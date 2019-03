Bale, Fekir, Bernardo Silva, Jesé PSG : les 6 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

La nouvelle annonce de l'agent de Bale

Le bonheur des uns fait parfois le malheur des autres. Si le retour de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid est une bonne nouvelle pour beaucoup, elle n'est est certainement pas une pour Gareth Bale. En effet, les deux hommes n'ont pas une relation exceptionnelle. Et l'hypothèse d'un départ du Gallois en fin de saison semble toujours plus probable. Interrogé sur cette possibilité, son agent Jonathan Barnett a donné son point de vue. "Bale sera au Real Madrid tant qu’ils voudront qu’il soit là", a-t-il expliqué à AS.

Notre avis : On ne serait vraiment surpris si Bale faisait ses valises l'été prochain. Encore mois depuis le come-back de Zidane sur le banc.

Bernardo Silva prolonge à Manchester City

Bernardo Silva et Manchester City, l'histoire d'amour continue. Arrivé à l'été 2017 en Angleterre, le Portugais a prolongé son contrat, mercredi, jusqu'en 2025. "C'est un honneur de prolonger mon contrat avec Manchester City. Ce club offre aux joueurs tout ce qu'ils ont besoin pour réussir leurs objectifs", a déclaré le milieu offensif.

Notre avis : Cette prolongation est logique sur tous les plans. Bernardo Silva va même devenir de plus en plus important au fil des mois à City.

Fekir, situation complexe à l'OL

Sous contrat avec l'OL jusqu'en 2020, Nabil Fekir reste toujours aussi flou sur son avenir. L'international français, dont le départ à Liverpool avait avorté l'été dernier, pourrait-il prolonger son contrat chez les Gones ? Selon L'Equipe, Jean-Michel Aulas semble désormais prôner la carte de la prudence. Et de la patience. Aucune pression ne sera donc mise au joueur pour qu'il prolonge.

"On a toutefois tout fait pour lui montrer que s’il décidait de rester, il avait ici un statut à part. Il doit régler ses relations contractuelles avec son agent et le club a l’intelligence de s’adapter pour ne pas le mettre en difficulté. Mais le moment venu, si on peut le faire changer d’avis, on en sera ravi et on fera ce qu’il faut", a précisé le président de l'OL à L'Equipe.

Notre avis : Aulas attend que Fekir règle ses problèmes d'agent avant de tabler réellement sur son avenir. Patience, donc...

Thorgan Hazard vers Dortmund ?

Thorgan Hazard pourrait se voir récompenser de sa jolie saison avec le Borussia Mönchengladbach. Selon Bild, le frère d'Eden serait en effet pisté par le Borussia Dortmund, qui souhaiterait le recruter l'été prochain. Une somme aux alentours des 40 millions d'euros est évoqué pour celui qui a marqué 9 buts en 16 rencontres de Bundesliga cette saison.

Notre avis : L'heure du grand saut pour Thorgan Hazard ? Probablement, et le Borussia serait un très bon choix.

Un rendez-vous prévu pour l'avenir de Jesé

Prêté au Betis Séville, Jesé Rodriguez se verrait bien y rester. L'attaquant, prêté par le PSG, avait en effet récemment confié ses envies de continuer en Liga. Et ce n'est pas pour déplaire au PSG, qui espère bien s'en séparer définitivement l'été prochain. Selon Marca, un rendez-vous serait d'ailleurs prévu dans les prochaines semaines entre le club parisien et le Betis pour discuter de ce dossier. Reste à voir si son issue sera positive...

Notre avis : Jesé est sous contrat avec Paris jusqu'en 2021. L'été prochain, le PSG espère s'en séparer. Avec si possible une indemnité de transfert...

De Rossi pourrait quitter l'AS Rome

En fin de contrat avec l'AS Rome, Daniele De Rossi va-t-il quitter "son" club à la fin de saison ? Dans un entretien accordé à Vanity Fair, Sarah Felberbaum, la compagne du milieu de 35 ans, a révélé qu'un départ à l'étranger n'était pas à exclure. "Pourquoi pas ? Je lui laisse faire le choix qu'il souhaite, il a une liberté totale", répond-elle au magazine. "Plus il approche de sa fin de carrière, plus il est de mauvais humeur", conclut-elle avec un sourire.

Notre avis : Pour l'heure, rien n'est encore décidé, tant du côté du club que du joueur. Tous les solutions sont à envisager.