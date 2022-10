Chelsea songerait à Ronaldo

Daily Mail, Chelsea pourrait songer à offrir une porte de sortie à Cristiano Ronaldo, Selon les informations du, Chelsea pourrait songer à offrir une porte de sortie à Cristiano Ronaldo, écarté du côté de Manchester United . Son agent Jorge Mendes et Todd Boehly, propriétaire des Blues, discuteraient de cette possibilité en vue de janvier. D'après The Athletic, United pourrait le laisser partir librement et sans aucune indemnité de transfert.

Notre avis : Bien que difficile, voir CR7 partir en janvier n'est plus si impossible. Surtout si la situation avec United ne s'arrange pas.

La Juve veut prolonger Rabiot

Selon les informations de la pesse italienne, la Juve veut prolonger Adrien Rabiot, en fin de contrat en juin prochain. Performant cette saison, l'international français est l'un des joueurs les plus réguliers de son club, qui pourrait rencontrer son entourage avant la Coupe du monde au Qatar. "Mais convaincre sa mère de signer reste très difficile", précise La Gazzetta dello Sport.

Notre avis : La Juve va tenter le coup pour prolonger Rabiot, mais le dossier reste très complexe.

Milik revient sur son arrivée à la Juve

Prêté avec option d'achat à la Juventus Turin par l'OM, Arkadiusz Milik est revenu sur son départ cet été. "J'ai joué quatre ans à Naples (2016-2020) et cela m'a aidé dans mes premiers pas ici, a-t-il confié à L'Equipe. Je parle bien l'italien, et c'est un atout important, je n'ai aucun problème pour comprendre l'entraîneur (Massimiliano Allegri), toutes les consignes qu'il me donne. Ensuite, je connaissais déjà ce Championnat. Et puis, je suis très motivé. J'ai toujours dit que je rêvais de jouer dans les plus grands clubs, et la Juve fait partie de ceux-là. Montrer aux gens qui tu es, montrer que tu mérites de jouer ici, c'est une motivation importante."

Notre avis : Avec une option d'achat abordable (aux alentours des 8 millions), Milik est parti pour rester à la Juve.

Le Bayern ne recrutera pas cet hiver

Dans des propos rapportés par Fabrizio Romano, le directeur sportif du Bayern Munich Hasan Salihamidzic a assuré que son club ne "recruterait pas" cet hiver. "On a déjà beaucoup fait cet été", a-t-il indiqué.

Notre avis : Tout dépendra probablement des opportunités du marché. Le Bayern reste un acteur incontournable du mercato.

Lenglet et le "choix idéal" pour Tottenham

Dans un entretien accordé au Times, Clément Lenglet a accepté de revenir sur son choix de rejoindre Tottenham cet été. "Tottenham est le bon endroit pour moi, parce que c'est un club compétitif, a expliqué l'international français. Quand tu arrives ici, tu luttes pour les premières places en championnat, tu joues la Ligue des Champions, l'équipe s'améliore d'année en année. Le deuxième point, c'est le coach, qui a beaucoup d'expérience. Quand tu as passé quatre ans à Barcelone et que tu dois partir pour progresser, c'est très bien de travailler avec lui. Il m'avait dit que je serais heureux. C'était la bonne décision."

Notre avis : Lenglet espère donner un nouveau souffle à sa carrière du côté des Spurs.

Clément Lenglet Crédit: Eurosport

