Quel avenir pour CR7 ?

Au lendemain des informations publiées par le Daily Mail, qui indiquait que Chelsea pourrait songer à recruter Cristiano Ronaldo, The Sun informe que Newcastle et Arsenal pourraient également être des destinations possibles en janvier. Toutefois, une source proche du joueur aurait indiqué au quotidien britannique que le Napoli tiendrait également la corde en Italie.

Notre avis : Le départ de CR7 semble se rapprocher, même si les destinations envisagées restent à prendre avec des (grosses) pincettes.

"Ça ne surprend personne que MU joue mieux sans Cristiano Ronaldo"

Paris viserait Pau Torres

L'information est révélée par L'Equipe ce lundi. D'après le quotidien, Pau Torres, sous contrat avec Villarreal jusqu'en 2024, est dans les petits papiers du PSG pour l'hiver prochain. Le défenseur central de 25 ans disposerait d'une clause libératoire de 50 millions d'euros.

Notre avis : La priorité du PSG reste Skriniar, qui pourrait négocier une venue libre en fin de saison. Mais Torres en plan B, c'est plus qu'intéressant.

United sur le traces de Moussa Dembélé ?

On reste du côté de l'Angleterre et Manchester. Selon le Daily Mirror, United pisterait trois joueurs pour renforcer son secteur offensif : Jonathan David (LOSC), Moussa Dembélé (OL) et Patrik Schick (Bayer Leverkusen). Erik ten Hag aurait validé ces trois profils.

Notre avis : Tout dépendra probablement de l'issue du dossier Ronaldo. Mais Manchester prépare déjà la suite.

Branco van den Boomen est courtisé

Selon les informations de Fabrizio Romano, les performances de Branco van den Boomen avec le TFC sont scrutées de près par des clubs italiens, espagnols, allemands et français. Le contrat du joueur expire en juin prochain, ce qui pourrait lui permettre de se libérer "gratuitement" en fin de saison.

Notre avis : Van den Boomen en fin de contrat, c'est une opportunité à saisir.

Rabiot intéresserait Chelsea

Daily Mail. Le quotidien britannique précise qu'Hakim Ziyech, de son côté, est annoncé sur le départ. Lui aussi en fin de contrat, Adrien Rabiot se chercherait une porte de sortie. Si la Juventus souhaiterait le prolonger , l'international français serait notamment pisté par Chelsea d'après le. Le quotidien britannique précise qu'Hakim Ziyech, de son côté, est annoncé sur le départ.

Notre avis : Rabiot semble prendre son temps, histoire d'étudier toutes les offres sur la table. Une décision n'est pas imminente.

