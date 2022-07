Škriniar toujours plus proche de rester en Italie

C'est un dossier qui se complique pour le PSG. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Milan Škriniar est de plus en plus destiné à rester à l'Inter. En effet, le club parisien n'aurait plus donné signe de vie depuis des semaines, tout comme l'intermédiaire qui gérait les négociations. L'arrivée de Nordi Mukiele chez le champion de France pourrait avoir achevé l'hypothèse d'une arrivée du Slovaque à Paris. Un temps intéressé, Chelsea serait désormais plus prompt à mettre le paquet pour Wesley Fofana (Leicester).

Notre avis : Le jeu des chaises musicales se calme en défense centrale. Sauf énorme coup de Trafalgar, Škriniar sera encore Interiste la saison prochaine et pourraIt même prolonger son bail.

Milan Skriniar, le défenseur de l'Inter ciblé par le PSG. Crédit: Getty Images

Le pari Sánchez à l'OM...

C'est un vieux serpent de mer de ce mercato estival. Révélée il y a quelques semaines, la piste menant à Alexis Sánchez (33 ans) refait surface sur la Canebière. La Provence révèle que "les positions sont très proches entre le joueur et le club marseillais". Le Chilien n'a plus qu'un an de contrat avec l'Inter, mais pourrait être libéré. Toutefois, Marseille devra dégraisser devant pour espérer attirer l'ancien Gunner.

Notre avis : Pour un pari, c'en est un sacré. Reste à savoir si le Chilien en a encore dans les pattes, lui qui est sur la pente descendante depuis quelques saisons déjà.

... qui arrive enfin à ses fins pour Nuno Tavares

Son transfert à Bergame ayant capoté, Nuno Tavares est de nouveau associé à l'Olympique de Marseille. Mieux, il devrait bientôt débarquer sur la Canebière. Selon les dernières indiscrétions de Fabrizio Romano, les dirigeants londoniens et marseillais se seraient mis d'accord pour un prêt sans option d'achat du Portugais. L'ancien latéral de Benfica devrait même passer sa visite médicale vendredi sur la Canebière.

Notre avis : L'Atalanta hors course, Marseille avait le champ libre dans ce dossier. Après l'échec Lazovic, c'est une belle solution de repli pour Tudor et consorts.

Bensebaini surveillé par le PSG et l'AC Milan

Déjà bien pourvu à gauche, Paris sonderait pourtant le marché notamment en cas de départ (surprise ?) de Juan Bernat. Dans son édition du jour, Bild annonce que le PSG pourrait se positionner sur Ramy Bensebaini. Le latéral gauche algérien n'a plus qu'un an de contrat au Borussia Mönchengladbach, qui serait disposé à le vendre d'ici la fermeture du marché des transferts. En quête d'une alternative à Theo Hernandez, l'AC Milan surveillerait aussi le dossier. L'ancien Rennais a été associé à Dortmund en début de mercato.

Notre avis : Paris a déjà du matériel sur le flanc gauche. En revanche, une arrivée en Lombardie est tout à fait probable d'autant plus que Milan n'a pas trouvé la perle rare pour épauler Theo Hernandez.

Monaco a pensé à Rabiot, mais...

On cherche encore sur le Rocher pour l'entrejeu. Toujours en quête du successeur d'Aurélien Tchouaméni, l'ASM aurait envisagé de creuser la piste Adrien Rabiot selon L'Equipe. Néanmoins, le club de la Principauté se serait vite ravisé, notamment au vu des émoluments touchés par le joueur à la Juventus. De son côté, Gianluca Di Marzio et son équipe estiment que les choses pourraient évoluer si Monaco venait à passer l'obstacle PSV au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Notre avis : Ce n'est pas le premier, et ce ne sera pas le dernier club à faire la grimace au vu des attentes salariales du joueur. Si Rabiot veut trouver un point de chute intéressant, il va falloir revoir sa fiche de paie.

Gueye à la revoyure à Everton ?

Il s'accroche, mais Paris aussi. Alors que le PSG a placé Idrissa Gana Gueye sur la liste des transferts, le milieu sénégalais ambitionne toujours de rester dans la capitale. Selon les informations de Fabrizio Romano, Everton aurait approché le champion de France pour récupérer l'ancien Lillois, passé chez les Toffees entre 2016 et 2019. Les discussions devraient se poursuivre dans les prochains jours annonce le journaliste.

Notre avis : Il va hélas falloir se rendre à l'évidence pour Gueye. Everton représente une belle porte de sortie pour l'international sénégalais, surtout s'il veut jouer la Coupe du monde en novembre prochain.

Rennes prêt à tenter le coup pour Gouiri

Le mercato rennais bouge enfin. Après Steve Mandanda et Arthur Theate, qui devrait être très prochainement officialisé, le club breton s'active aussi devant. Dans son édition du jour, L'Equipe annonce que les Rouge-et-Noir seraient très intéressés par le profil d'Amine Gouiri (22 ans). L'attaquant niçois attend une revalorisation salariale de son contrat qui court actuellement jusqu'en juin 2024. Néanmoins, l'ancien Lyonnais ne serait pas forcément tenté par un autre challenge en Ligue 1 et privilégierait l'étranger en cas de départ du Gym.

Notre avis : Le Stade Rennais a des moyens, mais un transfert de Gouiri en Bretagne paraît très, très peu probable. Dossier suivant.

Haise évoque l'avenir de Fofana

Annoncé sur le départ, Seko Fofana est encore à Lens. Invité sur les ondes de RMC Sport mercredi soir, le coach lensois Franck Haise a évoqué la situation de son capitaine. "Aujourd’hui, il est au RC Lens. Après, il reste du temps, mais ce qui est certain, comme je le répète depuis plusieurs semaines, c’est qu’il est très motivé, très investi dans la préparation, avec l’équipe, dans le club. J’en suis certain parce que je le vois au quotidien. Après, un mercato reste un mercato et tout est possible…"

Notre avis : Le coach des Sang-et-Or l'a bien dit : 'tout est possible'. Et les Artésiens ne sont pas à l'abri d'une belle offre d'ici la fermeture du marché des transferts.

Clap de fin pour Dieng à l'OM ?

Ça sent la fin de l'histoire entre Bamba Dieng et l'Olympique de Marseille. Non utilisé lors des deux derniers matchs amicaux de l’OM, l'attaquant sénégalais ne rentre pas dans les plans d'Igor Tudor, le nouvel entraîneur marseillais. Pire, ce dernier aurait déjà établi une hiérarchie et l'ancien attaquant de Diambars y figurerait en cinquième et dernière position. La Provence explique que le club olympien espère entre 12 et 15 millions d'euros pour l’international sénégalais, qui souhaitait pourtant rester sur la Canebière.

Notre avis : Dieng pouvait quand même rendre de précieux services à cet OM... Les prétendants ne devraient pas manquer pour le jeune avant-centre de 22 ans.

Bamba Dieng (Marseille) a marqué contre Montpellier, dimanche 10 avril 2022. / Ligue 1 Crédit: Getty Images

Pourtant performants en préparation, Marcel Sabitzer (28 ans) et Joshua Zirkzee (20 ans) ne seront pas retenus par le club bavarois comme le rapporte Kicker ce jeudi. Le destin du milieu de terrain dépend de l'arrivée potentielle de Konrad Laimer. L'attaquant néerlandais, en fin de contrat en 2023 et très performant en prêt à Anderlecht (16 buts en 38 matches de Jupiler League) ne sera pas retenu en cas de belle offre.

Notre avis : Si l'Autrichien devrait rester une saison de plus en Bavière, le profil du jeune avant-centre a de quoi intriguer et intéresser de nombreux clubs, notamment en Premier League.

Wijnaldum lentement, mais sûrement vers la ville éternelle

Le départ se rapproche pour Georginio Wijnaldum. Selon le Corriere della Sera, l'AS Rome a obtenu l'aval du PSG pour un prêt avec obligation d'achat fixée à 10 millions d'euros en cas de qualification en Ligue des champions. Problème, Paris ne souhaiterait pas participer au paiement de son salaire, estimé à 9 millions d'euros (bonus compris). L'international néerlandais serait prêt à le baisser pour rejoindre la capitale italienne. Les négociations continuent.

Notre avis : On est dans la dernière ligne droite dans ce dossier. Mourinho devrait prochainement disposer d'un nouvel atout de choix, encore un, pour sa Roma.

Grimaldo plan B de Manchester City en cas d'échec pour Cucurella

Si Manchester City a fait de Marc Cucurella (Brighton) sa priorité absolue, les Skyblues étudient des alternatives en cas de faillite dans les négociations avec les Seagulls. Ce jeudi, Marca révèle qu'Alex Grimaldo (26 ans) serait sur les tablettes de Pep Guardiola. Le latéral espagnol a encore un an de contrat à Benfica, qui espère en tirer 20 millions d'euros.

Notre avis : Une bonne solution "de secours" forcément moins coûteuse qui plus est. Mais Benfica est aussi un sacré client en matière de négociation.

Arthur à la relance à Valence ?

Un flop en partance de Turin ? Comme révélé ces derniers jours par Fabrizio Romano, Arthur (25 ans) fait office de priorité pour Gennaro Gattuso à Valence. Le technicien italien souhaiterait obtenir le prêt de l'international brésilien avec une prise en charge de la moitié de son salaire par la Juventus. Intéressé lors du dernier mercato hivernal, Arsenal n'a pas relancé le dossier.

Notre avis : Pjanic, Arthur, les acteurs du dernier "mic-mac" entre le Barça et la Juve sont décidément bien à la peine. Arthur est encore jeune et a besoin d'un nouveau challenge pour relancer sa carrière.

Arthur in azione durante Chelsea-Juventus - Champions League 2021-22 Crédit: Getty Images

Cornet, Zielinski ou Kostić avec Scamacca à West Ham ?

Scamacca ne sera pas le dernier. Selon les informations du Daily Mail, confirmées par Sky Sports, les Hammers cherchent encore à renforcer leur arsenal offensif et travailleraient actuellement les dossiers menant à Piotr Zielinski (Napoli), Filip Kostić (Eintracht Francfort) et Maxwel Cornet (Burnley). Les Londoniens se sont vus refuser une première offre de 12 millions d'euros (hors bonus) pour le Serbe qui n'a plus qu'un an de contrat avec le vainqueur de la Ligue Europa.

Notre avis : West Ham peut parvenir à ses fins dans les trois dossiers, surtout dans ceux du milieu polonais et de l'international serbe. Concernant l'ancien Lyonnais, les Clarets pourraient se montrer plus gourmands.

Chris Richards s'envole pour la Premier League

Recrue issue du partenariat entre le FC Dallas et le Rekordmesiter, le défenseur Chris Richards quitte le Bayern Munich, trois ans après son arrivée. Auteur d'une très grosse saison en prêt à Hoffenheim, l'international américain (8 sélections) s'est engagé pour cinq saisons avec le Crystal Palace de Patrick Vieira. Les Eagles ont déboursé plus de 15 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Notre avis : Du travail bien fait pour le Bayern Munich et surtout le symbole de son partenariat réussi avec le FC Dallas. En Premier League, Richards devrait pleinement s'épanouir.

