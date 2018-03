Paul Pogba : "J'adorerais jouer avec Neymar un jour"

Entre Neymar et Paul Pogba, c'est une longue histoire d'amour. En janvier 2016, quand les deux joueurs évoluaient respectivement au Barça et à la Juventus, le Brésilien avait déclaré dans un entretien accordé à beIN Sports qu'il aimerait bien jouer avec Pogba. "C’est un joueur qui s’adapterait très bien au Barça", avait-il ajouté.

"C'est toujours agréable d'entendre un grand joueur comme lui dire ce genre de choses, tout le monde désire jouer avec des champions. Mais je suis heureux et content d'être à la Juventus Turin", lui avait répondu le Français, en avril 2016, avant d'être finalement transféré quelques semaines plus tard à Manchester United pour près de 105 millions d'euros.

Dans un entretien accordé cette semaine à la chaîne argentine TyC Sports, Paul Pogba a de nouveau été invité à commenter les éloges de Neymar. Et dans un espagnol très correct, le milieu de Manchester United n'a pas manqué de renvoyer l'ascenseur à la nouvelle star du PSG : "Je me souviens de ce qu'il avait dit. Moi aussi, j'adorerais jouer avec lui. Il est la définition même de la joie sur un terrain. Au Brésil, le foot représente tout. C'est la vie, tout le monde y joue. Quand je le regarde sur le terrain prendre du plaisir, avec sa technique et son agilité... J'adore le voir jouer."

Pogba encense Neymar, Messi et Dybala

Et Pogba de rajouter : "Il a un style différent, il a son propre style. Et quand vous parlez de Neymar, tout le monde le connaît. Tout le monde sait qui est Neymar et ce qu'il fait. Pour moi, ce serait un plaisir de pouvoir jouer un jour avec lui." A Manchester United, à Paris ou ailleurs ? Alors que sa relation conflictuelle avec Jose Mourinho fait les choux gras de la presse anglaise depuis des semaines, ses déclarations ont en tout cas rapidement fait le tour des rédactions européennes, relançant par la même occasion les rumeurs de départ l'été prochain.

En attendant d'en savoir plus, Pogba a aussi encensé deux autres joueurs au cours de son entretien avec le média argentin : Leo Messi et Paulo Dybala. "Messi et le foot sont deux choses qui vont ensemble. Il fait des choses que personne ne fait. Tout est spécial chez lui. C'est un joueur qui a le foot en lui, c'est incroyable", a confié l'international tricolore sur la star du Barça, avant d'évoquer son ancien coéquipier de la Juve : "Paulo est incroyable. C'est un joueur super fort, de classe mondiale. Il va devenir de plus en plus fort. C'est une très bonne personne, avec un coeur pur et un ami que j'aime beaucoup".