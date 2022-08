Pour une histoire qui se termine, une autre qui recommence. Comme prévu depuis plusieurs jours, Timo Werner quitte officiellement Chelsea pour retrouver son ancien club, Leipzig, avec qui il a signé un contrat de quatre ans. Auteur de 23 buts et 21 passes décisives en 89 matches toutes compétitions confondues avec les Blues, l'international allemand fait son grand retour en Bundesliga.

"Timo est de retour ! Notre meilleur buteur (95 buts) revient en Bundesliga après deux ans passés en Premier League anglaise avec le Chelsea FC et est à nouveau à la recherche de buts pour les Red Bulls. L'attaquant signe un contrat de quatre ans jusqu'en 2026", précise le communiqué de Leipzig, qui devrait avoir dépensé aux alentours de 30 millions d'euros. Il y a deux ans, Werner avait effectué le chemin inverse pour un peu plus de cinquante.

Le Mondial dans le viseur

En quête d'un nouveau souffle pour sa carrière, surtout avant un Mondial qui approche à grands pas, l'attaquant de 26 ans espère retrouver de sa superbe avec l'équipe de la galaxie Red Bull. Mais avant, il a tenu à remercier une dernière fois les Blues.

"Je suis très reconnaissant pour le temps passé au sein de ce club incroyable (...) J’ai ressenti tellement d’amour et de soutien durant les deux dernières années et je n’oublierai jamais que vous avez été derrière moi lors des bons et les moments les plus compliqués. Nous avons soulevé des trophées comme la Ligue des champions et je me souviendrai toujours de la chanson que vous avez écrite et chantée pour moi", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

