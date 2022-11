D'après les informations de Fichajes , le club londonien aimerait se payer les services d'Adrien Rabiot. Le milieu de terrain est devenu incontournable avec la Juventus et va devoir s'imposer encore plus dans une équipe de France décimée. En contrat jusqu'en juin prochain, l'ancien joueur du PSG pourrait convenir dans les plans de Graham Potter.

Le portier espagnol, Mancunien depuis 2011, n'a visiblement pas envie de quitter le club. Selon les informations de The Sun , De Gea serait prêt à baisser son salaire considérablement pour pouvoir rester. En contrat jusqu'en 2023, le gardien de 31 ans aurait une option qui pourrait le prolonger un an de plus.