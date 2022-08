Nouvelle banderille de Chelsea en vue pour Fofana...

C'est décidément le dossier chaud de cette fin de mercato. Après deux offres, déjà mirobolantes, ces derniers jours, les Blues vont faire une nouvelle proposition à Leicester pour Wesley Fofana. Fabrizio Romano annonce que les Londoniens vont dégainer dans la semaine. The Independent ajoute qu'il ne manquerait qu'une douzaine de millions d'euros pour faire plier les champions d'Angleterre 2016. Brendan Rodgers et les Foxes ont pourtant plusieurs fois annoncé ne pas vouloir céder l'ancien Stéphanois, peu importe le prix.

Ad

Notre avis : Leicester peut faire de la résistance, mais une nouvelle offre XXL proche des attentes de ses dirigeants pourrait bien finir par payer...

Bundesliga Werner fait ses adieux à Chelsea et rentre à Leipzig IL Y A UNE HEURE

Tuchel s'agace : pourquoi ça coince à Chelsea ?

A peine activée, la piste Morata déjà à oublier pour Manchester United ?

La piste Marko Arnautović abandonnée, les Red Devils seraient désormais intéressés par Alvaro Morata (30 ans). ESPN fait état d'un intérêt grandissant du club mancunien pour l'international espagnol. Mais le dossier s'annonce mal embarqué, voire impossible à négocier. En effet, le joueur semble déterminé à s'imposer chez les Colchoneros et a d'ailleurs fait une grosse préparation estivale.

Notre avis : Oui, la piste Morata est déjà à oublier pour MU. L'Espagnol s'est battu depuis le début de l'été pour se faire une place aux yeux de Diego Simeone. Et le message a été reçu par ce dernier, qui semble satisfait du retour du Madrilène.

Alvaro Morata Crédit: Getty Images

Accord FC Barcelone-Manchester City pour Bernardo Silva ?

Enfin la fin du feuilleton Bernardo ? On s'y dirige lentement, mais sûrement. Le toujours bien renseigné Gerard Romero, spécialiste des Blaugrana, annonce un accord entre le FC Barcelone et Manchester City pour le transfert de l'international portugais. Le transfert pourrait tourner autour de 55 millions d'euros.

Notre avis : Le départ de Bernardo Silva serait un énorme coup dur pour les Citizens. Mais ces derniers pourraient récupérer des liquidités pour attirer un certain Lucas Paqueta...

Grealish à 117 millions d'euros, Phillips à 49 : Pourquoi les Anglais sont-ils surpayés ?

Šeško avant Werner, Leipzig frappe fort

C'est décidément allé très, très vite, comme souvent entre Leipzig et Salzburg. Ce mardi, le club allemand a officialisé l'arrivée de Benjamin Šeško, à compter de juin 2023. L'attaquant slovène de 19 ans va rester en Autriche en 2022-2023 pour s'aguerrir. Dans le même temps, les Roten Bullen ont officialisé le retour de Timo Werner du côté de la Red Bull Arena . Comme annoncé, l'international allemand s'engage pour quatre ans et 20 millions d'euros (hors bonus).

Notre avis : Un duo de gala et plein de promesses pour Leipzig. Entre un Werner en quête de relance et un Šeško bourré de talent, chippé pour "une bouchée de pain", les Roten Bullen sont armés sur le front de l'attaque pour les prochaines années.

Toute l'Europe le voulait, Leipzig l'a eu : voici Sesko, le nouvel Haaland

Tottenham refoulé pour Zaniolo

Le dossier Zaniolo se corse pour les Spurs, comme attendu. Dans son édition du jour, le Times confirme ce qui était hélas prévisible avec une offre londonienne rejetée par la Roma. Le quotidien parle d'un prêt avec obligation d'achat fixée à 23,5 millions d'euros pour l'international italien de 23 ans. Il y a quelques semaines, la Juventus avait fait une offre similaire, mais plus élevée.

Notre avis : Il va falloir cravacher pour arracher Zaniolo à la Louve. Le jeune Giallorosso devrait, sauf surprise, continuer l'aventure dans la ville éternelle.

99, 75, 95... les joueurs de Ligue 1 peuvent désormais choisir des numéros de maillot originaux

Retour en grâce de la piste "SMS" à Manchester United

Tiens, tiens, revoilà la rumeur Sergej Milinkovic-Savic chez les Red Devils. Pisté par MU il y a quelques années, le milieu international serbe pourrait revoir les Anglais revenir à la charge comme l'explique le très sérieux The Telegraph. La Reppublica annonce même une offre de 68 millions d'euros de la part du club mancunien. Suffisant pour faire plier Claudio Lotito, le boss de la Lazio ?

Mais le Serbe n'est pas le seul dans le short-list mancunienne. AS rapporte que Manchester ciblerait aussi Guido Rodriguez, le milieu du Real Betis. L'international argentin (24 sélections, 1 but) a encore deux ans de contrat en Andalousie.

Notre avis : Cette fin de mercato est décidément difficilement lisible du côté de Manchester, comme très souvent malheureusement.

Le bras de fer avec United s'éternise et CR7 n'en sortira pas grandi

Pino a des touches en Premier League

Pépite du Sous-marin jaune, l'ailier Yeremi Pino (19 ans) pourrait quitter son club formateur avant la fin du mercato. AS révèle que l'international espagnol (4 sélections, 1 but) serait suivi de très près par Arsenal, Liverpool et plusieurs autres clubs à travers l'Europe. Villarreal a besoin de liquidités et une offre entre 40 et 50 millions pourrait "suffire" afin de convaincre les Espagnols.

Notre avis : Liverpool et Arsenal ont déjà du matériel devant. L'arrivée de Pino pourrait toutefois permettre d'appréhender l'avenir très sereinement.

Un quadruplé façon "Mbappino" : L’envol du gamin qui a refusé le Barça

Première offre de West Ham pour Kehrer

Les Hammers dégainent pour leur défense. Et comme déjà pressenti lundi par le London Evening Standard, Thilo Kehrer (26 ans) est bien la priorité de West Ham d'ici la fin du mercato. Sky Sports confirme la tendance et annonce une première offre des Londoniens pour l'international allemand.

Notre avis : Comme Séville il y a quelques semaines, West Ham est une très belle option pour l'international allemand. A Londres, l'ancien joueur de Schalke devrait bénéficier de beaucoup plus de temps de jeu.

Paris, vers un mercato parfait ?

Monaco continue de travailler la piste Soumaré...

La piste est active depuis plusieurs semaines. Intéressé par Boubakary Soumaré, le club de la Principauté ne lâche pas l'ancien Lillois, sous contrat jusqu'en 2026 avec Leicester, comme le confirme L'Equipe ce mardi. Le milieu de terrain est la priorité de Philippe Clement, mais les Monégasques n'ont pas encore satisfait les demandes des Foxes, estimées à 20 millions d'euros. L'ASM étudie aussi des alternatives et a ciblé André-Frank Zambo Anguissa (Naples) notamment.

Notre avis : Monaco devrait parvenir à ses fins dans ce dossier. L'avenir européen du club de la Principauté sera déterminant pour l'avancée des négociations.

...et pense à Bailly

Sarr pourrait ne pas être le seul défenseur à débarquer sur le Rocher. Selon les informations de L'Equipe, le club de la Principauté ciblerait aussi Eric Bailly. L'international ivoirien de Manchester United serait même la priorité de l'AS Monaco pour les prochains jours. Le quotidien annonce que les Monégasques souhaiteraient se faire prêter l'ancien joueur de Villarreal alors que les Red Devils préféreraient une vente.

Notre avis : Disasi, Maripán, Badiashile et bientôt Sarr, le club du Rocher est bien fourni en défense centrale. Ce dossier dépendra encore une fois d'une qualification en Ligue des champions.

Eric Bailly (Manchester United) Crédit: Getty Images

Sirigu vers Naples... dans un rôle de doublure ?

Un sur deux. A la recheche de deux gardiens pour cet été, le Napoli est en passe de faire 50% du chemin. Le Corriere dello Sport et Gianluca Di Marzio annoncent un accord entre les Partenopei et Salvatore Sirigu (35 ans). L'ancien Parisien est libre depuis son départ du Genoa, où il a disputé 36 matches de Serie A la saison passée. Il devrait endosser le costume de gardien remplaçant ou de "numéro 1 bis". Le club italien vise toujours Keylor Navas (PSG) et Kepa Arrizabalaga (Chelsea).

Notre avis : Une belle porte de sortie pour Sirigu. Naples peut se faire un sacré tandem dans les buts la saison prochaine...

Salvatore Sirigu Crédit: Getty Images

Centonze a beaucoup de courtisans

Relégué avec Metz la saison dernière, Fabien Centonze (26 ans) a été l'une des rares satisfactions des Grenats. Mais le latéral est encore en Lorraine à un mois de la fermeture du marché. Selon Marca, plusieurs écuries suivraient le dossier de l'arrière-droit parmi lesquelles Villarreal, l'Atlético de Madrid, l'OL et le Stade Rennais.

Notre avis : L'ancien Lensois va finir par trouver chaussure à son pied pour la saison prochaine. Il paraît peu probable de le voir en Ligue 2 avec Metz la saison prochaine.

Ramsey, Openda, Sissoko... Le top 10 des joueurs à suivre cette saison

Onana est un joueur d'Everton

Chose promise, chose due. Pressentie depuis plusieurs semaines, l'arrivée d'Amadou Onana (20 ans) a été officialisée par Everton. Le milieu de terrain belge quitte Lille et s'est engagé pour cinq ans avec le club de Liverpool. Le montant n'a pas été dévoilé, mais on parle d'un transfert autour de 35 millions d'euros.

Notre avis : Onana n'a que 20 ans, mais espère franchir un cap rapidement avec cette signature en Premier League. Avec la Coupe du monde dans le viseur, forcément.

Guedes, un soldat de plus dans la garnison portugaise de Wolverhampton

Et ça fait dix ! Ce mardi, les Wolverhampton Wanderers ont officialisé l'arrivée de Gonçalo Guedes (25 ans), dixième joueur portugais de l'effectif. A Valence depuis quatre ans, où il avait été recruté pour 40 millions d'euros en provenance du PSG, l'international portugais (31 sélections, 7 buts) a paraphé un bail de cinq ans avec les Wolves. Ces derniers ont déboursé 30 millions d'euros (plus 5 de bonus) pour s'attacher les services de l'ailier, auteur d'une grosse saison 2021-2022.

Notre avis : Guedes avait fait le tour à Valence et ne sera pas dépaysé du côté de Molineux, où il va retrouver une palanquée de compatriotes. Son arrivée en Angleterre a tout de même de quoi intriguer.

Mertens/Torreira, joli doublé pour Galatasaray

Comme annoncé depuis quelques jours, Galatasaray fait bien coup double en ce début août. Le club stambouliote a officialisé les arrivées conjointes de Dries Mertens (Naples) et Lucas Torreira (Arsenal). Le Belge était libre de tout contrat et s'est engagé pour un an, tandis que l'Uruguayen a signé pour quatre ans. Les Gunners récupèrent 6 millions d'euros dans l'affaire.

Notre avis : Deux renforts intéressants pour le club d'Istanbul, deux de plus dans un mercato plutôt bien travaillé jusqu'à présent.

D1 Arkema PSG Féminin : Ramé s'en va, l'ex-adjoint de Leonardo le remplace IL Y A 4 HEURES