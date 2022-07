La boucle est bouclée pour Luis Suarez. A 35 ans, et après une riche carrière en Europe et les plus grandes compétitions remportées, l'attaquant a décidé de rentrer à la maison. En Uruguay, et plus précisément dans le club qui l'a vu débuter : Nacional. Libre de tout contrat, l'ancien joueur de l'Ajax, de Liverpool, de Barcelone ou de l'Atlético a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

L'accord n'est pas encore officiel, mais il est en très bonne voie : "Ça nous a touché au cœur avec cette situation où nous devions décider l’avenir et c’était donc inévitable d’accepter cette opportunité de revenir jouer à Nacional. Nous avons un pré-accord avec le club et nous allons boucler les détails dans les heures à venir pour arriver à un accord et pouvoir profiter de cette nouvelle étape et vous voir dans les prochains jours. Je vous embrasse et je vous remercie pour les messages envoyés. On se voit bientôt", a-t-il confié dans une vidéo.

Ad

Transferts Une réunion au sommet : Ronaldo de retour avec son agent, Ferguson également présent IL Y A 12 HEURES

Transferts "C'est le coeur lourd que je pars" : Mukiele n'a jamais été aussi proche de Paris HIER À 21:32