Gunners, qui ont tout intérêt à verrouiller leur avenir au plus vite.

Leao, Bennacer et Kalulu bientôt prolongés ?

Dans un entretien accordé mercredi soir à Prime Video, Paolo Maldini, le directeur technique de l'AC Milan, a fait le point concernant la situation contractuelle de Rafael Leao, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club lombard. "Nous voulons prolonger son contrat car je pense que nous sommes vraiment le club qui lui permettra de grandir. Après bien sûr, nous devons négocier et trouver un accord", a déclaré l'ex-numéro 3 des Milanais, qui a précisé vouloir aussi prolonger Ismaël Bennacer et Pierre Kalulu, respectivement liés au champion d'Italie jusqu'en 2024 et 2025.

Notre avis : Rafael Leao effectue un début de saison canon à l'AC Milan et pourrait être tenté de s'y installer dans la durée.

