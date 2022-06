La Juventus règle les derniers détails pour Pogba

Selon les informations de Sky Italia, la Juventus Turin est train de régler les derniers détails pour faire revenir Paul Pogba. L'agent du champion du monde a rencontré la direction turinoise jeudi. Le Français veut seulement retrouver les Bianconeri et sa visite médicale pourrait être programmée début juillet. Officialisation entre le 5 et le 8.

Notre avis : ça avance doucement. Mais sûrement. Pogba va revenir à la Juve.

Wagner Ribeiro l'assure : Neymar va rester au PSG

Neymar rêve de remporter la Ligue des champions avec le PSG, a-t-il assuré. Malgré toutes les rumeurs d'un éventuel départ, il est très motivé et ne s'arrêtera pas avant d'avoir atteint son objectif." Par ailleurs, Le Parisien indique que la clause de prolongation qui figure dans le contrat du Brésilien n'est pas automatique, Alors que les rumeurs d'un éventuel départ de Neymar continuent d'enfler, Wagner Ribeiro, son ancien agent, a affirmé dans un entretien accordé à Goal Espagne que le Brésilien ne quitterait pas Paris. ", a-t-il assuré.." Par ailleurs, Le Parisien indique que la clause de prolongation qui figure dans le contrat du Brésilien n'est pas automatique, comme initialement annoncée . C'est donc à Neymar de choisir s'il va prolonger à Paris jusqu'en 2027.

Notre avis : Entre son salaire et la durée de son contrat, Neymar semble inabordable sur le marché.

L'OM discute pour Kluivert et Nuno Tavares, Luis Henrique vers le Torino

Qualifié directement pour la phase de groupes de la prochaine édition de la Ligue des champions, l'OM va devoir se renforcer cet été. Ainsi, Sky Italia révèle que la direction marseillaise discute avec la Roma pour Justin Kluivert, prêté en 2021-22 à Nice. Marseille surveille toujours Bryan Gil (Tottenham) mais le dossier ne semble pas simple à l'heure actuelle. Le club phocéen a par ailleurs transmis une offre à Arsenal pour obtenir le prêt sans avec option d'achat du latéral gauche portugais Nuno Tavares, et aurait trouvé un accord avec le Torino pour le départ de Luis Henrique sous forme de prêt avec option d'achat de 6 millions d'euros.

Notre avis : Rien de concret encore… mais le mercato marseillais prend enfin forme.

Barcelone sonde Suarez et prépare son offre pour Lewandowski

Selon les informations de Sport, le FC Barcelone aurait récemment sondé Luis Suarez, qui est en fin de contrat avec l'Atlético Madrid. Mais les chances de voir revenir le joueur de 35 ans au Barça sont faibles car les Blaugrana visent en priorité Robert Lewandowski. Le quotidien Sport indique que le Barça va formuler une nouvelle offre au Bayern Munich pour le Polonais la semaine prochaine. Une proposition qui devrait avoisiner les 40 millions d'euros selon le média catalan. Barcelone réglerait actuellement les derniers détails de la vente d'une partie de ses droits TV qui doit lui rapporter 200 millions d'euros avant de faire cette offre au Bayern.

Notre avis : à ce stade, on imagine plutôt Lewandowski que Suarez à la pointe de l'attaque du Barça la saison prochaine.

Manchester United va augmenter son offre pour De Jong

Frenkie de Jong va-t-il quitter le FC Barcelone ? Tout dépend de Manchester United. Les dirigeants barcelonais avaient refusé une première offre du club anglais, estimée à 60 millions hors bonus. Mais selon le Manchester Evening News, les dirigeants mancuniens vont faire une nouvelle proposition. Le tabloïd britannique indique que le Barça exige au moins 75 millions d'euros, hors bonus, pour discuter d'un transfert du milieu néerlandais de 25 ans.

Notre avis : MU et le Barça vont bien finir par se mettre d'accord. C'est dans l'intérêt de toutes les parties concernées.

L'Atlético suit bien Sarabia, Lemar sur le départ ?

Selon L'Equipe et RMC, le PSG discute avec l'Atlético Madrid pour un prêt (avec option d'achat) de Pablo Sarabia. Malgré sa très belle saison en prêt au Sporting Portugal (22 buts toutes compétitions confondues), le club de la capitale ne compte pas forcément sur l'international espagnol (22 sélections), à qui il reste deux ans de contrat. Toujours du côté de l'Atlético, Thomas Lemar ne compterait pas prolonger son contrat, qui expire en 2023, selon les informations de Marca. En 2018, les Colchoneros avaient dépensé 72 millions d'euros pour attirer l'ex-milieu de terrain monégasque.

Notre avis : Sarabia a un très bon profil pour l'Atlético, mais trouver un accord pour prolonger Lemar devient très difficile.

Haller à Dortmund, Bergwijn pour le remplacer ?

L'arrivée de Sébastien Haller à Dortmund a été filmée par les caméras de Sky Sports. L'attaquant de l'Ajax Amsterdam a passé sa visite médicale avant de s'engager pour quatre ans avec le Borussia. Il a signé son contrat selon RMC. L'Ajax et le BvB se seraient mis d'accord sur un transfert de 35 millions d'euros plus des bonus. L'officialisation est désormais imminente. Pour le remplacer, l'Ajax devrait battre le record du transfert le plus cher de son histoire en recrutant Steven Bergwijn, l'attaquant de Tottenham, selon les informations de l'Evening Standard.

Notre avis : Juste une question de temps. Haller pour remplacer Haaland, cela ressemble à un bon choix du Borussia.

Nice pense à Kepa

Avec le départ de Walter Benitez au PSV Eindhoven, Nice cherche un nouveau gardien numéro un. Selon les informations de Foot Mercato, le Gym aimerait se faire prêter Kepa Arrizabalaga, le deuxième gardien de Chelsea derrière Edouard Mendy.

Notre avis : Un nom connu, mais pas forcément un rempart aussi solide que Benitez.

Herrera ne compte pas quitter le PSG

Souvent cité parmi les joueurs dont le PSG souhaite se séparer, Ander Herrera a répété dans les colonnes du quotidien AS son intention de rester à Paris. "Oui, ça fait trois ans et je suis content, a déclaré le milieu espagnol de 32 ans. Je pense que c’est un projet où nous avons encore besoin de la cerise sur le gâteau comme tout le monde le sait. Aussi exigeant que je sois envers moi-même, je veux continuer et profiter d’un club en pleine croissance entouré des meilleurs footballeurs de l’univers. J’aime le quotidien, la ville et mes collègues. Ma famille est heureuse et je veux continuer." Herrera est sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2024.

Notre avis : Paris n'en veut plus… mais ce ne sera pas si simple de s'en séparer.

Aréola toujours plus proche de West Ham, Dina Ebimbe vaut 15 millions

Il y aurait eu des avancées considérables entre West Ham et les représentants d'Alphonse Aréola selon Fabrizio Romano. Le journaliste italien indique qu'un accord est proche entre les deux parties. Le transfert du gardien français de 29 ans, prêté la saison par le PSG aux Hammers, devrait rapporter 12 millions d'euros au club de la capitale. Par ailleurs, le journaliste Fabrice Hawkins indique que les dirigeants parisiens exigent 15 millions d'euros, et un pourcentage à la revente, pour Junior Dina Ebimbe. Le milieu de terrain de 21 ans serait sur les tablettes de Nice.

Notre avis : Si Paris récupère en effet près de 30 millions sur ces deux joueurs, ce sera une jolie performance.

Benfica a un accord avec River pour Enzo Fernandez

Ce n'est pas le plus retentissant, mais c'est assurément l'un des plus jolis coups du mercato. Benfica a publié un communiqué pour annoncer un accord avec River Plate pour le transfert d'Enzo Fernandez vers le club portugais. Le montant de la transaction s'élèverait à 10 millions d'euros, avec 8 millions d'euros de bonus éventuels. Une somme qui paraît dérisoire pour le jeune milieu de 21 ans, considéré comme l'un des joueurs argentins les plus prometteurs de sa génération.

Notre avis : Pas de surprise. Tout le monde connaît le talent de Benfica en matière de recrutement.

Chelsea est bien sur la piste De Ligt

C'est une tendance qui se confirme. En quête de renforts défensifs pour compenser les départs d'Antonio Rüdiger et Andreas Christensen, Chelsea a bel et bien ciblé Matthijs De Ligt selon les informations de Sky Italia, relayées par Sky Sports. Le défenseur international néerlandais de 22 ans est sous contrat jusqu'en 2024 avec la Vieille Dame, qui avait déboursé 85 millions d'euros pour l'arracher à l'Ajax Amsterdam il y a trois ans.

Notre avis : La Juve tente plutôt de prolonger De Ligt que de le vendre… dossier compliqué pour Chelsea.

Wirtz prolonge à Leverkusen

C'est une véritable pépite et le Bayer Leverkusen peut se frotter les mains de le voir rester. Le club allemand a officialisé la prolongation de contrat de son talentueux meneur de jeu, Florian Wirtz, jusqu'en 2027. Wirtz, 19 ans, a signé 10 buts et 14 passes décisives en 31 matches toutes compétitions confondues avec le Bayer Leverkusen la saison passée.

Notre avis : Leverkusen peut voir l'avenir sereinement.

Khazri prochaine recrue de Montpellier ?

Encore un joli coup à venir pour Montpellier ? Selon Foot Mercato, qui relaie une information de France Bleu Hérault, le MHSC devrait s'attacher les services de Wahbi Khazri, en fin de contrat avec Saint-Etienne. Agé de 31 ans, l'international tunisien totalise 69 buts en carrière en Ligue 1.

Notre avis : Après Maouassa, Nordin et la prolongation de Savanier, ce serait vraiment le début de mercato parfait pour le Héraultais.

Sels prolonge à Strasbourg

Après celle du jeune milieu de terrain Nordine Kandil, Strasbourg a annoncé la prolongation de contrat de son gardien Matz Sels. Le portier belge est désormais lié au club alsacien jusqu'en juin 2026. Il totalise 124 apparitions sous le maillot du Racing, où il évolue depuis 2018.

Notre avis : Sels fait partie des meilleurs gardiens de L1. Strasbourg a parfaitement géré son cas.

