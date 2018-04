Griezmann, Bale, Balotelli : les 6 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end

Griezmann a dit non à United…

Antoine Griezmann se rapproche toujours plus de Barcelone. Selon le Sun ce dimanche, le Français, longtemps annoncé proche de Manchester United, aurait signifié au club mancunien son refus de signer chez les Red Devils l’été prochain. Selon le tabloïd anglais, rarement source d’infos concrètes cependant, tout serait ficelé pour un transfert de 100 millions au FC Barcelone.

Notre avis : Rien de nouveau sous le soleil, le Barça semble en pôle depuis plusieurs semaines.

… qui veut se reconstruire une défense...

Le Sunday Times est formel. Manchester United veut blinder sa défense. Et dans les grandes largeurs puisque de nombreuses recrues de premier ordre sont souhaitées par le board mancunien. Sans surprise, le nom de Samuel Umtiti, déjà cité par le passé, est encore avancé par le journal anglais. Tout comme celui d’Alex Sandro, le latéral gauche offensif de la Juve, également associé au PSG.

Notre avis : Des noms enthousiasmants qu’il sera difficile à aller chercher cependant, surtout pour le Français.

... et qui complote pour attirer Bale

La rumeur qui envoie Gareth Bale à MU court toujours. Le Daily Mirror annonce dimanche que les Red Devils auraient trouvé une solution pour financer le transfert du Gallois. José Mourinho, qui aurait "perdu patience”, serait prêt à sacrifier Anthony Martial. Le transfert de l’ex-Monégasque permettrait à MU de financer une grande partie des 90 millions d’euros demandés par le Real pour Bale. La Juve serait notamment l’un des prétendants les plus sérieux pour le Français.

Notre avis : L’affaire pourrait être bénéfique pour Martial, inconstant depuis son arrivée en Angleterre. Encore faut-il que Bale se décide à quitter Madrid.

Gareth Bale (Real Madrid)Eurosport

Retour au Real pour Morata ?

La liste des attaquants pistés par le Real ne cesse de s’agrandir. Le Daily Express y ajoute dimanche un nom pour le moins surprenant : celui d’Alvaro Morata. Le quotidien anglais affirme que l’Espagnol pourrait revenir une nouvelle fois dans son club formateur l’été prochain, si la piste Lewandowski venait à ne pas aboutir. Le Daily Express croit également savoir que Morata pourrait remplacer Lewandowski au Bayern, si le Polonais signait au Real.

Notre avis : Au vu des difficultés actuelles de Morata à Chelsea, difficile de donner du crédit à ces rumeurs.

Alvaro MorataEurosport

Alisson pas à vendre

C’est la révélation de l’année au poste de gardien. Et, forcément, elle attire les convoitises. Le Brésilien Alisson Becker a notamment été annoncé du côté du Real Madrid. Mais c’est sans compter sur la Roma qui n’a aucune intention de vendre son gardien de 25 ans. Interrogé par Mediaset Premium, Monchi, le directeur sportif du club de la Louve, a affirmé que son gardien n’était pas sur le départ : "On n’a reçu aucune offre et nous n’avons aucune intention de le vendre".

Notre avis : Voilà pour les paroles. Pas sûr qu’en cas d’offre déraisonnable, les actes soient similaires.

Balotelli fait le point sur ses pistes en Italie

Sauf retournement de situation, Mario Balotelli devrait quitter Nice l’été prochain. L’attaquant ne l’a jamais caché : il aimerait rejouer en Italie. Dans une interview au magazine Sport Week, l’international italien a fait le point. “L’Inter Milan ? J’aimerais y retourner parce que c’est un grand club. Personne ne peut refuser l’Inter. Mais tout le monde sait que je suis passé par le Milan AC, et qu’il serait difficile de revenir, a-t-il notamment déclaré. La Roma, j’aimerais bien y aller pour l’histoire du club, les joueurs, les supporters. La Juve ? J’en ai parlé seulement une fois, quand eux me voulaient, mais je n’y suis pas allé. Et en ce qui concerne l’AC Milan, je n’y retournerai pas maintenant."

Notre avis : La piste la plus crédible reste l’Inter - à condition qu’Icardi quitte le club l’été prochain.