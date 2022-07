Transferts

KOUNDÉ CHIPÉ PAR LE BARÇA ?

Les Blaugrana pourraient doubler Chelsea sur le fil ! Alors que Jules Koundé semblait se diriger vers le club londonien, il est finalement tout proche de filer au FC Barcelone. Selon le journaliste Gerard Romero, le Séville FC et les dirigeants catalans ont trouvé un terrain d'entente et le transfert du défenseur français est bouclé à 99%.

Notre avis : Koundé préfère aller au Barça mais le cub catalan devra s'aligner sur la proposition de Chelsea et ses 60 millions d'euros.

Jules Koundé Crédit: Getty Images

PLEA COURTISÉ EN PREMIER LEAGUE

L'international français devrait bientôt changer d'air, reste désormais à connaitre sa destination. Car Alassane Plea, dont le contrat à Mönchengladbach se termine dans un an, ne manque pas de prétendants. L'OM et Nice en font partie tout comme Everton et RMC Sport ajoute que Nottingham Forest est entré dans la danse pour s'offrir l'attaquant de 29 ans. Les négociations sont lancées autour d'un montant de 8 millions d'euros.

Notre avis : La somme demandée reste abordable pour l'OM.

KLUIVERT SE RAPPROCHE DE L'OM, PAS VERETOUT

L'affaire est en bonne voie. Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, le transfert de Justin Kluivert de l'AS Rome vers l'Olympique de Marseille est sur le point d'aboutir selon Il Messaggero. En revanche, le quotidien italien assure que Jordan Veretout ne bougera pas tant que le club romain n'aura pas trouvé son remplaçant.

Notre avis : L'OM devrait pouvoir compter sur les capacités de la Roma à dénicher un milieu de terrain.

Justin Kluivert avec le maillot de l'OGC Nice. Crédit: Getty Images

DIENG POUSSÉ VERS LA SORTIE

Il n'a pas joué vendredi, lors de la terne défaite des Phocéens, en match de préparation à Middlesbrough (2-0). Bamba Dieng, sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2024, pourrait être transféré, d'après L'Equipe, qui l'exprime en ces termes : "L’OM souhaite le vendre cet été. Lui tient fermement à rester."

Notre avis : L'OM est parti dans une nouvelle direction avec Tudor. Dieng, comme Bakambu, pourraient en faire les frais.

DIRECTION L'ATALANTA POUR NUNO TAVARES

Le jeune Portugais n'ira pas à l'OM cet été. Selon Sky Italia, Nuno Tavares va bien quitter Arsenal dans les prochains jours mais ce sera pour rejoindre l'Atalanta Bergame. L'arrière gauche de 22 ans sera prêté sans option d'achat. Les Gunners viennent de recruter Oleksandr Zinchenko au même poste, contre 35 millions d'euros.

Notre avis : Tavares va être prêté mais Arsenal compte sur lui pour l'avenir.

Nuno Tavares (Arsenal) Crédit: Getty Images

KIM MIN-JAE ATTENDU À NAPLES LUNDI

Si le Napoli devrait dire adieu à Dries Mertens, il tient le remplaçant de Kalidou Koulibaly. Selon Sky Italia, Kim Min-Jae sera recruté par Naples au Fenerbahce contre 19,5 millions d'euros soit le montant de sa clause de départ. Le défenseur central sud-coréen de 25 ans, pisté par Rennes, doit s'engager pour 3 saisson plus 2 autres en option avec un salaire annuel de 2,5 millions.

Notre avis : Une belle pioche en vue pour Naples même si Koulibaly sera difficile à remplacer.

Kim Min-Jae Crédit: Getty Images

BREST OFFICIALISE L'ARRIVÉE DE LEES-MELOU

L'ancien Dijonnais revient en Ligue 1 et plus précisément en Bretagne. Le Stade Brestois a annoncé ce samedi matin le recrutement de Pierre Lees-Melou en provenance du club anglais de Norwich contre une indemnité de transfert estimée à 2,3 millions d'euros. Parti il y a un an en Premier League, le milieu de terrain a vu les Canaries finir derniers. Il s'est engagé pour 3 saisons plus 1 en option avec le club finistérien.

Notre avis : Un bon renfort pour Brest même si l'aventure anglaise de Lees-Melou a tourné court.

PIERRE GABRIEL DÉBARQUE À STRASBOURG

Nouveau retour en Ligue 1 pour l'ancien Stéphanois. Comme pressenti, le RC Strasbourg a annoncé l'arrivée en prêt avec option d'achat pour une saison de Ronaël Pierre-Gabriel en provenance de Mayence. Le joueur de 24 ans a passé les deux dernières saisons en prêt du côté de Brest. Il vient concurrencer Colin Dagba, également prêté par le PSG.

Notre avis : Le club alsacien sera bien armé à ce poste.

MALCOM ET CLAUDINHO PROLONGENT AU ZENIT

Les deux Brésiliens se sentent bien en Russie. Le Zenit a annoncé les prolongations de contrat de Malcom et Claudinho. L'ancien Bordelais de 25 ans, passé par le Barça et arrivé en 2019, est désormais lié au club de St-Pétersbourg jusqu'en 2027. Même chose pour son compatriote Claudinho, également âgé de 25 ans et arrivé de Bragantino l'an dernier.

Notre avis : La situation en Russie est compliquée mais Malcom s'est montré très performant la saison dernière.

TEL AU BAYERN CONTRE 40 MILLIONS ?

Il a seulement 17 ans, 49 minutes de jeu en Ligue 1 et pas le moindre but marqué mais va remplir les caisses du Stade Rennais. Selon Foot Mercato, le Bayern Munich est revenu à la charge pour Mathys Tel avec une nouvelle offre à hauteur de 40 millions d'euros bonus compris. Celle-ci a été acceptée par le club breton et il ne reste plus que quelques détals à régler. De son côté, L'Equipe qui confirme l'accord avance une somme de 30 millions.

Notre avis : Le Bayern prend un vrai risque vu le manque de références de Thel. L'exemple Kouassi n'a pas été retenu.

NAGELSMANN COMPTE SUR PAVARD

L'avenir de l'ancien Lillois au Bayern s'éclaircit. Mis en danger par l'arrivée de De Ligt, Benjamin Pavard peut tout de même compter sur le soutien de son entraîneur. "J'espère qu'il restera, a assuré Julian Nagelsmann comme le rapporte Kicker. C'est un joueur fantastique et important, il peut être utilisé à plusieurs postes. Attendons de voir ce qui se passe. J'aimerais vraiment que Benji reste."

Notre avis : Une excellente nouvelle pour Pavard. Kouassi, lui, peut se faire du souci.

FERHAT SIGNE À ALANYASPOR

L'international algérien va découvrir un nouveau championnat. Zinedine Ferhat s'est envolé vers la Turquie et plus précisément le club d'Alanyaspor où il s'est engagé pour les deux prochaines saisons. Le milieu offensif de 29 ans était libre depuis la récente fin de son contrat à Nîmes et avait été pisté par l'OM.

Notre avis : Un joueur qui aurait pu rendre des services en Ligue 1.

FABREGAS, DIRECTION CÔME ?

Selon l'insider Gianluca Di Marzio, Cesc Fabregas a trouvé un accord avec le club de Côme (Serie B). Un contrat de deux ans y attend l'international espagnol, qui est libre depuis le début du mois de juillet, après trois ans et demi à Monaco. Le milieu de terrain de 35 ans devrait arriver en Italie début août.

Notre avis : A la peine sur le plan athlétique, Fabregas ne pouvait pas espérer beaucoup mieux pour finir sa grande carrière.

Cesc Fabregas Crédit: Getty Images

CHELSEA DÉJA ENCLIN À LAISSER LUKAKU Â L'INTER UN AN DE PLUS

Reparti en prêt chez les Nerazzurri pour une saison contre 8 millions d'euros, Romelu Lukaku peut d'ores déjà penser à s'y installer dans la durée. Selon The Telegraph, Chelsea ne compte pas sur l'attaquant belge et est déjà prêt à le céder de nouveau en prêt à l'Inter pour la saison 2023-2024.

Notre avis : Cette nouvelle doit certainement ravir le joueur.

