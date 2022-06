Le PSG vise Lewandowski en cible prioritaire

D'après L'Equipe, le Paris Saint-Germain a fait de Robert Lewandowski sa cible n°1 pour le mercato d'été. L'attaquant polonais, sur le départ du Bayern Munich avec qui il est en grande tension, est la cible de Luis Campos, nouveau conseiller sportif du club, qui verrait une grande plus-value sportive à l'idée d'associer Mbappé et Lewandowski en attaque. Mais la concurrence du Barça et les stars déjà présentes à Paris pourraient rendre ce dossier bien compliqué.

Notre avis : Un choix étrange. Pas sûr que ce dont l'attaque du PSG ait besoin soit un ego de plus à gérer.

Marcelo préfère la Turquie

En fin de contrat au Real Madrid, Marcelo a reçu des offres de plusieurs pays : Emirats arabes unis, Qatar ou encore Turquie. Selon les informations de Marca, c’est cette dernière destination qui aurait la préférence du défenseur de la Seleçao. Selon lui, ce championnat est le plus compétitif et lui laisserait la possibilité de jouer encore des coupes d’Europe.

Notre avis : Marcelo a encore de quoi assurer un beau challenge sur la scène européenne.

Marcelo Crédit: Getty Images

Dybala vers le club ennemi de la Juventus ?

Selon les informations de Fabrizio Romano, l’Inter Milan a fait une proposition de contrat à Paulo Dybala, qui va partir libre de la Juventus. Un contrat de quatre ans et un salaire net de six millions d’euros par an lui ont été proposés.

Notre avis : De quoi être très mal reçu lorsqu'il jouera contre son ancienne équipe, mais l'Argentin connait très bien le championnat, et pourrait être un bon coup pour l'Inter.

Bernado Silva et Pep Guardiola ont un pacte

Selon Mundo Deportivo, Pep Guardiola et son joueur Bernardo Silva ont un accord sur l’avenir de l’international portugais. Le coach a donné sa parole au milieu de terrain qu’il le laisserait partir au FC Barcelone cet été si le club reçoit une offre à la hauteur de ses espérances. Après cinq saisons passées au club, le joueur a envie de changement.

Notre avis : Quelques doutes sur les capacités financières de Barcelone, Bernardo Silva est estimé à 75 millions d'euros, mais il ferait beaucoup de bien aux Blaugranas.

Pep Guardiola et Bernardo Silva Crédit: Getty Images

Manchester City pense à Kalvin Philipps

Selon les informations du Daily Mail, Manchester City serait prêt à proposer 60 millions de livres à Leeds pour le milieu de terrain Kalvin Phillips. Le joueur est prêt à quitter son club, mais il doit, avant cela, trouver un nouveau représentant. L’été va être mouvementé pour le joueur, à qui Leeds va sûrement proposer un nouveau contrat.

Notre avis : City a besoin de renforcer son milieu après le départ de Fernandinho et peut-être celui de Gündogan. Philipps a passé un palier avec Leeds.

Nkunku l'invendable

Selon les infos de AS, Christopher Nkunku a été placé hors marché par Leipzig, à savoir que son départ ne pourrait se réaliser qu'en cas d'offre ahurissante. AS estime que la barre des 150 millions pourrait être la seule à même de faire fléchir le club allemand, qui cherche à rénover le contrat de sa pépite française.

Notre avis : Leipzig a raison de sécuriser l'international français, qui ne cesse d'impressionner.

"Il faut que Griezmann parte en vacances... et titulariser Nkunku lundi"

L'OM sur un milieu de Barcelone

L’Olympique de Marseille doit à nouveau muscler son milieu de terrain à la suite du départ de Bouba Kamara, parti libre. Le club aurait dans son viseur Miralem Pjanic, à qui il reste deux ans de contrat au FC Barcelone. Son club lui cherche une porte de sortie, et il est, selon Tuttosport, l'une des priorités du club vice-champion de France.

Notre avis : Il ne va pas être simple de remplacer Kamara, mais avec ce milieu d'expérience dont le profil plait à Sampaoli, l'OM semble faire le bon choix.

Le all-in de Chelsea sur City ?

Et si les Blues faisaient coup double cet été ? Selon plusieurs médias anglais, Chelsea tenterait d’enrôler Gabriel Jesus, a priori sur le départ à la suite de l’arrivée d’Erling Haaland, et Raheem Sterling. Il reste une année de contrat aux deux Citizens. L’international britannique coûterait environ 60 millions de livres. Il attend en revanche des garanties de Thomas Tuchel sur son temps de jeu. City demande 50 millions de livres pour Jesus.

Notre avis : On imagine mal City renforcer un concurrent direct avec deux joueurs aussi importants.

Vers un départ de Ferland Mendy ?

Selon les informations de AS, le Real Madrid penserait à mettre Ferland Mendy sur le marché des transferts. Avec l'arrivée d'Antonio Rüdiger, Carlo Ancelotti aurait prévu de décaler David Alaba à gauche pour installer l'Allemand dans l'axe.

Notre avis : Ferland Mendy ne peut pas rester une doublure de luxe.

Ferland Mendy, l'arrière gauche du Real Madrid. Crédit: Getty Images

Riqui Puig au Portugal ?

C'est le grand ménage à Barcelone. Plus dans les plans de Xavi, Riqui Puig pourrait quitter le FC Barcelone dès cet été. Le joueur de 22 ans est courtisé par plusieurs clubs, comme le Celta Vigo ou Benfica. Selon Sport, c'est le club portugais qui aurait une longueur d'avance puisqu'il joue la Ligue des Champions.

Notre avis : Il aura très probablement du temps de jeu à Benfica.

Le Barca veut faire son marché à Chelsea

Selon les informations de Fabrizio Romano, le FC Barcelone travaille sur deux joueurs : Marcos Alonso et Cesar Azpilicueta. Les contacts sont très avancés avec les deux joueurs et le club espère avoir leur accord assez rapidement. Reste aussi à se mettre d'accord avec Chelsea.

Notre avis : Toujours quelques doutes sur les capacités financières de Barcelone.

Milik intéresse le FC Nantes

Dans une interview accordée au Quotidien du Sport, Waldermar Kita a confirmé l'intérêt du FC Nantes pour Arkadiusz Milik, l'attaquant de l'Olympique de Marseille : "C’est un buteur, un très bon joueur et à ce titre, il nous intéresse. Mais avant toute chose, nous devons parler avec le club. C’est une idée, je ne sais pas d’ailleurs comment elle est sortie…"

Notre avis : Le joueur a envie de jouer la Ligue des Champions, difficile de l'imaginer quitter l'OM. Et sur le plan financier cela semble compliqué.

