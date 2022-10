Gerson prêt à rejoindre Sampaoli à Séville ?

Selon les informations du quotidien Estadio Deportivo, Jorge Sampaoli, le nouvel entraîneur de Séville, aurait demandé à ses dirigeants de recruter Gerson cet hiver. De son côté, l'OM pourrait vendre son joueur si une offre adéquate venait à arriver sur la table.

Notre avis : L'OM, qui a besoin de liquidités, ne dirait pas non face à une belle offre pour Gerson.

L'OM vise Diakaby

On reste sur la Canebière. En quête d'un défenseur central, l'OM viserait Mouctar Diakhaby (Valence) d'après le média espagnol Relevo. L'ancien Lyonnais est en fin de contrat en juin prochain et pourrait donc rejoindre Marseille au terme de ce dernier. Pablo Longoria serait déjà très actif dans ce dossier.

Notre avis : La priorité pour l'OM ne devrait probablement pas être un défenseur central, sauf si un départ venait à se concrétiser lors des prochains mercatos.

Ramos réagit à l'affaire Mbappé

La seule chose que je peux te dire c’est que je suis ami avec Kylian, il est très heureux ici. Je ne crois pas aux rumeurs, on est concentré sur notre travail, on ne lit pas les journaux", a réagi le défenseur espagnol en zone mixte. Alors que Kylian Mbappé souhaiterait quitter le PSG dès cet hiver , Sergio Ramos est revenu sur cette rumeur après le match face à Benfica. "", a réagi le défenseur espagnol en zone mixte.

Notre avis : Le feuilleton Mbappé est reparti pour un tour. Mais on l'imagine mal partir en pleine saison, quand même...

Galtier : "La rumeur concernant Mbappé est devenue une information puis quasiment une déclaration"

Arsenal veut prolonger Martinelli

Les Gunners sont heureux des prestations de Gabriel Martinelli et comptent bien le récompenser. Selon le Daily Mail, un nouveau contrat à 230.000 euros par semaine est prêt pour le Brésilien, qui toucherait ainsi le "jackpot" en voyant son salaire triplé.

Notre avis : Amplement mérité pour Martinelli.

Nuno Tavares parle de son avenir

Interrogé par RMC Sport, Nuno Tavares, prêté par Arsenal, est revenus sur son avenir à l'OM. "Je suis venu à Marseille pour jouer à mon poste, en Ligue des champions, en championnat et en coupe. Marseille m'a donné cette opportunité. Avec mes agents, on a toujours voulu une option d'achat, mais Arsenal n'a pas voulu qu'il y en ait une. Mais je suis à Marseille, et avec ou sans option, je suis content", a déclaré le latéral, convaincant depuis le début de saison.

Notre avis : Il faudra éviter un "Saliba bis" avec Tavares, même si cela ne s'annonce pas simple.

