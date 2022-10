Un après-midi à s'embraser. Une soirée à s'embêter . Ainsi va la vie du PSG, seul prétendant à la victoire finale en Ligue des champions capable de se créer des drames internes à quelques heures d'un des matches les plus décisifs de la saison. Ce mardi surréaliste fut un condensé parfait de ce club - et de ce joueur - définitivement pas comme les autres. Dans l'après-midi, c'est une avalanche d'infos qui s'est abattue sur la capitale, toujours avec la même conclusion : Kylian Mbappé veut quitter le PSG le plus vite possible

Au Parc, pourtant, pas une seule trace d'un psychodrame ou d'un tremblement de terre. Les supporters ont sans doute pris le pli . Mais la ferveur avec laquelle le stade a accueilli sa star prouve que le PSG peut être en pleine crise politique sans forcément tirer un trait sur le sportif. Et, là encore, Mbappé est sans doute le meilleur exemple.

Comme si de rien n'était

Car, à l'observer lors de son entrée sur le terrain pour l'entraînement, rien n'avait changé. Impliqué dans les jeux de possession, détendu au moment d'échanger des transversales avec Achraf Hakimi et adroit à l'échauffement face au but, il n'a rien laissé transparaître du trouble qui est le sien. Et lorsque le coup d'envoi a été donné, il a enfilé le costume qui lui va le mieux : footballeur de talent.

Intenable à chaque fois qu'il s'est exporté sur ce côté gauche qui semble tant lui manquer, le Français a présenté un visage à l'exact opposé de celui entrevu lors de ses dernières sorties : impliqué, collectif et décisif. Et, dans le onze parisien, on semblait à mille lieux de s'éterniser sur une info aux répercussions potentiellement dramatiques pour l'équipe. "Je n’ai pas du tout abordé le sujet, que ce soit avec mes joueurs ou mon staff, a expliqué Christophe Galtier après coup. Nous sommes restés focalisés sur la préparation du match. Je n’ai pas vu des joueurs perturbés par cette rumeur. Je n’ai pas abordé le sujet, que ce soit individuellement ou collectivement."

Reste que le vestiaire est au fait de ces informations. "Les médias parlent toujours de ce genre de choses, a commenté son pote Hakimi en zone mixte. J’ai vu Kylian concentré sur le match et le club. On n'a pas parlé de ça. C'est vous qui sortez les choses de leur contexte". Son de cloche similaire chez Sergio Ramos, au micro de Canal + : "La seule chose que je peux dire, c'est que Kylian est un ami. Il est très heureux ici chaque jour. Il n'est pas parti la saison dernière, je ne crois pas aux rumeurs".

Je n’ai jamais eu vent de ce genre d’information, de discussion ou de réflexion

C'est finalement le coach parisien qui a été le plus prolixe sur le sujet en conférence de presse. Que pense-t-il de cette info ? Il a préféré parler de "rumeur". "Ce que je sais ? Rien, a-t-il admis. Je sais simplement qu’une rumeur est devenue une information, qui elle-même est quasi devenue une déclaration. Je trouve très surprenant qu’une rumeur comme celle-ci surgisse quelques heures seulement avant un match très important. Je n’ai rien vu de différent dans la préparation du match chez Kylian. Je n’ai jamais eu vent de ce genre d’information, de discussion ou de réflexion, que ce soit avec Kylian ou la direction du club".

Ce soir, Kylian a fait un match très rythmé, très intense, a-t-il résumé. Il a été le plus dangereux et a marqué. Il aurait pu mettre un deuxième but mais a été signalé hors-jeu pour quelques centimètres. Il a donné une réponse par rapport à cette rumeur". Une prise de position calquée sur celle de Luis Campos quelques heures plus tôt . Mais, comme le précise Le Parisien, ni le coach du PSG, ni le conseiller football ne sont les cibles du Français. Dans cette affaire éminemment politique, Galtier a tenu à revenir sur le terrain sportif. ", a-t-il résumé.".

C'est finalement le seul enseignement d'un nouveau match brouillon ce mardi : malgré ses potentielles envies de départ et malgré son mécontentement tactique, Mbappé est resté impliqué. Jusqu'à quand ? A Paris, on ne sait jamais vraiment. Car, ici, les tremblements de terre sont tellement nombreux qu'on finit par s'y habituer.

Kylian Mbappé après son but lors du match opposant le PSG au Benfica, le 11 octobre 2022 Crédit: Getty Images

