Un club espagnol sur Ronaldo ?

The Times dévoilait il y a quelques semaines que AS, un club espagnol s'est positionné sur le Portugais : l'Atlético de Madrid. Diego Simeone aurait donné son feu vert pour creuser cette piste. dévoilait il y a quelques semaines que Cristiano Ronaldo voulait quitter Manchester United . Selon, un club espagnol s'est positionné sur le Portugais : l'Atlético de Madrid. Diego Simeone aurait donné son feu vert pour creuser cette piste.

Notre avis : Reste à savoir si le club a les moyens financiers.

Chelsea ne lâche pas Koundé

Chelsea a réactivé ses contacts menant au défenseur central international français Jules Koundé, pensionnaire du FC Séville, car Nathan Aké n'est plus disponible. Le FC Barcelone est aussi sur le coup, mais pourrait bel et bien se faire doubler.

Notre avis : Un dossier qui a animé le dernier mercato estival, et qui semble donc aussi animer celui de cette année.

Le PSG et l'Inter toujours en contact pour Skriniar

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le PSG (via Luis Campos) aurait eu un nouveau contact avec l’Inter en ce début de semaine pour Milan Skriniar. L’offre du club de la capitale est toujours de 60 millions, alors que l'Inter demande 70 millions. La confiance est revenue après des jours de silence.

Notre avis : Un dossier qui semble traîner en longueur, mais devrait toutefois se boucler.

Le départ d'un historique du PSG, la condition pour l'arrivée de Skriniar

Ca coince pour Clauss à l'OM...

Selon les informations de La Provence, Lens a fixé un prix de 10 millions d'euros pour son latéral international français Jonathan Clauss. Un prix que ne souhaite pas payer l'Olympique de Marseille.

Notre avis : Des positions de clubs qui semblent inflexibles pour le moment, à voir si cela peut prochainement se décanter.

... qui reste sur tous les coups

La Provence croit également savoir que l'Olympique de Marseille compte bien donner un coup d'accélérateur à son mercato estival. Dès cette semaine, deux à trois recrues sont même attendues, comme le gardien de but Ruben Blanco.

Notre avis : L'OM veut sérieusement accélérer pour donner à Igor Tudor un effectif au complet.

De Ligt attendu à Munich dans les prochaines heures

Dans des propos rapportés par Sky Sport, l'agent de Matthijs de Ligt a confié : "L'accord concernant De Ligt sera bientôt conclu avec le Bayern. Nous devons dire merci à la Juve car ils ont été formidables avec Matthijs et Pogba." De Ligt s'envolera pour l'Allemagne dans les prochaines heures. Selon Bild, le défenseur est attendu ce lundi soir à Munich. La signature de son contrat au Bayern est prévue pour mardi et portera jusqu'en 2027. L'accord porterait sur une somme totale de 85 millions d'euros.

Notre avis : Un joli coup qui se précise pour le club allemand.

Kouassi réfléchit à son avenir

D'après les informations de L'Equipe, Tanguy Kouassi réfléchit à son avenir, alors que son contrat avec le Bayern Munich court jusqu'en 2024. L'arrivée de Matthijs De Ligt devrait même accélérer cette réflexion.

Notre avis : Logique s'il veut obtenir davantage de temps de jeu.

Terrier, c'est 40 millions

Martin Terrier est courtisé, surtout en Angleterre (Leeds, West Ham). Rennes ne semble pas fermé à l'idée de céder son joueur, mais pas à n'importe quel prix. Selon L'Equipe, le club breton a fixé le prix de son attaquant à 40 millions d'euros.

Notre avis : Après les récentes performances de son protégé, pas étonnant que Rennes fixe la barre aussi haute.

Martin Terrier lors du match opposant Troyes à Rennes, le 31 octobre 2021 en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Rennes cherche toujours un défenseur

Toujours à la recherche d'un défenseur central, Rennes pourrait dire adieu au Sud-Coréen Min-Jae Kim, qui pourrait quitter Fenerbahce et rejoindre Naples, d'après Sky Sport. De son côté, UOL Esporte affirme que le club breton a fait une deuxième offre pour Morato, soit 13 millions d'euros, plus trois millions de bonus sans oublier 20% de profit sur une future vente. Benfica l'a refusée.

Notre avis : Umtiti, Kim, Morato... Rennes a bien du mal à trouver son bonheur.

Ca se complique pour Sommer à Nice

L'OGC Nice se cherche un gardien et pense à Yann Sommer, actuellement au Borussia Mönchengladbach et encore sous contrat pendant un an. Selon les informations de L'Equipe, et alors que les choses semblaient bien engagées, les plans pourraient changer. Le club allemand a proposé une prolongation au portier qui y réfléchit très sérieusement.

Notre avis : Nice pourrait bien devoir aller voir ailleurs dans ce secteur.

Yann Sommer, en route vers l'OGC Nice. Crédit: Getty Images

Un nouveau club pour Enzo Zidane

Via son compte Twitter officiel, ce lundi, le club espagnol du CF Fuenlabrada a annoncé l'arrivée d'Enzo Zidane. Le joueur débarque libre et signe pour une saison, après une expérience du côté de Rodez.

Notre avis : Un joueur qui continue son tour d'Espagne.

