Un improbable retour vers le futur pour Depay ?

On savait Manchester United très agité dans cette fin de mercato, mais pas au point de penser à l'un de ses plus grands flops récents. Ce mercredi, Marca avance que les Red Devils pourraient tenter le coup pour recruter Memphis Depay. Le quotidien espagnol parle même d'une proposition autour de 10 millions d'euros pour racheter la dernière année de contrat de l'international batave, passé à Manchester entre l'été 2015 et janvier 2016. Un intérêt inattendu qui pourrait faire les affaires du Barça, en quête de liquidités.

Notre avis : Celle-là, on ne l'avait clairement pas vu venir. Sauf immense coup de cœur ou de pression de Ten Hag pour le joueur, un retour de Depay à Old Trafford paraît difficilement réalisable.

Antony et l'Ajax attendent un signe de Manchester United

Le dossier Antony est actuellement dans une impasse, mais pourrait vite se décanter. Alors que le joueur s'est mis d'accord avec Manchester United, Fabrizio Romano explique que l'Ajax Amsterdam attendrait une nouvelle banderille des Red Devils après la proposition de 80 millions d'euros qu'elle a refusée il y a quelques jours. Les Lanciers ont d'ores et déjà ciblé le remplaçant du Brésilien et lorgnent leur ancien protégé, Hakim Ziyech, en délicatesse à Chelsea.

Notre avis : On se dirige tout droit vers l'un des transferts les plus monstrueux de l'été. L'Ajax Amsterdam n'attend plus que ça visiblement...

Newcastle va casser sa tirelire pour Isak

Cette fois, ce serait fait : les Magpies tiennent leur nouvel avant-centre. Après des mois de négociations, la Real Sociedad et Newcastle sont proches d'un accord pour le transfert d'Alexander Isak (23 ans en septembre prochain), comme le révèle le Diario Vasco. Le quotidien basque parle d'une opération avoisinant les 70 millions d'euros auxquels pourront s'ajouter 5 de bonus et 10% sur une éventuelle revente pour l'international suédois.

Notre avis : Un très, très joli coup pour les Toons qui s'attache les services de l'un des meilleurs jeunes du Vieux continent. Isak a encore une sacrée marge de progression et peut s'imposer comme l'une des gâchettes les plus efficaces du Royaume.

Alexander Isak during the La Liga Santander match between Real Sociedad and FC Barcelona at Reale Arena on August 21, 2022 in San Sebastian, Spain. Crédit: Getty Images

West Ham dégaine pour Paquetá

Cité ces dernières semaines à Arsenal, Manchester City et Newcastle, Lucas Paquetá un nouveau prétendant depuis quelques heures. Le Daily Mail et The Athletic révèlent que West Ham aurait fait une première offre proche de 40 millions pour l'international brésilien. Des discussions seraient d'ailleurs en cours entre les deux clubs. L'OL cherche à grossir le montant notamment en raison des 15% de plus-value dus à l'AC Milan prévus en cas de revente de l'Auriverde.

Notre avis : Les Gones n'ont pas urgence à vendre, mais doivent dégraisser. Et Paquetá pourrait bien quitter le navire si les belles offres continuent d'affluer en provenance du Royaume.

Morata, plan B de Chelsea en cas d'échec pour Aubameyang ?

Le "bal des ex" va-t-il continuer pour Alvaro Morata ? En pleines négociations avec le FC Barcelone pour Pierre-Emerick Aubameyang, Chelsea pourrait se rabattre sur l'international espagnol en cas d'échec des négociations pour l'ancien Stéphanois. C'est Mundo Deportivo qui balance l'hypothèse d'un retour de l'attaquant du côté de Stamford Bridge. Réelle possibilité ou simple manière de secouer le dossier "PEA" ?

Notre avis : Non, Morata ne reviendra pas à Chelsea, sauf immense quiproquo. Son premier passage très mitigé suffit à lui seul à écarter la possibilité d'un retour. A moins que...

150 millions d'euros, voilà le tarif (astronomique) pour Leão

Aussitôt ressortie, aussitôt oubliée ? Alors que les médias britanniques annoncaient une potentielle relance de la piste Rafael Leão à Chelsea, l'AC Milan est venue doucher les quelques espoirs des Blues pour cet été. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport indique que le champion d'Italie aurait fixé la clause libératoire du meilleur joueur de Serie A à 150 millions d'euros. Une somme qui devrait refroidir les très nombreux prétendants pour l'ancien Lillois, heureux à Milan et qui continue de discuter avec la direction milanaise pour une prolongation. Leão a encore deux ans de contrat à Milan.

Notre avis : Comme annoncé mardi, Leão va rester en Lombardie cet été. Les deux parties devraient même finir par s'entrendre pour un nouveau bail.

Rafael Leao Crédit: Getty Images

Francfort sort les "barbelés" pour Trapp

Il faudra mettre le prix pour arracher Kevin Trapp à l'Eintracht. Selon les dernières indiscrétions de Bild, le vainqueur de la dernière édition de la Ligue Europa demanderait pas moins de 25 millions d'euros pour libérer son gardien international allemand. Pire, le club allemand a fixé un délai de trois jours à Manchester United, principal intéressé, pour concrétiser l'opération. Le SGE veut se laisser du temps pour trouver un successeur digne de ce nom à l'ancien portier du PSG.

Notre avis : A moins que les Red Devils ne soient ultra-intéressés, la piste Trapp a tout de même pris du plomb dans l'aile avec cette annonce. MU pourrait porter son attention sur un autre portier de Bundesliga, le Suisse Yann Sommer.

Hudson-Odoi à la relance à Leverkusen

C'est un joli coup qu'est en passe de réaliser la Werkself. Courtisé par plusieurs clubs européens et notamment le Borussia Dortmund, Callum Hudson-Odoi (21 ans) va rejoindre un autre club allemand. Fabrizio Romano confirme les révélations de Sky Sports selon lesquelles le Bayer Leverkusen et Chelsea seraient en pleines négociations pour le prêt de l'international anglais en Allemagne. Le Bayer a accéléré ces dernières heures notamment en raison des blessures de Karim Bellarabi et Amine Adli.

Notre avis : Leverkusen patine en ce début de saison et l'arrivée de "CHO" pourrait contribuer à insuffler une nouvelle dynamique au club de la Ruhr.

Callum Hudson-Odoi Crédit: Eurosport

Un échange Dest-Meunier dans les cartons ?

Un deal pour convenir à toutes les parties ? C'est en tout cas le plan sur le papier. Pas en odeur de sainteté depuis l'arrivée de Xavi sur le banc barcelonais en novembre 2021, Sergiño Dest (22 ans) pourrait quitter la Catalogne. Dans son édition du jour, le quotidien Sport avance même l'hypothèse d'un échange entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund. Le club catalan apprécie le profil de Thomas Meunier depuis plusieurs mois déjà, mais se heurte aux refus des décideurs du BvB. Ces derniers pourraient, eux, voir d'un bon œil l'arrivée de Dest.

Notre avis : Tout le monde y trouverait son compte dans ce dossier. Dest n'a que 22 ans et pourrait grandir sous la houlette de Terzić, tandis que Xavi récupérerait un joueur qu'il suit depuis pas mal de temps.

Quatre clubs rembarrés, prolongation en vue : bientôt la fin du dossier Bourigeaud ?

Prolongera, prolongera pas ? C'est la grande question de l'été à Rennes. Pourtant à quelques jours de la fin du mercato, Benjamin Bourigeaud (28 ans) semble parti pour rester… voire étendre son bail. France Bleu annonce que l'ancien Lensois, en fin de bail en juin 2023 avec le Stade Rennais, aurait refusé les offres de Nice, Lyon, Nottingham ou encore Fulham ces dernières semaines. La tendance est à une prolongation pour le leader des Rouge et Noir…

Notre avis : Cette situation incertaine a en tout cas pesé sur le milieu de terrain ces dernières semaines. Une prolongation devrait lui permettre de définitivement lancer sa saison.

Longoria attend 25 millions d'euros pour Dieng...

Voilà qui va refroidir bon nombre de prétendants. Déterminé à ne pas céder Bambia Deng à un club de l'Hexagone, Pablo Longoria a revu ses exigences à la hausse. Selon les informations de La Provence, le président de l'OM attendrait un chèque de 25 millions d'euros pour le Sénégalais. "Dieng ne sera pas cédé à une écurie de l’Hexagone à un prix inférieur à celui payé par Rennes pour Arnaud Kalimuendo, qu’il considère de la même valeur", rapporte le quotidien phocéen. Lorient a récemment vu sa demande de prêt refusée pour l'ancien joueur de Diambars, complète le média provençal.

Notre avis : Longoria peut croire aux miracles, mais personne, pas même un club anglais, ne semble enclin à poser une telle somme sur Bamba Dieng, dont la gestion continue de poser question.

Leipzig ferme définitivement la porte à Laimer

Ardemment désiré par Julian Nagelsmann, le coach du FC Bayern, Konrad Laimer va finalement rester à Leipzig, annonce BILD. Les Roten Bullen ont refusé une dernière banderille de 20 millions (plus 4 de bonus) de la part du Rekordmeister pour l'international autrichien. Le média allemand indique que le milieu de 25 ans va donc rester au RBL pour la saison, avant de probablement rallier la Bavière libre l'été prochain.

Notre avis : Le RBL assume pleinement sa stratégie et entend bien profiter une dernière fois des Laimer, Nkunku voire Gvardiol cette saison avant d'entamer un nouveau chapitre tout aussi prometteur.

Le pari Rony Lopes pour Troyes

C'était dans l'air depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel. Rony Lopes va découvrir un quatrième club de Ligue 1 après Lille, Monaco et Nice. Ce mercredi matin, l'ESTAC a confirmé l'arrivée en prêt du milieu international portugais (2 sélections). Le joueur formé à Manchester City est prêté pour une saison sans option d'achat au club de l'Aube.

Notre avis : Un "pari" à tenter pour l'actuelle lanterne rouge de l'élite, qui a besoin de talent dans son opération maintien.

"Discussions positives" entre Lorient et Sassuolo pour Laurienté

Auteur d'un coup franc somptueux à Toulouse dimanche dernier (2-2), Armand Laurienté est courtisé par Sassuolo, qui en a fait le remplaçant idéal à Giacomo Raspadori, parti à Naples. Selon Foot Mercato et L'Equipe, les négociations avanceraient bien entre les Merlus et les Italiens. Le FCL réclame près de 12 millions d'euros pour son joueur. Un joli chèque permettrait en tout cas aux Merlus d'accélérer et éventuellement finaliser le dossier Bamba Dieng.

Notre avis : Principal détonateur du collectif morbihannais, Laurienté sera une grosse perte pour les Merlus. Mais Le Bris a l'air d'avoir plus d'un tour dans son sac pour pallier le départ de l'ancien Rennais.

Moussa Dembélé veut aller au bout de son contrat à l'OL

Relégué sur le banc des remplaçants depuis le retour à la maison d'Alexandre Lacazette, Moussa Dembélé voudrait rester à Lyon cette saison. C'est ce que confirme L'Equipe ce mercredi, tout en ajoutant que l'ancien attaquant du Celtic n'aurait aucune intention de prolonger et partira libre en juin prochain.

Notre avis : Il n'y a pas beaucoup de prétendants pour le joueur formé au PSG depuis le début de l'été. Dommage pour l'OL, qui va donc passer à côté d'une indemnité non négligeable.

Moussa Dembélé (Olympique Lyonnais) célèbre son but contre Nantes en Ligue 1, le 14 mai 2022 Crédit: Getty Images

