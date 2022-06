Neymar est-il parti... pour rester à Paris ? Malgré les récents propos de Nasser Al-Khelaïfi, qui a décrété la fin du "bling-bling" a PSG , le Brésilien quittera difficilement la capitale cet été. La raison ? Une option de prolongation automatique, révélée par L'Equipe ce mercredi soir. Selon le quotidien, le "Ney", qui avait prolongé jusqu'en 2025 il y un un peu plus d'un an, deux années en option figuraient dans l'accord entre les parties.

Neymar ne compte pas partir

Dans la précision, la première se déclenchait au 1er juillet 2021, et la deuxième au 1er juillet 2022. Résultat, d'ici une dizaine de jours, le Brésilien sera lié avec le PSG jusqu'en 2027. "Neymar est motivé par le projet parisien et veut y contribuer. Il ne compte pas quitter la capitale ", précise l'un de ses proches à L'Equipe. Résultat, son avenir semble bien s'inscrire à Paris et nul part ailleurs.

Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100 %. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200 %", a toutefois prévenu son président mardi dans les colonnes du Parisien. Aujourd'hui, la star brésilienne incarne ", a toutefois prévenu son président mardi dans les colonnes du. Aujourd'hui, la star brésilienne incarne l'image dont Paris souhaite se détacher . Mais ce n'est visiblement pas pour maintenant.

