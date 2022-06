C'est un petit événement qui a eu lieu la saison dernière : pour la première fois depuis sa toute première saison au Real Madrid en 2009-2010, Cristiano Ronaldo a terminé un exercice sans le moindre titre collectif. Douze ans, donc, que la star portugaise aux cinq Ligue des champions n'avait plus connu cela. La saison précédente, il faisait partie de l'équipe de la Juventus qui avait échoué à prolonger son hégémonie en Italie, l'Inter Milan stoppant la série turinoise à neuf titres consécutifs.

Ad

Premier League Un Pharaon à la croisée des chemins : quel avenir pour Salah ? IL Y A 13 HEURES

De tristes constats qui en rappellent un autre : CR7 n'a plus dépassé les quarts de finale de la C1 depuis sa victoire avec les Merengue en 2018. En résumé, l'attaquant de 37 ans a de moins en moins de chances de se mettre en évidence dans les moments qui comptent en fin de saison. Les torts sont partagés : collectivement, la Juventus et Manchester United ont rarement brillé dans le jeu durant ses passages. Mais du côté des Red Devils, son poids dans le collectif et ses décrochages ont régulièrement fait débat.

5 ans sans trophées : "Manchester United est devenu le FC Téléréalité"

Un CR7 toujours présent individuellement

Impossible, toutefois, d'avancer que le Portugais ne fait plus le boulot à titre individuel. Il reste sur une saison à 24 buts en 38 matches toutes compétitions confondues, dont autant en Premier League (18) que lors de sa dernière saison pré-Real Madrid avec les Red Devils. Le natif de Funchal est, par ailleurs, toujours capable de coups d'éclats : personne n'oubliera qu'il a qualifié à lui seul Man U pour les huitièmes de finale de la dernière Ligue des champions, et encore moins son triplé face à Tottenham en mars dernier.

Dès lors, difficile d'y voir clair : les clubs par lesquels passe Ronaldo depuis le Real Madrid sont-ils assez ambitieux pour lui ? Mérite-t-il mieux étant donné ses statistiques et malgré son statut de vétéran, lui qui a marqué 101 fois en 134 matches avec la Juventus ? Un flou symbolisé par les rumeurs qui entourent l'intéressé depuis l'ouverture du marché des transferts.

Ronaldo s’est-il trompé de Manchester cet été ?

Certains, comme Sky Sports, indiquent qu'il ira au bout de son contrat à Manchester. D'autres, comme Record, expliquent que le manque d'ambition du club anglais pourrait l'inciter à partir. Et les noms des prétendus candidats deviennent aussi variés que farfelus, de Chelsea à l'AS Rome en passant par le Sporting Portugal. Mais quelle que soit la suite de son été, Ronaldo peut-il prétendre à mieux que ce qu'il a actuellement ?

Quel top club pour accueillir Ronaldo ?

The Athletic, est réputé fiable. Ensuite parce que les Blues auront des moyens, sous l'impulsion de leur nouveau propriétaire Todd Boehly. Mais aussi parce qu'il faudra très probablement remplacer Romelu Lukaku, en partance vers l'Inter. Commençons par l'hypothèse d'un départ. La rumeur Bayern Munich ayant disparu aussi vite qu'elle est apparue - Hasan Salihamidžić a rapidement démenti et Sadio Mané devrait être le fer de lance de l'attaque bavaroise – le candidat le plus prestigieux parmi les pistes évoquées est Chelsea . Le plus crédible, aussi. Premièrement car le média qui évoque cette possibilité,, est réputé fiable. Ensuite parce que les Blues auront des moyens, sous l'impulsion de leur nouveau propriétaire Todd Boehly. Mais aussi parce qu'il faudra très probablement remplacer Romelu Lukaku, en partance vers l'Inter.

Reste que d'un point de vue tactique, il n'est pas évident d'imaginer CR7 se fondre dans le collectif de Thomas Tuchel, qui a souffert du manque de connexion de Lukaku avec ses partenaires la saison dernière, et qui a régulièrement aligné le très mobile Kai Havertz en position de numéro 9. Une interrogation discutable, bien sûr. Mais plus globalement, quel top club européen est aujourd'hui prêt à modifier son plan de jeu pour accueillir sur le court terme un Ronaldo au salaire conséquent ?

Cristiano Ronaldo Crédit: Eurosport

Selon ce que fera Tammy Abraham, l'AS Rome pourrait être cette équipe, mais ne fait plus partie du gratin européen depuis de longues années, sans même parler de la question du salaire. Le Sporting ressemblerait de son côté à une pré-retraite. En attendant que d'autres candidats se déclarent, alors que La Gazzetta dello Sport explique que la star portugaise se verrait bien revenir en Serie A…

Un United encore trop tendre pour le titre

Et s'il reste ? Avérées ou non, les rumeurs sur son impatience concernant le mercato mancunien ont du sens. Les Red Devils n'ont pas bougé sur le marché depuis l'arrivée d'Erik ten Hag, alors que Paul Pogba, Nemanja Matic ou encore Edinson Cavani vont quitter le club. Les potentielles recrues, de Frenkie de Jong à Antony en passant par Pau Torres ou Christian Eriksen, sont encore très loin d'être arrivées. Et s'il ne faut pas insulter l'avenir, cette première saison du coach néerlandais aura forcément des allures de transition. Autrement dit, il y a peu de chances de voir United, seulement qualifié pour la Ligue Europa, se mêler à la lutte pour le titre en Premier League.

Ronaldo semble donc aujourd'hui dans une impasse dans sa quête des titres les plus prestigieux. A Manchester, où l'aventure a des chances de se terminer au plus tard dans un an, toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour retrouver les sommets. Ailleurs, s'attacher ses services dès cet été impliquera de grosses concessions. CR7 en a encore sous le pied, sans aucun doute. Mais d'un point de vue collectif, il n'a plus autant son destin entre les mains.

Premier League Cristiano Ronaldo, les improbables pistes Chelsea... et AS Rome IL Y A 16 HEURES