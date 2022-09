Maldini optimiste pour Leão...

Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini, directeur technique de l'AC Milan, s'est dit optimiste pour la prolongation de Rafael Leão. "Rafa a une situation difficile qui découle de son transfert à Lille (...) Mais il est reconnaissant envers nous et comprend que son parcours passe par Milan dans les prochaines années. Nous savons que les grands joueurs doivent être payés à leur juste valeur (...) Une bonne possibilité de trouver un accord avec lui ? Oui", a-t-il expliqué.

Pour rappel, l'international portugais est sous contrat jusqu'en 2024 et avait été condamné par le Tribunal arbitral du sport à verser une amende de 16,5 millions d'euros à son ancien club , le Sporting Portugal.

Notre avis : Leão veut rester à Milan, et Milan veut le garder. Mais cette amende change forcément la donne pour les deux parties.

... et catégorique sur certains joueurs

Toujours dans cet entretien, l'ancien défenseur a évoqué le dernier mercato estival et les offres de certains clubs. "Si on a dit non à un club étranger pour un joueur ? Il y a eu un "n'essayez même pas..." Pour Théo Hernandez ? C'est vous qui le dites... Pas seulement pour lui, mais pour d'autres aussi. Si, après, les clubs essayent quand même, on verra : nous voulons garder nos meilleurs joueurs, nous n'avons pas besoin de vendre, mais les joueurs intransférables n'existent plus", a indiqué Maldini.

Notre avis : Milan a pris, depuis plusieurs années, un virage dans son projet. Techniquement, financièrement, il est désormais gagnant et viable.

Le Barça veut toujours Bernardo Silva

L'information fait la Une de Mundo Deportivo ce lundi. Selon le média espagnol, le Barça songe toujours à recruter Bernardo Silva l'été prochain. "C'est le crack que demande Xavi", peut-on lire en première page, avec des dirigeants catalans bien décidé à attirer dans ses filets le milieu de terrain de Manchester City.

Notre avis : Avant de convaincre Silva, il faudra surtout faire le forcing auprès de City de le lâcher.

Allan quitte Everton

Après avoir quitté le Napoli pour Everton il y a deux ans, Allan va poursuivre sa carrière du côté du club d'Al-Wahda (Émirats Arabes Unis..La nouvelle concernant l'international brésilien a été officialisée dimanche.

Notre avis : La nouvelle a de quoi surprendre, tout comme la trajectoire de sa carrière...

