Football

VIDEO MERCATO BUZZ - Le PSG a enfin jeté son dévolu sur le remplaçant d'Angel Di Maria

TRANSFERTS - Qui pour remplacer Angel Di Maria sur le côté droit de l'attaque parisienne ? Les prétendants ne se bousculent pas, mais Luis Campos et le PSG ont leurs idées, et le 30 juin pourrait être la date parfaite pour lancer l'offensive tant attendue pour enrôler le joueur qui pourrait remplacer l'international argentin. Aouar et Bellingham sont aussi dans le viseur de clubs européens.

00:02:49, il y a 41 minutes