Areola, Özil, Ndombele : les 5 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Areola hésite à prolonger

L'information est signée Paris United. Alors qu'Alphonse Areola semblait d'accord avec le PSG pour prolonger son contrat de quatre ans, voilà que la donne pourrait bien avoir changé. En effet, Antero Henrique, le directeur sportif du club parisien, aurait indiqué à l'international français être en quête d'un nouveau gardien pour la saison prochaine. Résultat, le portier serait désormais en plein doute concernant sa prolongation de contrat. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi, lui, ne souhaiterait pas se séparer d'Areola.

Notre avis : Si le PSG cherche réellement un nouveau gardien, Areola ira sans doute voir ailleurs.

Vidéo - Buffon ou Areola ? Difficile de les départager... 02:09

Guendouzi, pourquoi il a dit non au PSG...

C'est certainement la grande révélation de ce début de saison à Arsenal. Arrivé en provenance de Lorient, Matteo Guendouzi s'est (déjà) imposé chez les Gunners, avec qui il est un titulaire indiscutable. Du haut de ses 19 ans, le milieu de terrain rayonne. Formé au PSG, le joueur n'a pourtant pas souhaité y signer. Pourquoi ? Il s'en est expliqué au Canal Football Club dimanche soir.

"J’avais la possibilité d’intégrer le centre de formation du PSG vers 15-16 ans, confie Guendouzi. Mais quand j’y étais vers 14-/15 ans je sentais qu’il n’y avait pas forcément un projet basé sur les jeunes. Beaucoup de grandes stars étaient recrutées, pour moi, à ce moment là il n’y avait pas vraiment un projet pour les jeunes joueurs. Je me suis dit que j’allais avoir la possibilité de jouer en pro plus rapidement dans un autre club, c’est ce qui s’est passé à Lorient (...) Ils ont été intéressés, comme beaucoup d’autres clubs, il y a eu des discussions. Pour moi le meilleur choix à faire était Arsenal"

Notre avis : Guendouzi a fait le bon choix en signant à Arsenal. Son début de saison en témoigne...

Ben Arfa a songé à quitter Rennes !

En grande forme actuellement, Hatem Ben Arfa semble (enfin) avoir lancé sa saison avec le Stade Rennais. Le tout grâce notamment à l'arrivée sur le banc de Julien Stéphan, le nouveau coach depuis le départ de Sabri Lamouchi. Avec ce dernier, HBA semblait en effet plus que jamais en froid. Au point que selon les informations du Parisien, l'ancien joueur du PSG a songé à faire ses valises lors du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes en janvier. Mais depuis, Lamouchi a pris la porte et Ben Arfa a retrouvé une place de titulaire... De quoi tout changer.

Notre avis : Entre Lamouchi et HBA, la situation était tendue. Avec le départ du premier, la question d'un possible transfert en janvier ne se pose plus.

Hatem Ben Arfa dans ses oeuvres lors de Lyon - Rennes, le 5 décembre 2018 au Groupama Stadium.Getty Images

Ndombele et son avenir à l'OL...

Tanguy Ndombele sera certainement l'un des joueurs les plus courtisés lors du prochain mercato estival. Rayonnant avec l'OL, l'international français ne s'interdit d'ailleurs pas un départ. "Je n'ai pas rêvé, petit, d'être dans ce club. Que ce soit le Real Madrid, Barcelone, City, le Bayern... je n'ai jamais rêvé de jouer dans ces clubs. Ce sont des grands clubs, je ne ferme la porte à personne. Le PSG reste un des plus grands clubs français, et je suis originaire de la banlieue parisienne...", a-t-il expliqué au Canal Football Club, confirmant au passage des contacts avec Manchester City l'été dernier.

"J'aurais pu partir mais le club a eu une position ferme, ils ne voulaient pas que je parte. Moi non plus je ne me sentais pas de partir. Aujourd'hui, je pense que c'était la meilleure décision, je joue beaucoup de matches et j'ai réussi à aller en équipe de France", a confié Ndombele.

Notre avis : L'été prochain, Ndombele n'aura que l'embarras du choix... De son côté, l'OL espère (et attend) une grosse offre.

Özil, départ à prix bradé ?

Cette saison, Arsenal apprend à faire sans Mesut Özil. Plus aussi indispensable qu'avant, l'international allemand pourrait même être vendu dans les prochains mois. Selon les informations du Daily Mail, les Gunners songent en effet sérieusement à cette possibilité. Et le quotidien anglais précise qu'il pourrait partir à un prix bradé. Ainsi, une somme de 28 millions d'euros est évoquée par le média britannique. Pour rappel, Özil est sous contrat jusqu'en 2021 avec Arsenal.

Notre avis : Entre Emery et Özil, ce n'est pas l'amour fou. L'état d'esprit du milieu de terrain ne convient pas tout à fait à l'ancien entraîneur du PSG.