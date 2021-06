Emerson, prêté au Betis Séville depuis deux saisons, va revenir au FC Barcelone cet été, a annoncé le club catalan mercredi dans un communiqué. "Le Barça a communiqué au Real Betis qu'il exerce son droit de récupérer Emerson Royalà partir du 1er juillet", a précisé le club catalan. Il s'agit du troisième renfort annoncé par les Blaugrana en trois jours, après Sergio Aguero lundi et Eric Garcia mardi.

Arrière droit rapide à vocation offensive et qui peut aussi évoluer au poste de milieu droit, Emerson (22 ans) a marqué 5 buts et a offert 10 passes décisives au Betis. Cette saison, il a été l'un des éléments-clés de la formation de Manuel Pellegrini, qui a fini 6e de la Liga et qui a arraché une place pour la Ligue Europa : Emerson a été le joueur le plus utilisé au Betis cette saison (3.186 minutes), devant Guido Rodriguez et Nabil Fekir.

Le Barça l'avait recruté en janvier 2019 à l'Atlético Mineiro au Brésil pour 12 millions d'euros, et l'avait immédiatement envoyé en prêt au Betis Séville. Chez les Blaugrana, il sera en concurrence directe avec le Néerlandais Sergiño Dest pour le rôle de titulaire au poste d'arrière droit. Emerson compte déjà une sélection avec le Brésil (un amical remporté 3-0 face à la Corée du Sud où il avait joué deux minutes en fin de match, le 19 novembre 2019), et pourrait être amené à disputer la Copa America (11 juin - 10 juillet) avec le Brésil.

