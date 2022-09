Retour de Messi : le Barca n’a pour l’instant pas le budget

Depuis que leur Messi est parti de Barcelone il y a un peu plus d’un an, les supporters barcelonais n’ont jamais écarté la possibilité de le revoir un jour revenir. En tout cas, la "Pulga" est en contrat jusqu’en juin prochain au Paris- Saint-Germain avec une année en option. Lors d’une interview accordée à Radio Catalunya, Eduard Romeu s’est exprimé à son sujet. "S’il revenait, ce serait gratuitement. De cette manière, ce serait possible en ce qui me concerne, même si je n’ai pas encore préparé le prochain budget" a déclaré le vice-président du FC Barcelone.

Notre avis : La question financière sera évidemment au cœur d’un éventuel retour de Messi. Le Barca n’aura probablement pas les moyens mais le joueur de 35 ans pourrait revenir dans quelques années pour finir sa carrière et s’investir dans son club de toujours.

Nasser Al-Khelaifi charge Barcelone sur son mercato

Est-ce que c’est juste ? Non, ce n’est pas juste… Est-ce que c’est légal ? Je ne suis pas sûr" a déclaré le président du PSG "S’ils l’autorisent, d’autres feront de même. L’UEFA, bien sûr, elle a ses propres règlements [financiers]. Il est certain qu’ils vont tout examiner". Cet été, le FC Barcelone a pu réaliser un mercato XXL malgré les contraintes du fair-play qui lui étaient imposées. Une situation qui a fait réagir Nasser Al-Khelaifi dans le média américain Politico . "" a déclaré le président du PSG".

Notre avis : L’UEFA avait infligé début septembre une sanction de 10 millions d’euros au PSG pour transgressions aux règles du fair-play financier. A voir si le Barca arrivera à s’en sortir indemne.

Un rebond à la Juventus pour Griezmann ?

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , la Juventus Turin souhaiterait renforcer rapidement et dès cet hiver son effectif, après un début de saison compliqué. L’attention de la Vieille Dame serait portée sur l’international français Antoine Griezmann. Le joueur prêté à l’Atlético de Madrid joue très peu cette saison et pourrait donc rebondir en Italie dès janvier.

Notre avis : Si Griezmann parvient à se détacher de son contrat avec le FC Barcelone, la Juventus pourrait bien être une bonne porte de sortie pour lui.

Clause de la discorde, baisse de salaire : comment Griezmann peut-il se défendre ?

Denayer officiellement à Al-Ahli

Libre de tout contrat, Jason Denayer est devenu officiellement un joueur du Shabab Al-Ahli aux Emirats arabes unis. L’ancien de l’Olympique lyonnais obéira donc aux ordres de Léonardo Jardim.

Notre avis : Un choix étonnant pour Denayer qui avait encore la cote en Europe. Le Belge espère peut-être emmagasiner du temps de jeu avant le Mondial au Qatar.

Un jeune argentin à 120 millions d’euros pour Liverpool ?

O Jogo relayé par Sport , Liverpool envisagerait de faire une offre pour Enzo Fernández. Le milieu de terrain de 21 ans évolue actuellement au Benfica Lisbonne. Mais si le club anglais veut se payer l’Argentin en contrat jusqu’en 2027, il faudra débourser 120 millions d’euros, montant de sa clause de sortie. Selon le quotidien sportifrelayé par Bild , Liverpool envisagerait de faire une offre pour Enzo Fernández. Le milieu de terrain de 21 ans évolue actuellement au Benfica Lisbonne. Mais si le club anglais veut se payer l’Argentin en contrat jusqu’en 2027, il faudra débourser 120 millions d’euros, montant de sa clause de sortie.

Notre avis : Enzo Fernandez réalise un début de saison prometteur avec Benfica. Au point de débourser une telle somme l’été prochain ? Pas sûr.

