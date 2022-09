Transferts

Neymar a pesé dans un dossier du Barça

Dans une interview accordée à La Vanguardia, Raphinha est revenu sur son transfert de cet été au FC Barcelone. Alors même que plusieurs grands clubs européens voulaient l'acheter à Leeds, il a choisi le Barça sur les conseils d'un certain... Neymar. "Oui, je parle beaucoup avec Neymar. Il m'a dit que si je venais ici, je ne le regretterais pas. Il a raison" a détaillé le nouvel attaquant des Blaugranas.

Notre avis : Neymar a toujours des attaches avec le Barça.

Guendouzi a bien failli quitter l'OM

Aujourd'hui pièce maîtresse du milieu de terrain marseillais, Mattéo Guendouzi a bien failli ne plus faire partie du projet olympien d'après L'Equipe. Très attaché à Jorge Sampaoli, avec qui il a atteint son plus haut niveau et participé à toutes les rencontres sans exception, l'international français aurait eu des envies de départ quand son ancien entraîneur a plié bagages.

Notre avis : La place de Guendouzi est à Marseille, il a bien fait de rester.

Pablo Longoria prépare l'hiver

Le président de l'OM, main dans la main avec son directeur sportif Javier Ribalta, serait déjà au travail pour une piste qui a échoué cet été : Darko Lazovic. Selon Calciomercato, Igor Tudor serait toujours attaché à son joueur, resté à l'Hellas Verone. Et ce, même si Nuno Tavares donne quelques satisfactions sur le poste de piston gauche depuis le début de la saison.

Notre avis : Avec Nuno Tavares et Kolasinac, il y a déjà du monde à ce poste.

Braithwaite ne veut plus entendre parler du Barça

Libéré de ses deux dernières années de contrat au Barça et désormais joueur de l'Espanyol Barcelone, Martin Braithwaite est revenu sur sa pige catalane et son départ : "Les gens ne savent pas tout. Je ne peux pas dire si c'est juste ou injuste, parce que les gens ne connaissent pas la réalité". Un passage sous le maillot blaugrana et un départ forcé qui semblent lui être restés en travers de la gorge.

Notre avis : Le Barça était trop grand pour Braithwaite, mais il aurait mérité un meilleur traitement.

Martin Braithwaite (Espanyol) Crédit: Getty Images

