Mercato - Pogba de retour à Juve pour devenir le même qu'avec les Bleus ? "Ils ont besoin l'un de l'autre"

MERCATO - Paul Pogba va s'engager avec la Juventus Turin lors de ce mercato, le doute n'est plus permis. Dans Mercredi Mercato, Guillaume Maillard-Pacini revient sur les détails du "Pogback" et discute avec Cyril Morin et Julien Pereira de la stratégie de la Juve dans l'affaire. L'intégralité de l'émission est à retrouver en podcast. (Réalisation : Quentin Guichard / Simon Farvacque)

00:08:04, il y a 43 minutes