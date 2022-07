régler un problème familial" selon le communiqué des Red Devils, CR7 fait donc sa rentrée officielle à deux semaines du coup d'envoi de la Premier League. Maintenant, place à la mauvaise. Une bonne et une mauvaise nouvelle pour les supporters de Manchester United. Commençons par la bonne : Cristiano Ronaldo a fait son grand retour ce mardi. Comme prévu, le quintuple Ballon d'Or s'est ainsi présenté à Carrington , le centre d'entrainement des Red Devils. Absent des tournées de son équipe en Thaïlande et en Australie afin de "" selon le communiqué des Red Devils, CR7 fait donc sa rentrée officielle à deux semaines du coup d'envoi de la Premier League. Maintenant, place à la mauvaise.

Comme dévoilé par le Manchester Evening News et Sky Sports, Ronaldo n'est pas venu seul. En effet, Jorge Mendes, son agent historique, était présent à ses côtés. De quoi confirmer un possible entretien avec les dirigeants de United. Au menu ? Les envies de départ du joueur d'un côté, le souhait de le faire rester au moins une saison de plus de l'autre.

Ferguson également présent

"J'ai parlé avec Cristiano avant que cette question (de son départ, NDLR) soit évoquée. Nous avons eu un très bon échange", s'était toutefois félicité Ten Hag début juillet. Mais l'attaquant avait ensuite explicitement indiqué au club qu'il souhaitait être transféré vers une équipe jouant la Ligue des champions, ce qui ne sera pas le cas de Manchester United, seulement sixième de la Premier League l'an dernier et qui devra se contenter de la C3.

Le mythique ancien entraîneur du club, Alex Ferguson, qui avait fait débuter CR7 en Premier League, est également au centre d'entraînement. Son club n'a cessé de répéter que Cristiano Ronaldo, qui lui doit encore un an de contrat, n'était pas à vendre. Et si les noms du Bayern Munich, Chelsea et plus récemment de l'Atlético Madrid, ont circulé comme destinations possibles, la transaction financière ne sera pas simple à monter pour un joueur qui était le mieux payé du club la saison passée avec plus de 500.000 euros par semaine.

"CR7" serait néanmoins prêt à voir son salaire réduit de 30%. Mais même à ce tarif "bradé", Ronaldo ne constitue pas à son âge une solution à long terme pour un éventuel acquéreur.

