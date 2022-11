Pavard dans le viseur du Barça

Sport liste les joueurs que le FC Barcelone va suivre de près pendant le Mondial 2022. Si Bernardo Silva ou İlkay Gündogan sont ciblés depuis plusieurs mois, les Blaugrana seraient également sur la piste de Benjamin Pavard. La semaine passée, dans les colonnes de L'Equipe, le champion du monde a affirmé être intéressé par une nouvelle expérience à l'étranger.

Notre avis : Grâce à sa polyvalence, le Munichois aurait des chances d'être titularisé dans la défense du Barça. Mais avant cela, le Bayern fera tout son possible pour le conserver.

Le Real et Barcelone foncent sur Tielemans

Toujours d'après Sport, le Real Madrid et le FC Barcelone sont très intéressés par Youri Tielemans, dont le contrat s'achève en juin prochain avec Leicester. Cependant, les Foxes devraient mettre les bouchées doubles en janvier pour tenter de le faire prolonger, précise le quotidien espagnol. Cette saison, l'ancien Monégasque est un joueur essentiel du champion d'Angleterre 2016 et porte même le brassard de capitaine depuis la mi-octobre.

Notre avis : Après quatre ans à Leicester (ndlr : il est arrivé à l'été 2019), le milieu international belge de 25 ans pourrait être tenté de passer un nouveau palier dans sa carrière.

Bellingham valorisé à plus de 200 millions

Selon une enquête réalisée par l'observatoire CIES, Jude Bellingham, le milieu de terrain du Borussia Dortmund, a été valorisé à 202 millions d'euros. L'international anglais de 19 ans, lié au BvB jusqu'en juin 2025, est suivi par le Real Madrid et les plus gros clubs anglais dont Manchester United.

Notre avis : Même si le club de la Ruhr aimerait le conserver une saison de plus, une offre à plus de 200 millions d'euros serait impossible à refuser.

Barcelone veut se séparer de Depay

Pour alléger ses finances, le Barça souhaite se séparer de ses plus gros salaires pendant l'hiver. Selon Mundo Deportivo, Memphis Depay, sous contrat avec les Blaugrana jusqu'en juin prochain, est un des joueurs ciblés. L'international néerlandais a joué trois matches cette saison et serait suivi par Séville, Newcastle et la Juventus.

Notre avis : Les jours de Memphis Depay à Barcelone semblent comptés.

Milan ne lâche pas le dossier Leao

Même si Rafael Leao est suivi par les plus grosses écuries européennes, l'AC Milan n'a pas perdu l'espoir de prolonger le contrat de l'attaquant international portugais, actuellement lié au champion d'Italie en titre jusqu'en juin 2024. "Nous voulions lui faire signer un nouveau contrat avant la Coupe du monde, mais ça n'a pas été possible, a déclaré Paolo Maldini, le directeur technique de l'AC Milan à Sky Italia. Nous travaillons sur ce dossier depuis plusieurs mois. Nous allons nous rencontrer de nouveau à l'avenir et prendre la bonne décision au meilleur moment."

Notre avis : Rafael Leao a la confiance de Stefano Pioli et du staff milanais. L'ancien Lillois, auteur d'un très bon début de saison, pourrait être tenté de poursuivre l'aventure en Lombardie.

