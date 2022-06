Nouvelle offre du PSG pour Skriniar

Selon les informations du Corriere della Sera, le PSG a augmenté son offre pour Milan Skriniar. Après une première proposition de 50 millions d'euros, le club parisien offrirait désormais 60 millions à l'Inter Milan. Pour rappel, le défenseur slovaque est sous contrat jusqu'en 2023 avec les Nerazzurri.

Notre avis : 60 millions, c'est exactement la somme dont l'Inter a besoin pour renflouer ses caisses. Mais Skriniar, c'est le dernier joueur que le club milanais veut voir partir.

Pogba, retour à la Juve imminent

Corriere dello Sport, l'international français a trouvé un accord avec son ancien club autour d'un contrat de quatre ans. L'officialisation devrait intervenir début juillet, puisque le joueur "doit encore résoudre des questions personnelles en Angleterre." Ce n'est probablement plus qu'une question de temps, mais Paul Pogba devrait bien faire son retour à la Juventus Turin . Selon le, l'international français a trouvé un accord avec son ancien club autour d'un contrat de quatre ans. L'officialisation devrait intervenir début juillet, puisque le joueur "."

Notre avis : Plus rien ne semble pouvoir empêcher les retrouvailles entre Pogba et la Vieille Dame.

De Jong à Manchester United, ça coince

La volonté d'Erik ten Hag de recruter Frenkie de Jong à Manchester United se heurte aux exigences élevées du FC Barcelone. Le club blaugrana exigerait une somme avoisinant les 100 millions d'euros pour son milieu néerlandais, qui avait brillé avec le nouvel entraîneur mancunien à l'Ajax. Un montant que les Red Devils ne seraient pas disposés à débourser selon The Manchester Evening News. Les dirigeants de MU chercheraient ainsi déjà un plan B…

Notre avis : Une manière de contraindre Barcelone à revoir ses exigences à la baisse. Cela fait partie des négociations.

Le Bayern officialise Gravenberch…

Il ne manquait plus que l'officialisation, elle a fini par tomber. Le Bayern Munich annonce la signature de Ryan Gravenberch, milieu de terrain international néerlandais qui évoluait jusqu'ici à l'Ajax Amsterdam. Le club bavarois aurait déboursé 25 millions d'euros, bonus compris, pour le joueur de 20 ans qui s'est engagé jusqu'en 2027.

Notre avis : Superbe coup. Un joueur aussi prometteur à ce prix-là, c'est du grand art.

… et avance sur Mané

Alors que les deux premières offres du Bayern ont été rejetées par Liverpool, les dirigeants munichois entendent bien faire signer Sadio Mané en leurs rangs au plus vite. D'après plusieurs sources européennes, une rencontre aura lieu en Angleterre en milieu de semaine pour définir les contours de la dernière offre, qui devrait être de l'ordre de 40 millions d'euros pour l'international sénégalais. Un transfert qui devrait donc pouvoir se boucler rapidement !

Notre avis : L'officialisation du transfert de Darwin Nuñez à Liverpool devrait en effet accélérer les choses.

Di Maria s'éloigne de la Juventus

La venue d'Angel Di Maria à la Juve a du plomb dans l'aile. Selon le journaliste italien Matteo Moretto, l'ailier argentin ne rejoindra pas la Vieille Dame, qui semblait pourtant tenir la corde dans ce dossier. En fin de contrat avec le PSG, le joueur de 34 ans reste ciblé par le Barça mais aussi le Benfica, le club où il s'était révélé avant de rejoindre le Real Madrid.

Notre avis : La porte est ouverte pour le Barça… mais le plus dur reste à faire, à savoir trouver un accord contractuel avec ADM.

La situation financière très délicate du Barça n'est un secret pour personne. Et elle plombe considérablement les projets du club catalan sur le mercato. Selon As, Barcelone envisagerait ainsi de se séparer de Gerard Piqué, qui n'entrerait pas dans les plans de Xavi. Un éventuel départ du joueur de 35 ans permettrait d'alléger la masse salariale, une condition essentielle pour permettre au Barça de se lancer sur ses pistes prioritaires, Robert Lewandowski et Bernardo Silva, si Frenkie de Jong venait à quitter le club. Par ailleurs, Sport indique que Jules Koundé serait une priorité de Barcelone si Piqué devait partir. Le Français, également pisté par Chelsea, est estimé à 65 millions d'euros.

Notre avis : Piqué a encore deux ans de contrat, et vraisemblablement peu de prétendants. Ce ne sera pas simple de s'en séparer.

Son sur le départ ?

Auteur d'une saison brillante à Tottenham, où il a fini co-meilleur buteur de Premier League avec 23 buts, Heung-Min Son n'est pas forcément reconnu à sa juste valeur. Selon le père de l'attaquant coréen, un départ vers un plus grand pourrait être la solution pour lui offrir l'exposition qu'il mérite. "Il doit pouvoir jouer un rôle important dans l'un des meilleurs clubs du monde, a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le Daily Mail. C'est alors qu'il deviendra un joueur de classe mondiale." Son, 29 ans, est sous contrat jusqu'en 2025 avec les Spurs.

Notre avis : Tottenham n'a pas l'intention de vendre Son, l'homme fort de sa qualification pour la Ligue des champions.

City se lance sur la piste Gavi

C'est l'un des dossiers chauds à Barcelone. Le club catalan n'a toujours pas trouvé d'accord avec Ivan de la Peña, l'agent de Gavi, pour prolonger le contrat du jeune milieu de terrain de 17 ans qui expire en 2023. Liverpool était déjà sur les rangs, mais le Liverpool Echo indique que Manchester City a également ciblé le Barcelonais, brillant avec sa sélection lors de la Ligue des nations. Sa clause libératoire, estimée à 50 millions d'euros, doit passer à 100 millions d'euros dans le courant du mois de juin selon des informations de Marca.

Notre avis : Gavi est attaché au Barça et l'augmentation de la clause devrait dissuader les prétendants. Même si le gamin est gavé de talent.

Sarabia vers l'Atlético ?

Auteur d'une saison remarquable en prêt au Sporting, Pablo Sarabia veut du temps de jeu et un rôle important la saison prochaine. Deux choses que le PSG ne pourra pas forcément lui offrir. Un départ est d'autant plus envisageable que le champion de France compte dégraisser son effectif. Selon Le Parisien, qui reprend des informations venues de la presse madrilène, l'Atlético de Madrid serait intéressé par l'international espagnol, estimé à 25 millions d'euros.

Notre avis : Malgré le départ de Di Maria, c'est toujours trop bouché en attaque pour Sarabia au PSG.

Cho aurait choisi l'Espagne

Alors que plusieurs clubs français étaient intéressés par son profil, Mohamed-Ali Cho va finalement opter pour l'Espagne et la Real Sociedad. Le club basque a réussi à convaincre l'international Espoirs tricolore de signer pour les cinq prochaines saisons d'après L'Equipe. A 18 ans, et après une saison prometteuse mais en demi-teinte en Ligue 1, Cho aurait notamment dit non à Salzbourg, Séville, Manchester City et l'OM avant de signer avec la Real. Angers devrait récolter entre 12 et 15 millions d'euros dans la transaction.

Notre avis : Cho avait encore beaucoup de choses à prouver en L1. Dommage de le voir partir si vite.

L'OM sur la piste Joaquin Correa ?

Selon le journaliste italien Rudy Galletti, l'Inter souhaiterait se séparer de Joaquin Correa. L'attaquant argentin de 27 ans, prêté par la Lazio, serait convoité par l'OM. Il a inscrit 6 buts en 26 matches de Serie A cette saison.

Notre avis : L'intérêt marseillais reste à confirmer, mais Correa a un profil intéressant pour l'OM.

Strasbourg n'est pas seul sur Dagba

Strasbourg piste bien Colin Dagba. Selon Foot Mercato, il y aurait eu une première prise de contacts pour le transfert du latéral parisien vers le club alsacien. Mais celui-ci ne serait pas seul sur les rangs. Villarreal, l'Eintracht Francfort, Mayence et Leeds suivent également le défenseur du PSG. L'Equipe indiquait dimanche que son transfert pourrait rapporter 3 millions d'euros au club de la capitale.

Notre avis : Il y a une forte concurrence, mais Strasbourg a des arguments pour séduire Dagba.

Nordin signe à Montpellier

Arnaud Nordin quitte Saint-Etienne pour Montpellier. Le club héraultais a officialisé l'arrivée de l'ailier de 23 ans, qui était en fin de contrat chez les Verts. Nordin avait disputé 147 matches sous les couleurs de l'ASSE, pour 18 buts et 10 passes décisives. Il portera le numéro 7 à Montpellier.

Notre avis : Un bon point de chute pour Nordin, un bon profil pour l'attaque de Montpellier.

Mangani rejoint l'AC Ajaccio

Thomas Mangani retrouve l'AC Ajaccio. De retour en Ligue 1, le club corse a officialisé la signature du milieu de terrain de 35 ans. Mangani, qui était en fin de contrat avec Angers après sept saisons passées au SCO, s'est engagé pour deux ans.

Notre avis : Une sacrée patte gauche et un renfort d'expérience. Tout ce qu'il faut pour Ajaccio.

