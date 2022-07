Et si Ekitike restait à Reims ?

Présent vendredi en conférence de presse, Oscar Garcia, l'entraîneur de Reims, a calmé le jeu sur le dossier Hugo Ekitike. Alors qu'il est annoncé sur les tablettes du Real Madrid et que Newcastle s'active pour l'attirer, le jeune attaquant aurait confié à son coach son désir de rester à Reims.

Notre avis : Si un club comme le Real ou Barcelone rentre dans la danse, changera-t-il d'avis ?

Raphinha à Barcelone, ça brûle

Selon As, les discussions entre Raphinha et le FC Barcelone sont bouillantes. L'ancien Rennais aurait refusé une offre mirobolante de Chelsea pour réaliser son rêve de jouer au Barça et cette idée se profile bien. Le FC Barcelone devrait payer 60 millions d'euros en trois fois pour l'international brésilien.

Notre avis : Le club catalan devrait avoir une enveloppe de 200 millions d'euros pour recruter cet été, largement de quoi acheter Raphinha qui en a fait sa priorité.

Monaco veut Belotti et Soumaré

Andrea Belotti est totalement libre et attise les convoitises, notamment de l'AS Monaco, qui selon le Corriere della sera et La Repubblica lui aurait proposé un contrat de trois ans ans assorti d'un salaire de 3,5 millions d'euros annuels. Le joueur serait sur le point d'accepter. Le club du Rocher cherche également à pallier le départ d'Aurélien Tchouaméni, et aurait jeté son dévolu sur Boubakary Soumaré pour le remplacer.

Notre avis : Deux cibles qui font sens et Monaco en a les moyens.

Lenglet bientôt en Premier League ?

Selon les informations de Sport, Clément Lenglet, devenu indésirable à Barcelone, est tout proche de rejoindre Tottenham en prêt. Les Spurs sont dans l'incapacité de prendre en charge les 12 millions d'euros de salaire de l'international français et sont parvenus à un accord avec les Blaugranas, qui en prendront 5 à leur charge.

Notre avis : Cela soulagerait les finances de Barcelone, tout en permettant au joueur de disputer la Ligue des champions en année de Coupe du monde. Pourquoi pas ?

Clément Lenglet Crédit: Getty Images

Lorient pense à Mvogo

Selon L'Equipe, Lorient se cherche un gardien et a pensé à Yvon Mvogo, le gardien du RB Leipzig, prêté ces deux dernières années au PSV Eindhoven. Il reste un an de contrat à l'international suisse.

Notre avis : Le FCL va avoir de la concurrence, des clubs allemands et espagnols sont aussi sur le dossier.

Avantage Manchester United pour Lisandro Martinez

Plusieurs clubs aimeraient enrôler Lisandro Martinez. Selon les informations de Fabrizio Romano, c'est Manchester United qui aurait pris le lead sur Arsenal dans le dossier. En revanche l'offre ne serait toujours pas suffisante. De son côté, le défenseur central pousse auprès de l'Ajax pour partir en Premier League.

Notre avis : Lisandro Martinez er Erik ten Hag se connaissent très bien. Le second a déjà entraîné le premier, avantage United dans ce dossier.

Lisandro Martinez Crédit: Getty Images

L'OL vise Tagliafico

L'Olympique Lyonnais rebondit vite après l'échec Malacia. Les Gones seraient sur une nouvelle piste pour le poste de latéral gauche : Nicolás Tagliafico, actuellement à l'Ajax Amsterdam. Son club demande entre 4 et 5 millions d'euros, plusieurs autres écuries sont sur le coup : FC Barcelone, Naples ou Brighton.

Notre avis : Excellent rapport qualité - prix, mais le latéral veut jouer la Ligue des champions, pour laquelle l'OL n'est pas qualifié...

Santos rêve toujours de Neymar

Dans une interview accordée à Radio Guaruja, Andrés Rueda, président de Santos, a confié vouloir faire revenir Neymar là où tout a commencé pour lui : "Avec ce qui lui arrive au PSG, Santos gardera toujours ses portes ouvertes (pour Neymar) et en rêvera. (...) Quand il est parti, il a dit qu'il reviendrait. Nous parlons. Nous savons que c'est difficile, que c'est un rêve, mais mon devoir est au moins d'essayer."

Notre avis : Neymar a encore quelques challenges à affronter en Europe mais pourquoi pas pour une dernière danse...

Tottenham pense à Lingard

Jesse Lingard est libre et le club londonien pense à lui pour renforcer son entrejeu selon The Telegraph. Les Spurs doivent recruter anglais, puisque leur quota de joueurs étrangers dans l'effectif est atteint. Ça tombe bien pour l'ex- Red Devil !

Notre avis : Lingard ne sera pas dépaysé et Tottenham recrute local, good deal.

La Juve sur un joueur de la Roma

José Mourinho lâchera-t-il sa pépite italienne ? La Juventus aimerait bien enrôler Nicolò Zaniolo. Le club de la Louve semble ouvert à un départ du joueur, sous contrat jusqu'en 2024, mais pas à n'importe quel prix. La Juve aurait déjà proposé une offre de 50 millions d'euros à la Roma et un salaire annuel de 4 millions d'euros.

Notre avis : La Roma acceptera-t-elle de renforcer un adversaire direct ?

Nicolò Zaniolo Crédit: Getty Images

