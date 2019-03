Mercato : Après Frenkie de Jong, le Barça a sans doute mis la main sur Matthijs De Ligt

Le Barça veut doubler la mise. Et faire ainsi d'une pierre deux coups. L'arrivée de Frenkie de Jong officialisée pour la saison prochaine [pour 75 millions d'euros + 11 de bonus, NLDR] , le club catalan a sérieusement accéléré ces dernières heures pour boucler celle de son coéquipier Matthijs de Ligt. Après les quotidiens Mundo Deportivo et Sport, lundi, c'est au tour de Catalunya Radio de confirmer les avancées des négociations pour le défenseur de l'Ajax Amsterdam.

156 millions d'euros pour la paire de Jong - de Ligt

Selon cette dernière, l'arrivée de l'international néerlandais est en (très) bonne voie. L'entourage du joueur, les dirigeants du Barça et les sponsors sont unanimes : de Ligt sera un joueur blaugrana la saison prochaine. L'indemnité du transfert est estimé aux alentours de 70 millions d'euros. Au total, le Barça pourrait donc avoir dépensé 156 millions d'euros pour la paire de Jong - de Ligt, qui a fait des miracles au Santiago Bernabeu la semaine passée lors de la qualification de l'Ajax face au Real Madrid (1-4).

"Pour moi, de Ligt peut jouer facilement dans l’une des six meilleures équipes du monde", confiait récemment Marc Overmars, le directeur sportif de l’Ajax Amsterdam. Et dès maintenant. Il a la force et la mentalité. Il a le cœur. Si je travaillais dans un autre club, je le recruterais immédiatement. Nous n’avons pas besoin de vendre, nous n’avons pas besoin d’argent pour être plus riche, mais je sais qu’il ira dans un grand club..."