Coutinho, Goretzka, Van Dijk : les 6 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Coutinho, une "erreur" aux lourdes répercussions ?

Le mercato hivernal a ouvert ses portes ce lundi 1er janvier 2018 dans de nombreux championnats et c’est l’occasion parfaite (comme si les occasions manquaient) pour évoquer le dossier Philippe Coutinho. Toujours ardemment courtisé par le Barça, le Brésilien des Reds a vu samedi l’équipementier du club catalan proposer des maillots à son nom, avant de retirer la publicité dans la journée. Selon la presse anglaise, The Sun et The Telegraph en tête, cette supposée erreur aurait provoqué la colère des dirigeants de Liverpool, lesquels réclameraient désormais une somme bien supérieure aux 150 millions d’euros souvent évoqués pour le meneur auriverde.

Notre avis : on n’imagine pas une seconde que l’équipementier du Barça puisse avoir autant d’influence, volontairement ou non. Ni que Coutinho quitte Liverpool cet hiver, d’ailleurs.

Goretzka a toutes les cartes en main

Ce n’est pas le joueur le plus connu d’Europe mais Leon Goretzka, élégant meneur de jeu de Schalke 04, alimente lui aussi la rubrique transferts depuis plusieurs mois. Le créateur allemand, qui sera en fin de contrat en juin prochain, était censé avoir choisi le Bayern Munich, selon des informations de Bild parues dimanche. Ce lundi, El Mundo Deportivo annonce qu’il n’en est rien et que des clubs comme le FC Barcelone ou le Liverpool de Jürgen Klopp peuvent encore y croire. Selon le journal catalan, la direction du club de la Ruhr, elle, espère toujours convaincre son joueur de prolonger.

Notre avis : on voit mal Leon Goretzka prolonger son contrat et rester à Schalke 04 la saison prochaine. Quel que soit son prochain club, il fera un très joli coup.

Leon Goretzka, le meneur de jeu de Schalke 04.Getty Images

Leicester officialise Silva… quatre mois plus tard

C’était l’un des gros ratés du mercato estival : le transfert d’Adrien Silva à Leicester annulé au soir du 31 août, pour un retard de 14 secondes. En ce 1er janvier, les dirigeants des Foxes n’ont pas commis la même erreur et ils ont donc officiellement recruté le champion d’Europe portugais, arrivé en provenance du Sporting pour une somme estimée à quelques 29 millions d’euros. Silva a même pu être inscrit sur la feuille de match de Leicester ce lundi contre Huddersfield et ainsi disputer ses toutes premières minutes sous son nouveau maillot lors du succès 3-0 du champion d’Angleterre 2016.

Notre avis : un transfert qui pourrait s’avérer utile autant à Silva qu’à Leicester.

Saint-Etienne récupère Beric et vise Waaris

Prêté cet été à Anderlecht, Robert Beric est déjà de retour à Saint-Etienne. Apparu seulement six fois avec le club belge, pour aucun but, l’attaquant slovène pourrait tenter de se relancer chez les Verts et ainsi aider un club en difficulté sur le plan offensif. Les dirigeants stéphanois envisageraient également, selon L’Equipe, de relancer le Lorientais Majeed Waris, titulaire seulement 4 fois en 19 journées de Ligue 2 (1 but) dans le club de Mickaël Landreau.

Notre avis : Beric et Waris ne sont pas les buteurs les plus prolifiques que l’on connaisse, mais c’est peut-être déjà ça pour des Verts en panne sèche.

Capoue vendu par Watford ?

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas pour Etienne Capoue. Titulaire indiscutable la saison passée (37 matches joués, 7 buts en Premier League), le milieu de terrain français a perdu sa place dans le onze de Watford depuis la reprise (4 titularisations en 21 journées). Selon le Hertfordshire Mercury, l'ancien Toulousain (2007-2013) pourrait rebondir à West Ham cet hiver, un club a priori prêt à présenter une offre de 13,5 millions d'euros.

Notre avis : difficile de connaître l'état de forme de Capoue actuellement mais West Ham, relégable et en grande difficulté en championnat, aura certainement besoin de recruter cet hiver.

Capoue sous le maillot de Watford cette saison, lors d'un match de Coupe de la Ligue anglaise contre Bristol City.Getty Images

Van Dijk, c'est officiel

L'annonce avait été faite ces derniers jours, le transfert est officiel depuis ce lundi. Virgil van Dijk, arrivé cet hiver de Southampton contre 84 millions d'euros, a posé avec ses nouvelles couleurs de Liverpool. "Évidemment, beaucoup d’argent a été dépensé, mais je ne peux rien y faire. C’est le marché", a également confié le joueur de 26 ans sur le site officiel des Reds, lui qui se décrit comme un défenseur aimant "commander la ligne de défense et avoir le ballon dans les pieds. J'ai encore beaucoup de progrès à faire mais je pense que le coach peut m’y aider." Absent du match Burnley-Liverpool (1-2) lundi, Van Dijk pourrait effectuer ses débuts vendredi face à Everton en Coupe d'Angleterre.