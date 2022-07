Transferts

Nouvelle banderille du Barça pour Lewandowski

Et ça continue encore et encore. Alors que Robert Lewandowski a fait son retour à l'entraînement à Munich, l'attaquant polonais espère toujours rejoindre le FC Barcelone. Ce matin, RMC Sport annonce une nouvelle proposition du club catalan pour la gâchette polonaise. L'offre avoisinerait les 50 millions d'euros hors bonus et se rapprocherait des demandes bavaroises. Le Paris Saint-Germain et Luis Campos surveillent également le dossier.

Notre avis : Le FC Barcelone touche plus que jamais au but. Mais le Bayern peut faire jouer la montre pour avoir la meilleure offre, surtout si le PSG s'immisce dans le dossier.

Lewandowski est-il Barça-compatible ?

Après Koulibaly, Chelsea veut enchaîner avec Kimpembe

Alors que le transfert de Kalidou Koulibaly est quasi-bouclé et devrait être officialisé d'ici la fin de la semaine, Chelsea ne souhaite pas perdre de temps pour lui trouver son complément. Alors que les noms de Jules Koundé et surtout Nathan Aké sont revenus avec insistance à Londres, Bild et Christian Falk annoncent ce mercredi que les Blues et Thomas Tuchel auraient fait de Presnel Kimpembe leur priorité pour compléter leur toute nouvelle charnière centrale.

Notre avis : Paris ne retiendra pas son "titi" en cas de belle proposition. Et un nouveau challenge ne pourrait pas faire de mal au champion du monde.

Presnel Kimpembe, le défenseur du PSG. Crédit: Getty Images

Strootman, le boulet de l'OM...

Le "feuilleton" Strootman repart de plus belle. Prêté depuis janvier 2021, successivement au Genoa et à Cagliari, le Batave est de retour à l'Olympique de Marseille et selon L'Equipe, Pablo Longoria, le boss phocéen, aurait toutes les peines du monde à s'en séparer. Revenu d'Italie où il a encore été blessé, le Néerlandais de 32 ans toucherait 550 000 euros bruts par mois et souhaiterait rejoindre un pays du Golfe, comme l'explique le quotidien. La résiliation est une option, mais elle coûtera cher.

Notre avis : Le contrat de Strootman aura décidément poser des problèmes jusqu'au bout de l'OM. Lui trouver un point de chute est primordial pour la masse salariale.

Ten Hag demande à sa direction de retenir Cristiano Ronaldo

Le flou est toujours de mise pour Cristiano Ronaldo. Alors que l'avenir du quintuple Ballon d'Or à Manchester United soulève de très nombreuses interrogations depuis quelques jours, Erik Ten Hag, le nouvel entraîneur des Red Devils aurait demandé à sa direction de tout faire pour retenir le Portugais. C'est ce qu'annonce le Times ce mercredi. En début de semaine, Le Parisien spéculait sur une potentielle arrivée de CR7 au Paris Saint-Germain.

Notre avis : Il est toujours très difficile de savoir quel maillot portera Cristiano Ronaldo la saison prochaine...

Aouar dans les petits papiers du Real Betis

Après Fekir, le Betis accueillera-t-il un nouveau Gone ? A un an de la fin de son contrat, Houssem Aouar est en instance de départ. L'Equipe annonce que le club sévillan serait très intéressé par le profil du milieu de terrain lyonnais. S'il espère trouver un projet et un club disputant la Ligue des Champions, l'international français (1 sélection) ne serait pas insensible à l'appel des Verdiblancos.

Notre avis : Aouar a besoin de changer d'air. Quand on voit la réussite de Fékir du côté du Benito Villamarin, un départ du joueur de 24 ans vers Séville pourrait être une belle option.

Et si West Ham devançait le PSG pour Scamacca ?

Paris a un concurrent inattendu dans le dossier Scamacca. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, West Ham est entré dans la danse pour l'international italien. Le quotidien italien parle même d'une offre de 40 millions d'euros (plus des bonus variables entre 5 et 7 millions d'euros), soit plus que la dernière du PSG (35 millions+bonus). La balle est dans le camp de Sassuolo et de l'attaquant transalpin.

Notre avis : Vrai intérêt ou simple manière pour Sasssuolo de mettre la pression sur Paris ? On aurait tendance à miser sur la deuxième option...

Manchester United touche au but pour Lisandro Martínez

Si le dossier Frenkie De Jong continue de vampiriser les attentions à Manchester, les Red Devils sont proches de trouver leur bonheur en défense centrale. Sky Sports confirme qu'un accord de principe serait en passe d'être trouvé pour le transfert de Lisandro Martínez (24 ans). Le départ de l'international argentin pourrait être finalisé pour une somme légèrement inférieure à 50 millions d'euros.

Notre avis : Maguire confirmé capitaine par Ten Hag, Lisandro Martínez plein de promesses et futur titulaire en puissance, ça peut sentir le roussi pour Raphaël Varane du côté d'Old Trafford...

Suárez, le doux rêve de Monza

Et si Adriano Galliani et Silvio Berlusconi parvenaient à attirer un autre grand nom ? Habitués à tenter du "clinquant", le duo pourrait récidiver cet été. Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport confirme les révélations de Gianluca Di Marzio annonçant un intérêt prononcé du promu pour Luis Suárez (35 ans). Libre depuis son départ de l'Atlético de Madrid, l'international uruguayen (132 sélections, 68 buts) serait même la grande priorité du club lombard.

Notre avis : Galliani et Berlusconi n'en sont pas à leur coup d'essai. Une arrivée de Suárez chez le promu n'aurait rien d'une surprise.

Newcastle prêt à faire "all-in" sur Isak

Hugo Ekitike s'éloigne chaque jour un peu plus de St James' Park. Toujours en quête d'un attaquant, les Magpies auraient jeté leur dévolu sur Alexander Isak (22 ans). The Telegraph révèle ce mercredi que le club anglais serait prêt à dépenser une grande partie de son budget mercato restant pour s'offrir l'international suédois (37 sélections, 9 buts). La saison dernière, le natif de Solna a inscrit 10 buts en 39 matches avec le club basque et n'a jamais caché ses envies de départ ces derniers mois.

Notre avis : Même s'ils ont des ressources quasi-illimitées, les dirigeants de Newcastle surveillent leurs dépenses cet été. C'est un choix cornélien pour les Magpies ici.

Alexander Isak (Real Sociedad) Crédit: Getty Images

Intérêt Olympique(s) pour Kluivert ?

Après une pige à l'OGC Nice la saison passée, Justin Kluivert pourrait revenir en Ligue 1. Dans son édition du jour, Il Messaggero explique que le joueur intéresserait notamment l'OL et l'OM. West Ham surveillerait également le dossier. La Roma espère récupérer aux alentours de 12-13 millions d'euros.

Notre avis : La Roma pourrait faire une ristourne tant elle veut se séparer de Kluivert... Si l'intérêt de l'OM n'aurait rien d'improbable, celui de l'OL, lui, est plus surprenant.

Depay pas tenté par Tottenham...

Pas forcément en odeur de sainteté depuis l'arrivée de Xavi sur le banc catalan, Memphis Depay pourrait lever les voiles. Alors qu'un possible intérêt de Tottenham a fuité ces dernières heures, Sport avance que le Néerlandais ne serait pas très chaud pour le projet d'Antonio Conte à Londres...

Notre avis : L'avenir de Depay est difficilement lisible. Une nouvelle saison au Barça semble être actuellement l'option la plus probable.

Fin (définitive ?) de l'aventure au Barça pour Trincão

C'était l'une des volontés estivales du FC Barcelone. Acheté 31 millions d'euros en janvier 2020, Francisco Trincão va définitivement quitter la Catalogne. Comme annoncé par Sky Sports et Fabrizio Romano, l'international portugais (7 sélections) rentre au pays. L'ailier a été prêté au Sporting avec une obligation d'achat de 10 millions d'euros, assortie d'une clause de rachat.

Notre avis : Même s'il est encore très prometteur, Trincão était l'une des folies financières de la dernière présidence au Barça. Son départ va permettre aux blaugranas de dégager de la masse salariale et des liquidités pour d'autres recrues.

Özil continue sa visite d'Istanbul

Özil change de crèmerie, mais pas de ville . Devenu indésirable au Fener, où il a été mis à l'écart ces derniers mois, le milieu de terrain de 33 ans quitte le club stambouliote, un an et demi après son arrivée. Ce mercredi, le club dix-neuf fois champion de Turquie a annoncé la fin de sa collaboration avec l'international allemand (92 sélections, 23 buts). L'ancien joueur du Real Madrid n'a pas traîné à retrouver un nouveau challenge puisqu'il s'est engagé avec le voisin de l'Istanbul Basaksehir.

Notre avis : Fin de carrière décidément très compliquée pour le natif de Gelsenkirchen... Espérons que ce prochain challenge pourra lui permettre de retrouver sa magie.

Bayo, nouvel artificier du LOSC

C'était dans l'air depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel. Après seize saisons passées à Clermont, où il a grandi et connu presque toutes les catégories de jeunes, Mohamed Bayo quitte l'Auvergne pour rallier Lille. L'international guinéen de 24 ans s'est engagé pour les quatre prochaines saisons avec les Dogues, qui ont déboursé près de 14 millions d'euros pour se l'offrir.

Notre avis : Du travail bien fait de la part des Dogues. Jonathan David n'est pas encore parti, mais son départ est déjà anticipé.

Lorient a trouvé son nouveau portier

Les Merlus sont en passe de trouver l'oiseau rare. Alors que Paul Nardi et Matthieu Dreyer se sont succédés sans succès dans les buts, le FC Lorient est sur le point de trouver son nouveau portier. L'international suisse Yvon Mvogo (4 sélections) serait tout proche de la Bretagne selon le quotidien L'Equipe. Prêté deux deux saisons au PSV, le joueur de Leipzig viendrait régler le problème du gardien numéro 1 qui a pourri la saison des Merlus en 2021-2022.

Notre avis : Un grand ouf de soulagement à venir dans le Morbihan ? Très certainement.

Salzburg s'offre un grand espoir stéphanois

Les Verts perdent encore une jeune pousse. Grand espoir du club stéphanois, relégué en Ligue 2, Lucas Gourna-Douath (18 ans) s'est engagé pour les cinq prochaines saisons avec le RB Salzburg. Le champion d'Autriche a déboursé 15 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu de terrain.

Notre avis : Le RB sait y faire avec les jeunes talents. Gourna-Douath a encore beaucoup à apprendre, mais devrait trouver l'environnement idéal pour exploser.

