Une histoire en trois actes. Ce samedi matin la presse catalane avait annoncé que le Bayern et le Barça étaient tombé d'accord pour le départ de Robert Lewandowski en Espagne. Ensuite, Oliver Kahn, le directeur exécutif bavarrois a annoncé dans les colonnes de Bild qu'un accord oral existait bel et bien, même si rien n'est encore signé. Et le club a fini par communiquer sur le sujet en fin d'après-midi. "Le FC Bayern a conclu un accord oral avec le FC Barcelone pour le transfert de Robert Lewandowski" est-il sobrement expliqué. Selon diverses sources, la transaction devrait environner les 50M€.

Ce communiqué annonce un véritable tournant sportif pour l'effectif bavarrois, déjà amorcé avec l'arrivée de Sadio Mané. Lewandowski restera celui qui a battu le record de buts en une saison de Bundesliga (41) et la figure de proue de l'attaque bavarroise de ces dernières saisons. Il sort d'ailleurs d'un exercice à 35 buts. Mais les dirigeants du Bayern veulent se montrer rassurant, Oliver Kahn le premier : "Nous savons très bien ce que nous devons à Robert, mais de grands joueurs ont quitté le FC Bayern dans le passé et le monde du Bayern ne s'est pas écroulé après cela non plus. Au contraire, il a souvent été encore plus performant".

Le dénouement d'un long bras de fer est donc imminent. Ces derniers mois, Lewandowski n'avait pas hésité à afficher ses envies de départ dans les médias, quitte à employer des termes très forts. "Quelque chose est mort en moi, je veux quitter le Bayern pour chercher de nouvelles émotions dans ma vie" avait-il assuré en juin.

