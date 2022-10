En contrat jusqu'en 2023 avec Chelsea, Thiago Silva est souvent l'objet de rumeurs sur son avenir alors même que le Brésilien est déjà âgé de 38 ans. "Ce n'est pas facile. Si je n'ai pas de nouveau contrat, je devrai décider ce qu'il faut faire, et aussi, pour ma famille, c'est une décision importante, donc nous verrons ce qu'il se passera." A-t-il déclaré en conférence de presse avec le match des Blues en Ligue des champions face à son ancien club, l'AC Milan. "Si cela avait pu être le cas, cela aurait été avant que je vienne rejoindre Chelsea. Je ne sais pas pour l'avenir. Qui sait ? Je devrai y réfléchir. Je suis très heureux d'être à Chelsea, un très grand club avec de grands professionnels." A-t-il répondu sur la possibilité d'un éventuel retour à Milan.

Notre avis : Visiblement, Thiago Silva se sent bien à Londres mais le reste ne lui appartient pas. Difficile d'imaginer un endroit où atterrir en cas de non prolongation.

Notre avis : Un transfert qui pourrait être une véritable bonne opération pour Barcelone, en timing avec la fin de contrat de Sergio Busquets. Reste à voir les modalités principalement financières mais primordiales.

Sergej Milinkovic-Savic, milieu de terrain de la Lazio Rome continue de faire de l'effet en Europe. Auteur d'une bonne saison dernière et d'un début de l'acte 2022-2023 tout aussi satisfaisant, l'international serbe aurait notamment été dans le viseur du PSG et très proche de Manchester United l'été dernier. C'est finalement la Juventus qui serait penché sérieusement sur le dossier, d'après les informations de la Gazzetta dello Sport . Selon le journal italien, le club turinois lancerait les offensives pour l'avoir cet hiver.Notre avis : Une opération qui pourrait être bénéfique et pour la Juventus et pour le Serbe, dont le niveau semble largement à la hauteur pour jouer la Ligue des champions.