Benzema-Icardi, Pépé, Sanchez : les 5 infos mercato qui vous ont échappé mardi

Galtier évoque l'avenir de Pépé

Christophe Galtier ne se fait aucune illusion. Interrogé par RMC, lundi, l'entraîneur du LOSC a confirmé que Nicolas Pépé fera probablement ses valises en fin de saison. "Si je me suis fait à l’idée d’un départ de Pépé cet été ? Oui, parce qu’il sera surement sollicité par de grands clubs, et qu’il y a, à mon avis, des discussions entre le président et Nicolas [Pépé, NLDR] qui font qu’il aura un bon de sortie. Sûrement pas gratuit, très élevé, mais comme il sera sollicité par les grands clubs… J’espère qu’il aura le choix et qu’il fera le bon choix", a-t-il expliqué. L'attaquant est notamment courtisé par le PSG, le Barça ou encore le Bayern Munich.

Notre avis : Galtier est lucide, il sait que Pépé est courtisé par des grands clubs européens. Reste à voir quel sera son choix...

La joie de Nicolas Pépé, unique buteur du LOSC sur la pelouse de Saint-Etienne, le 10 mars 2019.Getty Images

Vers un incroyable échange Benzema - Icardi ?

C'est l'une des rumeurs les plus folles du jour. Selon le Corriere dello Sport, l'Inter Milan et le Real Madrid pourraient être au coeur d'un invraisemblable échange l'été prochain. Ainsi, Mauro Icardi filerait en Espagne... et Karim Benzema en Italie ! Toujours en froid avec ses dirigeants depuis la destitution du capitanat, l'Argentin songerait à quitter la Lombardie dans les prochains mois. Et de son coté, le Français pourrait voir débarquer un nouvel attaquant à Madrid. De quoi le pousser à partir ?

Notre avis : On peine à croire à cette rumeur, encore plus depuis le retour de Zidane au Real. L'entraîneur français voudra probablement conserver son buteur.

La Juve prête à abandonner la piste Marcelo ?

En parlant du retour de Zidane au Real, autant dire que ce dernier bouleverse forcément tout le mercato. Relégué sur le banc par Santiago Solari, Marcelo semblait avoir quelques envies d'ailleurs depuis plusieurs semaines. Et la Juventus Turin était notamment intéressée pour le récupérer l'été prochain... Oui mais voilà, le Français est revenu sur le banc madrilène et il souhaiterait conserver le Brésilien. Les deux hommes ont en effet une relation très forte. Résultat, La Gazzetta dello Sport explique ce lundi qu'un départ du latéral est désormais très difficile.

Notre avis : "Beaucoup de choses vont changer...", a expliqué Zidane lors de sa conférence de presse lundi. Reste à savoir quoi. Ce qui est certain, c'est que Marcelo pourrait revoir ses plans avec son retour...

Marcelo (Real Madrid)Getty Images

Sanchez devrait quitter United

Alexis Sanchez et Manchester United, voilà une histoire... qui ne devrait pas durer. Actuellement blessé, l'attaquant chilien n'entre décidément pas dans les plans d'Ole Gunnar Solskjær, son entraîneur. Et puisque ce dernier devrait être confirmé dans ses fonctions en fin de saison, un départ de l'ancien joueur d'Arsenal est sérieusement à envisager l'été prochain. Selon The Sun, c'est en tout cas la tendance du moment. Pour rappel, le contrat du joueur court jusqu'en 2022.

Notre avis : Entre son énorme salaire, sa condition physique et ses prestations, Sanchez devrait être invité à aller voir ailleur lors du mercato estival.

Tousart a changé les plans du PSG

Tumultueux, le mercato d'hiver du PSG n'a pas fini de faire parler. Et c'est France Football qui dévoile une partie des coulisses ce mardi. Selon l'hebdomadaire, un homme a changé les plans du club parisien : Lucas Tousart. Oui, vous avez bien lu. En effet, le joueur de l'OL a été la clé de plusieurs dossiers, dont notamment celui d'Idrissa Gueye. Pour remplacer son milieu de terrain, courtisé par le PSG, Everton souhaitait recruter Tousart. En vain, puisque ce dernier a refusé cette possibilité. Résultat, Gueye n'a pas bougé d'Everton. Mais ce n'est pas tout.

En effet, FF explique que le Zénit Saint-Pétersbourg a aussi songé à Tousart pour succéder à Leandro Paredes, parti au PSG. Mais le joueur de l'OL repoussera également cette destination...

Notre avis : Si Everton était parvenu à recruter Tousart, Gueye aurait probablement rejoint le PSG. Le mercato regorge souvent d'anecdotes improbables...