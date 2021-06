Sancho toujours plus proche de United

Selon les informations de Fabrizio Romano, le journaliste spécialisé du mercato, Manchester United continue d'avancer sur le dossier Jadon Sancho. Les Red Devils et le Borussia Dortmund seraient toujours en discussions sur la structure du paiement du transfert. Quelques détails restent donc à régler et l'accord pourrait pourrait intervenir dans les prochains jours.

Notre avis : Une musique qu'on commence à connaître par coeur.

Jadon Sancho Crédit: Getty Images

Une saison de plus pour Fernandinho

En fin de contrat à la fin du mois, le milieu brésilien de Manchester City a prolongé pour une année supplémentaire chez les Citizens. Le joueur de 36 ans va donc disputer une neuvième saison avec le club mancunien. Il y a remporté 12 trophées jusqu'ici.

Notre avis : Fernandinho a encore largement le niveau pour rentrer dans la rotation à City, et faire souffler Rodri.

Le Barça ouvre la porte pour Coutinho

D'après El Mundo Deportivo, le Barça aurait ouvert la porte pour un départ de Philippe Coutinho cet été. Le quotidien espagnol explique que "la vente du Brésilien concentre une grande partie des efforts de la direction" des Blaugrana. Leicester, Everton et Arsenal seraient prêts à le récupérer, souligne El Mundo Deportivo.

Notre avis : Coutinho n'a pas joué depuis décembre avec le Barça. En retirer un bon prix sera compliqué.

Une offre à la baisse pour Dembélé ?

Selon Catalunya Radio, une première offre de prolongation de contrat a été transmise aux agents d'Ousmane Dembélé par le FC Barcelone. Une offre à la baisse, puisque la direction catalane proposerait de diminuer... de moitié le salaire de l'ailier tricolore. Le nouveau bail proposé serait de quatre saisons.

Notre avis : Dembélé s'est blessé avec les Bleus et sera absent plusieurs mois. Il n'est clairement pas en position de force... si son souhait est de prolonger.

Ousmane Dembélé Crédit: Getty Images

Bale vers la MLS ?

Auteur de 16 buts cette saison avec Tottenham, Gareth Bale est de retour au Real Madrid, où il lui reste un an de contrat. Celui qui avait déclaré avant l'Euro avoir pris une décision pour son futur, qu'il gardait pour lui par peur de générer du "chaos", n'est désormais plus avec sa sélection, et d'après le Daily Mirror, c'est vers la MLS que le Gallois de 31 pourrait s'envoler. Le LA Galaxy serait dans la course pour accueillir le talentueux gaucher.

Notre avis : Tout ce vacarme pour un départ en MLS, ce serait cocasse.

Ribéry bientôt libre

En fin de contrat avec la Fiorentina le 30 juin, Franck Ribéry ne sera pas prolongé par la Viola, indique Sky Italia. Du haut de ses 38 ans, l'ailier français n'est toutefois pas rassasié et aimerait continuer en Italie. Reste à savoir si des offres arriveront dans les prochains jours...

Notre avis : 29 matches de Serie A pour deux buts et sept passes décisives la saison dernière : Ribéry peut encore rendre de grands services.

Franck Ribéry Crédit: Getty Images

Arsenal s’active

D'après Fabrizio Romano, le journaliste spécialisé sur le mercato, Arsenal a transmis une offre de 17,5 millions plus d'éventuels bonus pour Albert Sambi Lokonga. Anderlecht aimerait récupérer 15% sur une éventuelle future revente du milieu de terrain de 21 ans, formé dans le club bruxellois. En parallèle, les Gunners continuent d'avancer sur le dossier Nuno Tavares, l'arrière gauche de Benfica. Le joueur de 21 ans devrait débarquer à Londres contre un chèque de 8 millions d'euros, plus des bonus.

Notre avis : Un recrutement "so Arsenal".

Newcastle et Lille visent Saliba

Selon le Daily Mail, Newcastle et Lille sont à la lutte pour s'attacher les services de William Saliba. Recruté en 2019 par Arsenal, l'ancien Stéphanois n'a pas encore eu sa chance chez les Gunners et avait été prêté à Nice la saison dernière. Les Magpies pourraient lui offrir du temps de jeu et une exposition en Premier League. Le LOSC, la Ligue des champions...

Notre avis : Si Saliba veut s'imposer un jour à Arsenal, une potentielle place de titulaire en Premier League ne se refuse pas.

André Silva vers Leipzig

Le club allemand s'apprête à frapper fort sur le marché des transferts. A en croire Bild, Leipzig va boucler l'arrivée du buteur portugais André Silva contre un chèque avoisinant les 23 millions d'euros, plus bonus. Celui qui vient d'être éliminé de l'Euro avec le Portugal devrait toucher un salaire net de 4 millions d'euros par an. La saison dernière, il avait terminé deuxième meilleur buteur de Bundesliga (28 buts) avec Francfort. Il a retrouvé un excellent niveau en Allemagne après des expériences mitigées au Milan AC et au FC Séville.

Notre avis : Le Portugais s'est complètement relancé en Bundesliga, il a bien raison d'y rester en rejoignant un club plus huppé.

André Silva Crédit: Getty Images

Coman, c’est 100 millions

Alors que Kingsley Coman et le Bayern Munich ne parviennent pas à se mettre d'accord pour une prolongation de contrat, des rumeurs émergent autour d'un intérêt de Liverpool pour l'ailier tricolore. Sky Germany indique toutefois qu'aucune offre n'est parvenue aux dirigeants bavarois, qui réclameraient... au moins 100 millions d'euros pour l'ancien Parisien. Beaucoup trop pour les clubs intéressés.

Notre avis : Ce dossier commence à sentir le clash

